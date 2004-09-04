Врачи опровергли главные алкогольные мифы

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Похмелье после праздников — обычное дело, встречающееся у многих людей, которые встречают Новый Год и Рождество с бокалом или рюмкой любимого алкогольного напитка. Самое интересное, что похмелье может наступить даже у тех, кто выпил совершенно мало и ничего не предвещало таких последствий. В народе бытуют мнения, которые