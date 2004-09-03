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Раздел: Медицина  
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Названы самые полезные осенние тренировки для организма

Названы самые полезные осенние тренировки для организма Эксперты перечислили пять лучших видов физической активности.

С наступлением осени не нужно отказываться от спорта и пренебрегать здоровым образом жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Осень – это повод подобрать для себя новый вид физических нагрузок, благодаря которым тело будет рельефным, а хорошее настроение – постоянным.

Утренняя зарядка

По мнению тренеров, утром организму необходима зарядка. Даже 10-15 минут активных физических упражнений, особенно если выполнять их регулярно и с отдачей, дадут заряд бодрости на весь предстоящий день.

Плавание

Осень – самое подходящее время для визитов в бассейн. Регулярные занятия плаванием помогут продлить ощущение лета, а кроме того – позволят укрепить мышцы спины и проработать дыхательную систему.

Йога

Специалисты говорят, что именно йога позволит адаптировать организм к грядущим холодам и поможет быстрее перестроиться на осенний режим. Занятия йогой позволят организму перестроиться, укрепить иммунитет и «прокачать» дыхательную систему.

Кроме того, йога делает нервную систему резистентной к сезонным стрессам.

Офисный фитнес

Занятия спортом необходимы для офисных работников, ведущих преимущественно сидячий образ жизни. Поддерживать хорошую физическую форму можно даже в рабочем кабинете. Для этого необходимо подобрать комплекс несложных упражнений и чередовать их в течение дня.

Конный спорт

Что может быть увлекательнее конных прогулок по осенним тропинкам, усыпанным разноцветными листьями? Помимо профессиональных навыков жокея, на тренировке по конному спорту можно отлично проработать мышцы тела, поскольку нагрузка при таком виде физической активности серьезная, и проявить психологическую выдержку.

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А еще общение с лошадьми дарит много положительных эмоций и обеспечивает хорошим настроением.
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 Теги: осень, тренировки

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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