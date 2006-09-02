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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали сладость, которую необходимо есть каждый день

Врачи назвали сладость, которую необходимо есть каждый деньМедики утверждают, что шоколад полезнее фруктов.

Что делает данное лакомство более полезным, чем различные фрукты, сообщили исследователи, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.

Ученые предупреждают, что в первую очередь речь идет о черном шоколаде, в составе которого содержится до 60 процентов какао-бобов. В ходе исследования специалисты изучили полезные свойства черного шоколада и ряда фруктов. Оказалось, что шоколад обладает большим количеством антиокислителей, что делает его более полезным с этой точки зрения.

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Эксперты советуют ежедневно съедать небольшое количество черного шоколада, а также все-таки не забывать о других полезных продуктах, таких как фрукты и овощи.
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 Теги: шоколад, польза для здоровья

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Сегодня, 16:25 » Автор: Ирина Шевченко
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