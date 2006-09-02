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Медики назвали эффективный напиток для укрепления костей

Медики назвали эффективный напиток для укрепления костейАпельсиновый сок полезен людям с проблемами позвоночника.

В апельсиновом соке нашли особенность, которая делает его чрезвычайно полезным для людей с проблемами позвоночника. Сотрудники Университета Чжэнчжоу провели исследование и установили: апельсиновый сок крайне эффективно укрепляет кости и защищает от переломов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

В возрасте после 50-ти проблема ослабевшей костной ткани становится типичной для представителей двух полов, но в особенности для женщин. При этом повышается риск особенно сложных для лечения переломов. Авторы нового проекта заявили: «Выпивая ежедневно по два стакана апельсинового сока, человек сможет снизить риск переломом вдвое», передает comments.ua.

Данное заключение было сделано учеными после обследования более 10 000 человек. Выяснилось, что, выпивая четверть среднего стакана сока в день, люди снижали риск переломов на 5%. Стакан выпитого апельсинового сока повышал эту планку уже до 20%.

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Подобный эффект сока специалисты связывают с обилием в нем витамина С. Под его влиянием клетки костной ткани становятся более активными и крепкими. Медики отметили, что ежедневное присутствие витамина С в рационе питания очень важно, так как человеческое тело не обладает способностью копить этот витамин.
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 Теги: апельсиновый сок, укрепление костей

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Сегодня, 13:25 » Автор: Ирина Шевченко
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