Раздел: Медицина
Названы признаки того, что организм абсолютно здоров
Присмотритесь к себе.
Со слов медиков и диетологов, достаточно пяти признаков, на которые стоит обращать внимание, чтобы быть уверенным – организм здоров.
1. Состояние волос может многое рассказать об эмоциональном состоянии человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Крепкие здоровые волосы – признак ментального спокойствия и хорошего сбалансированного питания.
2. Розовая ногтевая пластина, плотные ногти без беленьких вкраплений тоже свидетельствуют о хорошем здоровье. Если ногти меняют цвет, на них появляются белые вкрапления или темные пятна – это может быть сигналом об изменении состояния организма.
3. Немало о вашем состоянии здоровья расскажет ротовая полость. Если во рту есть воспаления, а также ноющие или кровоточат десны, является их повышенная чувствительность, это может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, а запах изо рта – проблемы с желудочно-кишечным трактом.
4. Обратите внимание на стул. Если вы наблюдаете изменения (диарея, запор, выделения в испражнениях) – стоит пойти к врачу.
Читайте также: Названы признаки того, что печень переполнена токсинами
5. Сон играет критически важную роль и является основным фактором самочувствия человека. Недостаток сна вызывает раздражительность, усталость, уязвимость к болезням и плохое настроение. А здоровый сон помогает избежать всего этого и набраться сил на новый день.
Со слов медиков и диетологов, достаточно пяти признаков, на которые стоит обращать внимание, чтобы быть уверенным – организм здоров.
1. Состояние волос может многое рассказать об эмоциональном состоянии человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Крепкие здоровые волосы – признак ментального спокойствия и хорошего сбалансированного питания.
2. Розовая ногтевая пластина, плотные ногти без беленьких вкраплений тоже свидетельствуют о хорошем здоровье. Если ногти меняют цвет, на них появляются белые вкрапления или темные пятна – это может быть сигналом об изменении состояния организма.
3. Немало о вашем состоянии здоровья расскажет ротовая полость. Если во рту есть воспаления, а также ноющие или кровоточат десны, является их повышенная чувствительность, это может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, а запах изо рта – проблемы с желудочно-кишечным трактом.
4. Обратите внимание на стул. Если вы наблюдаете изменения (диарея, запор, выделения в испражнениях) – стоит пойти к врачу.
Читайте также: Названы признаки того, что печень переполнена токсинами
5. Сон играет критически важную роль и является основным фактором самочувствия человека. Недостаток сна вызывает раздражительность, усталость, уязвимость к болезням и плохое настроение. А здоровый сон помогает избежать всего этого и набраться сил на новый день.
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