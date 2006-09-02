Диетологи подсказали, как "убрать" живот за пять дней

Яблочная диета поможет избавиться жира на животе.



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Обязательно прочитайте, что такое яблочная диета и как ее соблюдать.



Это очень практичный и экономный вариант, ведь она включает ингредиенты доступны каждому. Нужно только учесть, что яблочная диета довольно строгая, поэтому не стоит придерживаться ее слишком долго. Всегда прислушивайтесь к потребностям своего организма и защищайте его от чрезмерного стресса, который может привести к длительное голодание.



день 1

В первый день яблочной диеты, направленной на уменьшение брюшного жира, нужно есть только яблоки (достаточно ожидаемо, не так ли?) В этот день вы будете чувствовать себя немного голодными, но также сбросите много веса - примерно 1,5 килограмма.



Не стоит волноваться по питательных веществ. Яблоки богаты витаминами, минералы, пищевые волокна и фитонутриенты.



Кроме того, организм не будет иметь существенных проблем с энергией, ведь сможет использовать запасы, которые накопились ранее. Таким образом, вы начнете терять лишние килограммы.



Завтрак - 2 яблока

Обед -1 яблоко

Ужин -3 яблоки



день 2

На второй день этой строгой яблочной диеты, нужно включить немного овощей. Они поддержат надлежащую работу организма и помогут утолить чувство голода. Например, оливковое масло обеспечит вас жирами, которые увлажняют клетки и улучшают их состояние.



Завтрак - 1 яблоко + 1 стакан соевого молока (200 мл)

Обед - 1 яблоко + салат (2 моркови, 1 маленькая свекла, листья мяты, оливковое масло, соль и перец)

Ужин - 2 яблока



день 3

На третий день нужно снова немного скорректировать рацион. Организм должен начать получать качественный постный белок. Если вы вегетарианец или веган, можете использовать тофу вместо сыра и ветчины.



Также в качестве альтернативы можно съесть йогурт.



Завтрак - 1 яблоко + 2 яйца (в виде яичницы) + 1 кусочек цельнозернового хлеба

Обед - 1 яблоко + салат (1 огурец + 1 помидор + ½ авокадо + листья базилика + 30 г творога + соль + перец + оливковое масло)

Ужин - 1 яблоко + салат (2 ломтика индейки, 2 моркови + 1/2 стакана вареной брокколи + соль + перец)



день 4

Поздравляем! Вы перешли в четвертый день и выдержали самую сложную часть диеты. Осталось совсем немного.



На четвертый день нужно увеличить потребление сложных углеводов.



Картофель и чечевица обеспечат организм клетчаткой и подготовят желудок к тому, что вскоре придется переваривать разные продукты. Если хотите, можете заменить чечевицу на другие бобовые.



Зеленый и черный чай подарят организму заряд антиоксидантов, которые укрепят его. Вы можете пить в течение дня столько чая, сколько захочется.



Завтрак - Смузи: 1 яблоко + 2 стебля сельдерея + 1/2 маленького свеклы + 1/2 стакана соевого молока (125 мл)

Обед - 1 яблоко + чечевичный суп + 1 стакан черного чая (250 мл)

Ужин - 1 яблоко + овощной суп + 1/2 вареного картофеля + 1 стакан зеленого чая (250 мл)



день 5

Мы уже упоминали, что яблочная диета должна быть короткой. Именно поэтому пятый день завершающий. Он поможет организму выйти из режима и подготовиться к привычной работе и различных продуктов.



На пятый день можно есть больше продуктов. Кроме того, они значительно разнообразнее. Тем не менее, не стоит совсем забывать об ограничениях. Яблочная диета очистила организм и сбалансировала процессы в нем, но этот результат нужно сохранить.



Если вы придерживались рекомендованного питания, метаболизм ускорился. То есть вы сможете получать большую пользу от питательных веществ, которые потребляете.



Если вы не любите обычную картошку, замените ее сладкой. В качестве альтернативы можно использовать чечевицу или бобовые.



Завтрак - 1 яблоко + 2 вареных яйца + поджаренные овощи

Обед - 1 яблоко + запеченная рыба + ½ вареного картофеля + овощи на пару

Ужин - 1 яблоко + 5 орехов + 1/2 стакана миндального молока (100 мл)



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Последние советы по яблочной диеты для уменьшения живота:

Не забывайте пить много пить. Ежедневно нужно потреблять 2 литра воды. В идеале надо распределить это количество на весь день. Начните утро со стакана воды натощак и выпейте последнюю перед сном.



Питайтесь хорошо. Выбирайте свежие и органические продукты. Старайтесь избегать замороженной пищи, ведь она содержит значительно меньше питательных веществ.



