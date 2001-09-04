» » Австралийские ученые создали средство для продления жизни
Раздел: Медицина  
0

Австралийские ученые создали средство для продления жизни

Австралийские ученые создали средство для продления жизни Новый препарат проходит клинические испытания.

Чудо-изобретение учёных из университета Южного Уэльса обладает омолаживающим эффектом и напрямую влияет на внутренние органы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Эксперимент таблетки был проведён на грызунах. Результаты показали, что лекарство оказывает существенное влияние не только на внутренние, но и на внешние органы: учёными было отмечено значительное омоложение шерсти.

Один из учёных-исследователей даже сам принял эту таблетку и дал её одному из своих родственников. Оба отметили то, что после приёма чувствовали себя значительно моложе. Например, как сообщил родственник учёного, в свои 79 лет он сумел спокойно пробежать несколько сотен метров, чего не мог сделать до приёма таблетки.

Суть самой таблетки заключается в молекуле никотинамидаденина динуклеотида (NAD), которая генерирует энергию в организме любого живого объекта.

Читайте также: Врачи назвали основные принципы лечения болезней фруктами

«Испытания на грызунах завершены, теперь в течении последующих 2-х лет мы будем заниматься испытаниями препарата на человеке. Судя по нашим нынешним результатам, таблетка способна регенерировать органы, что ведёт к биологическому омоложению живого организма», - отметил доктор Синклер, один из участников исследования. Несмотря на побочные эффекты подобных препаратов, у данной таблетки они пока обнаружены не были.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: жизнь, продление, препарат

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     324
     0

Похожие новости по теме

В США создали мужские противозачаточные таблетки В США создали мужские противозачаточные таблетки

Лекарство влияет на выработку мужских гормонов.

Медики объяснили, что может превратить обычное лекарство в яд Медики объяснили, что может превратить обычное лекарство в яд

Когда дело доходит до приема препаратов, большинство из нас знают, что определенные условия могут изменять их эффективность.

Ученые создали революционные таблетки для похудения Ученые создали революционные таблетки для похудения

Были проведены первые клинические испытания.

«Таблетка молодости» стала реальностью «Таблетка молодости» стала реальностью

Результаты тестирования таблеток впечатляют.

Ученые из Австралии создали таблетки от плохого настроения Ученые из Австралии создали таблетки от плохого настроения

Новый медицинский препарат состоит из 5 природных компонентов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх