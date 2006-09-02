Раздел: Медицина
В Украине откроют доступ к испытаниям лекарств
Это очень важное изменение для многих украинцев.
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект (№4074) об открытии доступа к результатам доклинического изучения и клинических исследований лекарственных средств.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.
За соответствующий законопроект на пленарном заседании во вторник проголосовали 247 депутатов.
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"Закон направлен на гармонизацию положений национального законодательства с соответствующими положениями директивы ЕС 2001/83 относительно обеспечения публичного доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект (№4074) об открытии доступа к результатам доклинического изучения и клинических исследований лекарственных средств.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.
За соответствующий законопроект на пленарном заседании во вторник проголосовали 247 депутатов.
Читайте также: В Украине откроют доступ к госреестру автомобилей
"Закон направлен на гармонизацию положений национального законодательства с соответствующими положениями директивы ЕС 2001/83 относительно обеспечения публичного доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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