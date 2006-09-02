Врачи назвали сладость, которую необходимо есть каждый день

Медики утверждают, что шоколад полезнее фруктов.



Что делает данное лакомство более полезным, чем различные фрукты, сообщили исследователи, передает



Ученые предупреждают, что в первую очередь речь идет о черном шоколаде, в составе которого содержится до 60 процентов какао-бобов. В ходе исследования специалисты изучили полезные свойства черного шоколада и ряда фруктов. Оказалось, что шоколад обладает большим количеством антиокислителей, что делает его более полезным с этой точки зрения.



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Эксперты советуют ежедневно съедать небольшое количество черного шоколада, а также все-таки не забывать о других полезных продуктах, таких как фрукты и овощи. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Что делает данное лакомство более полезным, чем различные фрукты, сообщили исследователи, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle Ученые предупреждают, что в первую очередь речь идет о черном шоколаде, в составе которого содержится до 60 процентов какао-бобов. В ходе исследования специалисты изучили полезные свойства черного шоколада и ряда фруктов. Оказалось, что шоколад обладает большим количеством антиокислителей, что делает его более полезным с этой точки зрения.Эксперты советуют ежедневно съедать небольшое количество черного шоколада, а также все-таки не забывать о других полезных продуктах, таких как фрукты и овощи.



