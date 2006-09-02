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Эти симптомы могут указывать на проблемы с артериями

Эти симптомы могут указывать на проблемы с артериямиЭто распространенная проблема.

Практически при любом заболевании организм заблаговременно сигнализирует о проблемах, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Именно поэтому никогда нельзя игнорировать боль. Если вы не врач, то не стоит самостоятельно пытаться поставить себе диагноз. У вас что-то болит? Запишитесь на прием в больницу и расскажите доктору обо всех симптомах, которые вас тревожат.

Нередко люди страдают от проблем с артериями. Врачи рассказали вам о 5 признаках того, что они забиты.

1. Боль в нижней части спины

Боль возникает тогда, когда уменьшается приток крови к спине. Порой это приводит к болезненным грыжам и к ущемлению нервов. Чтобы избежать этой проблемы, нужно проходить обследование раз в год.

2. Боль в икроножной части

Артериосклероз - утолщение и укрепление артериальных стенок, которое может блокировать артерии, которые доставляют кровь к ногам. Когда это случается, появляется боль в икроножной части. Выявить эту проблему помогут несколько простых тестов, один из которых - анализ крови. Чтобы справиться с болезненными ощущениями, нужно употреблять меньше продуктов животного происхождения.

3. Дискомфорт или боль в ногах и стопах

Болезнь периферических артерий - это накопление холестерина в конечностях. В самых худших случаях это заболевание приводит к ампутации! Риск этого заболевания повышен у людей с наследственной предрасположенностью, у курящих и у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

4. Ушные складки

Это один из самых странных симптомов. Его считают молчаливым признаком ишемической болезни сердца. Речь идет о сворачивании ушей, которое проходит по диагонали от ушного канала к нижнему краю мочки уха. Это довольно спорный признак закупоренных артерий, но стоит запланировать осмотр у врача. Конечно, ушные складки могут быть лишь физическим признаком старения.

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5. Эректильная дисфункция

Симптом, характерный лишь для мужчин. Для эрекции нужен беспрепятственный кровоток. Если же обнаружились проблемы, то следует провериться, потому что причиной могут быть забитые артерии.
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 Теги: артерии, симптомы

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Сегодня, 10:33 » Автор: Анна Мартынова
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