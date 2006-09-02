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Раздел: Медицина  
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Врачи объяснили, почему необходимо регулярно есть шоколад

Врачи объяснили, почему необходимо регулярно есть шоколадМедики назвали полезные свойства лакомства.

Американские ученые выяснили, что умеренное потребление шоколада полезно для сердца.

"Исследователи из нью-йоркской медицинской школы Icahn на горе Синай доказали, что употребление трех плиток шоколада в месяц не только не оказывает негативного влияния на здоровье, но и снижает риск развития сердечной недостаточности", - пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Исследование, результаты которого были обнародованы на конгрессе Европейского кардиологического общества в немецком Мюнхене, опровергло распространенный миф о том, что здоровое питание должно полностью исключать продукты, содержащие сахар.

"Я считаю, что шоколад является важным диетическим источником флавоноидов, которые связаны с уменьшением воспаления, улучшением кровообращения и повышением хорошего холестерина. Однако шоколад также содержит жиры и сахар, которые больше вредны, чем полезны", - сообщил автор исследования Чайакрит Криттанавонг.

Проанализировав данные о более 500 тыс человек, ученые пришли к выводу, что умеренное потребление шоколада снижает риск сердечной недостаточности на 23 процента в сравнении с теми, кто вообще не употребляет шоколад. В свою очередь, употребление чрезмерного количества шоколада на месяц, а именно свыше трех плиток, повышает риск развития сердечной недостаточности на 17 процентов.

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По данным ученых, фенольные соединения флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, благотворно влияют на состояние сосудов, а также борются с воспалительными процессами в организме.
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 Теги: шоколад, польза для здоровья

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Сегодня, 09:17 » Автор: Ирина Шевченко
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