Раздел: Медицина
Врачи назвали сладость, которую необходимо есть каждый день
Медики утверждают, что шоколад полезнее фруктов.
Что делает данное лакомство более полезным, чем различные фрукты, сообщили исследователи, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Ученые предупреждают, что в первую очередь речь идет о черном шоколаде, в составе которого содержится до 60 процентов какао-бобов. В ходе исследования специалисты изучили полезные свойства черного шоколада и ряда фруктов. Оказалось, что шоколад обладает большим количеством антиокислителей, что делает его более полезным с этой точки зрения.
Читайте также: Эту сладость мужчинам необходимо есть каждый день
Эксперты советуют ежедневно съедать небольшое количество черного шоколада, а также все-таки не забывать о других полезных продуктах, таких как фрукты и овощи.
Что делает данное лакомство более полезным, чем различные фрукты, сообщили исследователи, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Ученые предупреждают, что в первую очередь речь идет о черном шоколаде, в составе которого содержится до 60 процентов какао-бобов. В ходе исследования специалисты изучили полезные свойства черного шоколада и ряда фруктов. Оказалось, что шоколад обладает большим количеством антиокислителей, что делает его более полезным с этой точки зрения.
Читайте также: Эту сладость мужчинам необходимо есть каждый день
Эксперты советуют ежедневно съедать небольшое количество черного шоколада, а также все-таки не забывать о других полезных продуктах, таких как фрукты и овощи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
4749
0
Также советуем посмотреть
- Минобороны: боевики используют гибель Захарченко для дискредитации ВСУ
- С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации
- Гривна оказалась в плохой компании
- Опубликована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- Продавец рыбы придумал смешной способ «освежить» свой товар
- Влада і народ
- Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»
- Кобзон не был для Кремля «своим»
- Оперативно: женщине вернули украденный кошелек через 18 лет
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Экологическая катастрофа в 250 километрах от Киева
- В Донецк прибыла «группа специалистов» из РФ для расследования убийства
- Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
- Почему Порошенко так ненавидят в Кремле
- На росТВ умолчали об одной детали об убийстве Захарченко, - журналист
- Медведчук – Гройсман: простая игра
- Под Кривым Рогом произошла утечка хлора
- Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
- Восени Росія буде тиснути на Україну
- Сеть насмешил конфуз на школьной линейке в России
- Убийство Захарченко: маски сброшены
- В Украине открыли 25 новых и полностью модернизированных школ
- Новый хит: в соцсетях «примерили» на Путина парик Кобзона
- Драматические месяцы для России и США
- Свежая фотка Путина дала повод для насмешек
- Захарченко: у «безымянного» кафе
- На Донбассе за сутки ранены четверо военных
- Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
- Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Оставьте свой комментарий