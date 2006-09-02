Раздел: Медицина
Врачи объяснили, почему необходимо регулярно есть шоколад
Медики назвали полезные свойства лакомства.
Американские ученые выяснили, что умеренное потребление шоколада полезно для сердца.
"Исследователи из нью-йоркской медицинской школы Icahn на горе Синай доказали, что употребление трех плиток шоколада в месяц не только не оказывает негативного влияния на здоровье, но и снижает риск развития сердечной недостаточности", - пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Исследование, результаты которого были обнародованы на конгрессе Европейского кардиологического общества в немецком Мюнхене, опровергло распространенный миф о том, что здоровое питание должно полностью исключать продукты, содержащие сахар.
"Я считаю, что шоколад является важным диетическим источником флавоноидов, которые связаны с уменьшением воспаления, улучшением кровообращения и повышением хорошего холестерина. Однако шоколад также содержит жиры и сахар, которые больше вредны, чем полезны", - сообщил автор исследования Чайакрит Криттанавонг.
Проанализировав данные о более 500 тыс человек, ученые пришли к выводу, что умеренное потребление шоколада снижает риск сердечной недостаточности на 23 процента в сравнении с теми, кто вообще не употребляет шоколад. В свою очередь, употребление чрезмерного количества шоколада на месяц, а именно свыше трех плиток, повышает риск развития сердечной недостаточности на 17 процентов.
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По данным ученых, фенольные соединения флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, благотворно влияют на состояние сосудов, а также борются с воспалительными процессами в организме.
Американские ученые выяснили, что умеренное потребление шоколада полезно для сердца.
"Исследователи из нью-йоркской медицинской школы Icahn на горе Синай доказали, что употребление трех плиток шоколада в месяц не только не оказывает негативного влияния на здоровье, но и снижает риск развития сердечной недостаточности", - пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Исследование, результаты которого были обнародованы на конгрессе Европейского кардиологического общества в немецком Мюнхене, опровергло распространенный миф о том, что здоровое питание должно полностью исключать продукты, содержащие сахар.
"Я считаю, что шоколад является важным диетическим источником флавоноидов, которые связаны с уменьшением воспаления, улучшением кровообращения и повышением хорошего холестерина. Однако шоколад также содержит жиры и сахар, которые больше вредны, чем полезны", - сообщил автор исследования Чайакрит Криттанавонг.
Проанализировав данные о более 500 тыс человек, ученые пришли к выводу, что умеренное потребление шоколада снижает риск сердечной недостаточности на 23 процента в сравнении с теми, кто вообще не употребляет шоколад. В свою очередь, употребление чрезмерного количества шоколада на месяц, а именно свыше трех плиток, повышает риск развития сердечной недостаточности на 17 процентов.
Читайте также: Врачи объяснили, почему необходимо регулярно пить кофе
По данным ученых, фенольные соединения флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, благотворно влияют на состояние сосудов, а также борются с воспалительными процессами в организме.
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