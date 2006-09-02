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Раздел: Медицина  
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В Украине откроют доступ к испытаниям лекарств

В Украине откроют доступ к испытаниям лекарствЭто очень важное изменение для многих украинцев.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект (№4074) об открытии доступа к результатам доклинического изучения и клинических исследований лекарственных средств.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.

За соответствующий законопроект на пленарном заседании во вторник проголосовали 247 депутатов.

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"Закон направлен на гармонизацию положений национального законодательства с соответствующими положениями директивы ЕС 2001/83 относительно обеспечения публичного доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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 Теги: Украина, лекарства, Рада

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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