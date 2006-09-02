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Раздел: Медицина  
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Названы признаки того, что организм абсолютно здоров

Названы признаки того, что организм абсолютно здоровПрисмотритесь к себе.

Со слов медиков и диетологов, достаточно пяти признаков, на которые стоит обращать внимание, чтобы быть уверенным – организм здоров.

1. Состояние волос может многое рассказать об эмоциональном состоянии человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Крепкие здоровые волосы – признак ментального спокойствия и хорошего сбалансированного питания.

2. Розовая ногтевая пластина, плотные ногти без беленьких вкраплений тоже свидетельствуют о хорошем здоровье. Если ногти меняют цвет, на них появляются белые вкрапления или темные пятна – это может быть сигналом об изменении состояния организма.

3. Немало о вашем состоянии здоровья расскажет ротовая полость. Если во рту есть воспаления, а также ноющие или кровоточат десны, является их повышенная чувствительность, это может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, а запах изо рта – проблемы с желудочно-кишечным трактом.

4. Обратите внимание на стул. Если вы наблюдаете изменения (диарея, запор, выделения в испражнениях) – стоит пойти к врачу.

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5. Сон играет критически важную роль и является основным фактором самочувствия человека. Недостаток сна вызывает раздражительность, усталость, уязвимость к болезням и плохое настроение. А здоровый сон помогает избежать всего этого и набраться сил на новый день.



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 Теги: организм, здоровье, признаки

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Сегодня, 21:54 » Автор: Едгар Букмирза
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