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Раздел: Медицина  
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Медики назвали популярные продукты, "убивающие" мозг

Медики назвали популярные продукты, "убивающие" мозгОт этих продуктов надо отказаться ради здоровья мозга.

Если вы хотите сделать мозг более здоровым, а интеллект более развитым, то откажитесь от названных выше продуктов питания.

Такие рекомендации можно сделать на основе многочисленных научных исследований, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrhealth.

В частности, избегайте употреблять продукты питания, прошедшие интенсивную переработку. Они насыщены солью, жиром и сахаром, в них мало полезных нутриентов. Эти продукты подавляют функционирование мозга и приводят к появлению лишних килограммов. Откажитесь от лапши, чипсов, готовых обедов и соусов. Скажите «нет» пищи, содержащей транс-жиры. Это насыщенные жиры, которые влияют на функционирование мозга. Старайтесь употреблять меньше искусственных трансжиров, которые есть в упакованных продуктах питания вроде печенья и тортов.

Будет лучше уменьшить употребление рафинированных углеводов. Самым очевидным их представителем является сахар. Злаки, которые прошли интенсивную переработку вроде пшеничной муки могут быть еще одним примером «нехороших углеводов». В организме они очень быстро перевариваются, повышая уровень сахара и инсулина в крови. Употребляйте меньше алкоголя, поскольку он влияет на функционирование нейротрансмиттеров. Кроме того, у любителей спиртного отмечается нехватка витамина B1, что приводит к расстройствам мозга.

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В целом, лучше исключить из рациона все напитки, содержащие сахар, включая энергетики, соки и газированные напитки. Все они негативно влияют на мозг. Если вы употребляете много подобных напитков, то риск развития старческого слабоумия вырастает. Кроме того, они увеличивают артериальное давление и вызывают ожирение.
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 Теги: продукты, вред для мозга

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Сегодня, 15:38 » Автор: Ирина Шевченко
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