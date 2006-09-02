Раздел: Медицина
Назван один из самых полезных фруктов для печени
Самые полезные свойства сливы.
Природа продолжает баловать нас своими плодами – открывается сезон созревания слив.
О их очистительных свойствах знают не понаслышке, но это далеко не единственная польза, которую может принести твоему организму этот фрукт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Слива – источник витаминов А, С, В, РР, калия, магния и железа. Они имеют также желчегонный и мочегонный эффект.
За счет антоцианов слива имеет свой темно-синий цвет, а это еще и полезные вещества-антиоксиданты, которые защищают организм от онкологических заболеваний и старения. Кожица сливы содержит много растительной клетчатки, а мякоть – пектина, что и дает кишечнику возможность очищаться и оздоравливаться естественным путем. Также слива обладает противовоспалительным эффектом.
Калорийность сливы на 100 грамм – 40 калорий, что позволяет употреблять ее при различных диетах. В сливе содержится много фруктовых кислот и простых сахаров, поэтому усваивается она хорошо. Но следует знать меру – при избытке сахаров и клетчатки может начаться процесс брожения, отсюда – расстройство стула, метеоризм и боли. Норма сливы в день – 4-5 штук.
Слива также имеет способность раздражать стенки желудка, поэтому если у тебя имеются хронические заболевания ЖКТ, воздержись от поедания слив.
Какие еще полезные свойства есть у сливы:
1. Защита печени
Плоды сливы и сливовый сок защищают печень от негативного воздействия токсинов, помогают ей восстанавливаться после длительного употребления токсичных лекарств, тем самым предотвращая заболевания этого органа. В зимний период эту функцию выполняет чернослив или настои, приготовленные на его основе.
2. Укрепление костей
Слива способна укреплять кости и предотвращать их разрушения. Это одни из немногих фруктов, воздействие которых на кости доподлинно известно и доказано учеными. Употребление слив снижает вероятность утраты костной ткани в постменопаузе, так как эти фрукты содержат фенольные и флавоноидные соединения, способные на это. Слива – источник бора, который укрепляет кости и противостоит остеопорозу.
3. Предотвращение атеросклероза
В артериях с возрастом могут образовываться бляшки, что провоцирует развитие такого заболевания, как атеросклероз и сужение сосудов. Организму перестает хватать кислорода, страдают все ткани. Финал – инсульт или инфаркт, сердечная недостаточность. Уменьшить риски развития этой болезни помогают плоды сливы и чернослив. Их употребление нормализует кровяное давление и снижает вредный холестерин в крови.
4. Профилактика ожирения
Чернослив и слива – очень сытные продукты, они предотвращают приступы импульсивного голода и помогают контролировать аппетит, а значит это скажется и на снижении веса. Важно помнить, что в сушеных плодах больше концентрация сахаров и калорийность их выше. Из-за высокого содержания клетчатки в сливе, она стабилизирует уровень сахара в крови и помогает не всасывать лишний сахар в кровь. Поэтому слива считается отличной профилактикой сахарного диабета.
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5. Профилактика железодефицитной анемии
Анемия – состояние организма, которое спровоцировано нехваткой железа, снижает гемоглобин, пропадает аппетит, появляется усталость, одышка, раздражительность – это все сказывается на общем самочувствии и работоспособности. Слива содержит достаточно много железа, чтобы восполнить недостаток его в организме человека.
Природа продолжает баловать нас своими плодами – открывается сезон созревания слив.
О их очистительных свойствах знают не понаслышке, но это далеко не единственная польза, которую может принести твоему организму этот фрукт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Слива – источник витаминов А, С, В, РР, калия, магния и железа. Они имеют также желчегонный и мочегонный эффект.
За счет антоцианов слива имеет свой темно-синий цвет, а это еще и полезные вещества-антиоксиданты, которые защищают организм от онкологических заболеваний и старения. Кожица сливы содержит много растительной клетчатки, а мякоть – пектина, что и дает кишечнику возможность очищаться и оздоравливаться естественным путем. Также слива обладает противовоспалительным эффектом.
Калорийность сливы на 100 грамм – 40 калорий, что позволяет употреблять ее при различных диетах. В сливе содержится много фруктовых кислот и простых сахаров, поэтому усваивается она хорошо. Но следует знать меру – при избытке сахаров и клетчатки может начаться процесс брожения, отсюда – расстройство стула, метеоризм и боли. Норма сливы в день – 4-5 штук.
Слива также имеет способность раздражать стенки желудка, поэтому если у тебя имеются хронические заболевания ЖКТ, воздержись от поедания слив.
Какие еще полезные свойства есть у сливы:
1. Защита печени
Плоды сливы и сливовый сок защищают печень от негативного воздействия токсинов, помогают ей восстанавливаться после длительного употребления токсичных лекарств, тем самым предотвращая заболевания этого органа. В зимний период эту функцию выполняет чернослив или настои, приготовленные на его основе.
2. Укрепление костей
Слива способна укреплять кости и предотвращать их разрушения. Это одни из немногих фруктов, воздействие которых на кости доподлинно известно и доказано учеными. Употребление слив снижает вероятность утраты костной ткани в постменопаузе, так как эти фрукты содержат фенольные и флавоноидные соединения, способные на это. Слива – источник бора, который укрепляет кости и противостоит остеопорозу.
3. Предотвращение атеросклероза
В артериях с возрастом могут образовываться бляшки, что провоцирует развитие такого заболевания, как атеросклероз и сужение сосудов. Организму перестает хватать кислорода, страдают все ткани. Финал – инсульт или инфаркт, сердечная недостаточность. Уменьшить риски развития этой болезни помогают плоды сливы и чернослив. Их употребление нормализует кровяное давление и снижает вредный холестерин в крови.
4. Профилактика ожирения
Чернослив и слива – очень сытные продукты, они предотвращают приступы импульсивного голода и помогают контролировать аппетит, а значит это скажется и на снижении веса. Важно помнить, что в сушеных плодах больше концентрация сахаров и калорийность их выше. Из-за высокого содержания клетчатки в сливе, она стабилизирует уровень сахара в крови и помогает не всасывать лишний сахар в кровь. Поэтому слива считается отличной профилактикой сахарного диабета.
Читайте также: Назван один из самых полезных продуктов для мужского здоровья
5. Профилактика железодефицитной анемии
Анемия – состояние организма, которое спровоцировано нехваткой железа, снижает гемоглобин, пропадает аппетит, появляется усталость, одышка, раздражительность – это все сказывается на общем самочувствии и работоспособности. Слива содержит достаточно много железа, чтобы восполнить недостаток его в организме человека.
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