Теперь вы знаете, что такое яблочная диета и как ее соблюдать. Конечно, это непростой план похудения, но очень эффективный. Вы сможете очистить организм от токсинов и стимулировать пищеварение, положительно повлияет на здоровье в целом. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Когда вы в последний раз проводили детоксикацию организма? Хотите очистить тело от токсинов, накопившихся там в течение длительного времени?Хотите быстро и легко избавиться от нескольких лишних килограммов за короткий промежуток времени? Советуем попробовать наши советы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld Обязательно прочитайте, что такое яблочная диета и как ее соблюдать.Это очень практичный и экономный вариант, ведь она включает ингредиенты доступны каждому. Нужно только учесть, что яблочная диета довольно строгая, поэтому не стоит придерживаться ее слишком долго. Всегда прислушивайтесь к потребностям своего организма и защищайте его от чрезмерного стресса, который может привести к длительное голодание.В первый день яблочной диеты, направленной на уменьшение брюшного жира, нужно есть только яблоки (достаточно ожидаемо, не так ли?) В этот день вы будете чувствовать себя немного голодными, но также сбросите много веса - примерно 1,5 килограмма.Не стоит волноваться по питательных веществ. Яблоки богаты витаминами, минералы, пищевые волокна и фитонутриенты.Кроме того, организм не будет иметь существенных проблем с энергией, ведь сможет использовать запасы, которые накопились ранее. Таким образом, вы начнете терять лишние килограммы.Завтрак - 2 яблокаОбед -1 яблокоУжин -3 яблокиНа второй день этой строгой яблочной диеты, нужно включить немного овощей. Они поддержат надлежащую работу организма и помогут утолить чувство голода. Например, оливковое масло обеспечит вас жирами, которые увлажняют клетки и улучшают их состояние.Завтрак - 1 яблоко + 1 стакан соевого молока (200 мл)Обед - 1 яблоко + салат (2 моркови, 1 маленькая свекла, листья мяты, оливковое масло, соль и перец)Ужин - 2 яблокаНа третий день нужно снова немного скорректировать рацион. Организм должен начать получать качественный постный белок. Если вы вегетарианец или веган, можете использовать тофу вместо сыра и ветчины.Также в качестве альтернативы можно съесть йогурт.Завтрак - 1 яблоко + 2 яйца (в виде яичницы) + 1 кусочек цельнозернового хлебаОбед - 1 яблоко + салат (1 огурец + 1 помидор + ½ авокадо + листья базилика + 30 г творога + соль + перец + оливковое масло)Ужин - 1 яблоко + салат (2 ломтика индейки, 2 моркови + 1/2 стакана вареной брокколи + соль + перец)Поздравляем! Вы перешли в четвертый день и выдержали самую сложную часть диеты. Осталось совсем немного.На четвертый день нужно увеличить потребление сложных углеводов.Картофель и чечевица обеспечат организм клетчаткой и подготовят желудок к тому, что вскоре придется переваривать разные продукты. Если хотите, можете заменить чечевицу на другие бобовые.Зеленый и черный чай подарят организму заряд антиоксидантов, которые укрепят его. Вы можете пить в течение дня столько чая, сколько захочется.Завтрак - Смузи: 1 яблоко + 2 стебля сельдерея + 1/2 маленького свеклы + 1/2 стакана соевого молока (125 мл)Обед - 1 яблоко + чечевичный суп + 1 стакан черного чая (250 мл)Ужин - 1 яблоко + овощной суп + 1/2 вареного картофеля + 1 стакан зеленого чая (250 мл)Мы уже упоминали, что яблочная диета должна быть короткой. Именно поэтому пятый день завершающий. Он поможет организму выйти из режима и подготовиться к привычной работе и различных продуктов.На пятый день можно есть больше продуктов. Кроме того, они значительно разнообразнее. Тем не менее, не стоит совсем забывать об ограничениях. Яблочная диета очистила организм и сбалансировала процессы в нем, но этот результат нужно сохранить.Если вы придерживались рекомендованного питания, метаболизм ускорился. То есть вы сможете получать большую пользу от питательных веществ, которые потребляете.Если вы не любите обычную картошку, замените ее сладкой. В качестве альтернативы можно использовать чечевицу или бобовые.Завтрак - 1 яблоко + 2 вареных яйца + поджаренные овощиОбед - 1 яблоко + запеченная рыба + ½ вареного картофеля + овощи на паруУжин - 1 яблоко + 5 орехов + 1/2 стакана миндального молока (100 мл)Не забывайте пить много пить. Ежедневно нужно потреблять 2 литра воды. В идеале надо распределить это количество на весь день. Начните утро со стакана воды натощак и выпейте последнюю перед сном.Питайтесь хорошо. Выбирайте свежие и органические продукты. Старайтесь избегать замороженной пищи, ведь она содержит значительно меньше питательных веществ.Теперь вы знаете, что такое яблочная диета и как ее соблюдать. Конечно, это непростой план похудения, но очень эффективный. Вы сможете очистить организм от токсинов и стимулировать пищеварение, положительно повлияет на здоровье в целом.



