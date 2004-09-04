» » Врачи опровергли главные алкогольные мифы
Раздел: Медицина  
0

Врачи опровергли главные алкогольные мифы

Врачи опровергли главные алкогольные мифы Эти факты об алкоголе не являются правдивыми.

Вокруг употребления алкоголя и вокруг самого спиртного бытует очень много мифов. Кто-то алкоголем лечится от простуды, а кто-то для профилактики каждый вечер выпивает стаканчик водки «для крепкого здоровья». Мы решили собрать самые популярные мифы об алкоголе и опровергнуть их, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

1. Миф о закуске
Считается, что если ты обильно закусываешь, то похмелье будет намного слабее.
Это неправда. На самом деле обилие пищи в желудке просто откладывает действие алкоголя. Ты можешь выпить больше, пьянея при этом меньше. А это означает, что ты выпиваешь слишком много, существенно превышая свою индивидуальную норму. Но все выпитое все равно рано или поздно попадет в кровь, а значит, и отравишься ты ровно настолько, насколько выпил. А если добавить, что обилие жирной и мясной пищи резко увеличивает нагрузку на печень - становится понятно, почему большинство смертельных эпизодов отравления качественным алкоголем сопровождаются обильной закуской.

2. Миф о понижении градуса.
Считается, что, если ты пьешь крепкие напитки после слабых, похмелье будет слабее, чем когда ты делаешь наоборот.
На самом деле любое смешение алкоголя - зло. И порядок, в котором ты пьешь, не имеет никакого значения.

3. Миф о кусочке сала
Если перед пьянкой съесть кусочек сала, это позволит долго не пьянеть. Так даже делали советские разведчики.
Чтобы не опьянеть, тебе потребуется ну очень много сала, как минимум килограмм Ну и похмелье-то все равно наступит, причем оно будет соответствовать количеству выпитого, а не степени твоего опьянения.

4. Миф об обезвоживании.
Считается, что если во время застолья пить много воды, то похмелья не будет.
На самом деле ты просто сильнее опухнешь на следующее утро, потому что проблема не в нехватке воды, а в ее неправильном перераспределении. Пить воду (лучше минералку) нужно с утра, чтобы восстановить объем циркулирующей крови. Еще хорошо выпить рассола, но не больше одного стакана, а дальше - все-таки чистую воду.

5. Миф о калорийности.
Спирт очень калориен, а потому от алкоголя можно растолстеть.
Если спирт сжигать в качестве топлива, то энергии выделится действительно много. Но в нашем организме эта энергия не усваивается. Более того, нам приходится тратить много энергии на расщепление и выведение алкоголя.

6. Миф о согревающем действии.
Если выпить - сразу становится теплее.

Читайте также: Австралийские ученые создали средство для продления жизни

Ты действительно чувствуешь себя теплее, но это иллюзия. Алкоголь не согревает, а лишь расширяет сосуды. Поэтому «греться» с помощью водки или даже глинтвейна можно, только когда ты пришел с мороза в теплое помещение. Пить какой-либо алкоголь (даже слабый) на морозе очень опасно!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: алкоголь, мифы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     1341
     0

Похожие новости по теме

Медики развеяли популярные мифы об алкоголе Медики развеяли популярные мифы об алкоголе

Многие в них верят.

Как разные виды алкоголя действуют на организм Как разные виды алкоголя действуют на организм

У каждого вида алкоголя свои особенности.

Медики развенчали популярные мифы об алкоголе Медики развенчали популярные мифы об алкоголе

Холодный душ поможет протрезветь; чем старше вино, тем оно лучше; красное полезнее белого — вы серьезно?..

Шесть распространенных мифов о похмелье Шесть распространенных мифов о похмелье

Медики развенчали самые распространенные мифы о состоянии похмелья.

Семь мифов о похмельном синдроме - об этом многие даже не знали Семь мифов о похмельном синдроме - об этом многие даже не знали

Похмелье после праздников — обычное дело, встречающееся у многих людей, которые встречают Новый Год и Рождество с бокалом или рюмкой любимого алкогольного напитка. Самое интересное, что похмелье может наступить даже у тех, кто выпил совершенно мало и ничего не предвещало таких последствий. В народе бытуют мнения, которые

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх