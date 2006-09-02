Раздел: Медицина
Названы новые нормы артериального давления
Граница перенеслась к показателям 130 на 80.
Европейские врачи изменили показатели нормы артериального давления. Последний раз стандарт обновлялся еще в 2013 году: новые исследования позволили ученым скорректировать норму более точно, пишет Хроника.инфо.
На мюнхенской конференции ESC в основном рассматривалось обновление руководства по терапии артериальной гипертензии. Раньше лечение считалось успешным, если удавалось снизить артериальное давление ниже 140 на 90 ртутного столба. Теперь граница перенеслась к показателям 130 на 80.
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До 65 лет показатели верхней планки давления в идеале поддерживать на уровне в 120-129 мм рт. ст. Нижняя планка не должна превышать 80 мм рт. ст.
Европейские врачи изменили показатели нормы артериального давления. Последний раз стандарт обновлялся еще в 2013 году: новые исследования позволили ученым скорректировать норму более точно, пишет Хроника.инфо.
На мюнхенской конференции ESC в основном рассматривалось обновление руководства по терапии артериальной гипертензии. Раньше лечение считалось успешным, если удавалось снизить артериальное давление ниже 140 на 90 ртутного столба. Теперь граница перенеслась к показателям 130 на 80.
Читайте также: Названы признаки повышенного артериального давления
До 65 лет показатели верхней планки давления в идеале поддерживать на уровне в 120-129 мм рт. ст. Нижняя планка не должна превышать 80 мм рт. ст.
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