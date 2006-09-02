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Диетологи рассказали, чем полезен коричневый рис

Диетологи рассказали, чем полезен коричневый рис Этот продукт обладает набором уникальных свойств.

Отнеситесь ли вы к любителям риса? Во многих культурах он символизирует процветание, красоту и даже рождаемость – отсюда и обычай бросать рис на молодожёнов. Для упорно тренирующихся людей этот продукт обеспечивает выигрышную комбинацию питательных веществ, в которых так активно нуждается организм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Существует тысяча видов риса. Они различаются по форме зерна, цвету, аромату и текстуре. Какой же выбрать, чтобы получить максимум преимуществ для здоровья? Эксперты рассказали о пользе коричневого риса. Отличается он от своего белого собрата не только цветом. Всё зависит от процесса переработки. Коричневый рис теряет лишь немного верхнего слоя. Отруби и зародыши остаются, а вместе с ними и клетчатка, белки, витамины группы В, калий, кальций, магний и другие важные питательные вещества.

Снижает уровень плохого холестерина

Холестерин - вещество, необходимое для организма. Однако его избыток засоряет кровеносные сосуды, что увеличивает вероятность развития сердечных заболеваний. Масло в коричневом рисе обладает способностью снижать уровень «плохого» холестерина. Кроме того, эти злаки насыщены клетчаткой, которая способствует пищеварению. Процесс требует желчных кислот, а они частично состоят из холестерина. Для улучшения пищеварения печень вытягивает холестерин из крови, чтобы увеличить количество желчных кислот.

Защищает от рака

Одно из впечатляющих преимуществ коричневого риса – его способность в предотвращении различных видов рака. Этот эффект обусловлен высоким содержанием в зёрнах клетчатки, антиоксидантов и минералов (марганец, селен).

Здоровый выбор для людей с непереносимостью глютена

Коричневый рис рекомендован людям, страдающих целиакией. Это аутоиммунное заболевание, при котором пациенты не переносят глютен –белок содержащийся в зерне многих круп. Его попадание в организм приводит к возникновению кишечных расстройств. Коричневый рис не содержит глютен.

Сохраняет здоровье костей

Магний, витамин D и кальций - важные питательные вещества, необходимые для поддержания здоровых и крепких костей. Магний помогает усваивать витамин D, который вовлечён в метаболизм кальция. Эту тройка важных минералов вы сможете получить, если включите в рацион коричневый рис.

Помогает в потере веса

Диета с высоким содержание пищевых волокон позволяет долго сохранять чувство насыщения, что уменьшает риск переедания. Коричневый рис – отличный источник пищевых волокон. Его гликемический индекс ниже, чем у белого риса. А это означает, что уровень сахара в крови поднимается равномерно и медленно.

Снижает риск развитие сахарного диабета

Коричневый рис помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Исследования показывают, что те, у кого в ежедневном меню присутствуют эти злаки снижают риск развития диабета на 60 процентов.

Защищает почки

Ещё один плюс в пользу коричневого риса. Он обладает мочегонными свойствами и помогает в удалении избытка кальция в моче, что является одной из главных причин появления камней в почках.

Источник фитонутриентов

Фитонутриенты – вещества, встречающиеся в растениях. Они обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Коричневый рис – отличный источник этих соединений. Исследования показали, что злак содержит почти столько же фитонутриентов, как фрукты и овощи.

Подходит людям, страдающих гипертонией

Натрий – злейший враг гипертоников. Это вещество способствует сужению кровеносных сосудов и повышению нагрузки на сердечно-сосудистую систему. В коричневом рисе низкое содержание натрия, поэтому его смело могут включать в рацион люди, имеющие высокое кровяное давление для получения всех преимуществ.

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы

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Как обсуждалось выше, коричневый рис оказывает благотворное влияние на кровяное давление и уровень холестерина. Эти факторы играют важную роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний.
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 Теги: коричневый рис, польза

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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