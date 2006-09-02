Раздел: Медицина
Медики напомнили об основных признаках рака молочной железы
ТОП-7 симптомов, которые могут оказаться раком груди.
Специалисты рекомендуют женщинам регулярно прощупывать молочные железы, начиная с двадцатилетнего возраста.
Симптомы, которые обычно вызывают беспокойства, известны многим - это необычные болезненные уплотнения и отеки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
Но и есть и другие, не столь очевидные признаки развития онкологического заболевания - о них рассказывает эксперт частного медицинского центра из Лондона
Кислайя Тхакур - практикующий хирург, уже много лет занимающийся вопросами онкологии молочных желез. К нему часто обращаются пациентки, у которых уже имеются сформировавшиеся образования в груди. При этом, говорит доктор Тхакур, рак может проявить себя и на ранних стадиях до начала роста опухоли.
«Начиная с 20−25 лет, каждая женщина должна проводить регулярный осмотр груди, - считает доктор Тхакур. - Самый удачный период для этого - первые несколько дней после окончания менструации, когда проходит отечность, и грудь становится более мягкой».
«Это должно войти в привычку. Только так можно обнаружить ранние изменения и вовремя обратиться к специалисту», - добавляет он. По статистике треть пациенток не обращают внимания на состояние груди до того, как становится слишком поздно. И 20% из них признаются, что просто не знают, что искать.
На что обратить внимание
Изменение формы и размера
Грудь может немного увеличиваться перед месячными, во время беременности и кормления, но в остальных случаях ее размер и форма остаются неизменными.
Покраснения или сыпь
Сыпь и покраснение кожи в области соска могут быть признаком аллергической реакции на новый гель для душа или раздражением, вызванным кружевным бельем. В остальных случаях такие симптомы должны насторожить.
Выделения из соска
Если из соска сама по себе выделяется жидкость, это серьезный повод обратиться к врачу.
Отек в области подмышек или ключицы
Самый распространенный симптом рака молочных желез - опухоль. При этом образование не всегда локализуется в самой груди. Ткани молочных желез могут частично располагаться в подмышках и около ключиц, поэтому при ежемесячном прощупывании груди стоит обратить внимание и на эти зоны.
Изменение текстуры кожи
Впадины, складки и «мурашки» просто так на коже не образуются. Это одни из распространенных признаков рака груди. Если вы чувствуете, что кожа на ощупь стала не такой гладкой, как прежде, - незамедлительно сообщите об этом вашему врачу.
Втянутый сосок
Втянутость соска может быть естественной анатомической особенностью. Но если так было не всегда, и сосок увеличился или уменьшился в размере лишь недавно, - скорее отправляйтесь на прием к гинекологу или маммологу.
Читайте также: Названы необычные симптомы рака молочной железы
Постоянные боли
Одним из признаков рака груди является постоянная тянущая или стреляющая боль в молочных железах или в области подмышек. Конечно, боль и дискомфорт могут быть вызваны и другими причинами - приближающимися месячными или механическим сдавливанием груди. Но в данном случае лучше лишний раз проверить, чем упустить нечто важное.
Специалисты рекомендуют женщинам регулярно прощупывать молочные железы, начиная с двадцатилетнего возраста.
Симптомы, которые обычно вызывают беспокойства, известны многим - это необычные болезненные уплотнения и отеки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
Но и есть и другие, не столь очевидные признаки развития онкологического заболевания - о них рассказывает эксперт частного медицинского центра из Лондона
Кислайя Тхакур - практикующий хирург, уже много лет занимающийся вопросами онкологии молочных желез. К нему часто обращаются пациентки, у которых уже имеются сформировавшиеся образования в груди. При этом, говорит доктор Тхакур, рак может проявить себя и на ранних стадиях до начала роста опухоли.
«Начиная с 20−25 лет, каждая женщина должна проводить регулярный осмотр груди, - считает доктор Тхакур. - Самый удачный период для этого - первые несколько дней после окончания менструации, когда проходит отечность, и грудь становится более мягкой».
«Это должно войти в привычку. Только так можно обнаружить ранние изменения и вовремя обратиться к специалисту», - добавляет он. По статистике треть пациенток не обращают внимания на состояние груди до того, как становится слишком поздно. И 20% из них признаются, что просто не знают, что искать.
На что обратить внимание
Изменение формы и размера
Грудь может немного увеличиваться перед месячными, во время беременности и кормления, но в остальных случаях ее размер и форма остаются неизменными.
Покраснения или сыпь
Сыпь и покраснение кожи в области соска могут быть признаком аллергической реакции на новый гель для душа или раздражением, вызванным кружевным бельем. В остальных случаях такие симптомы должны насторожить.
Выделения из соска
Если из соска сама по себе выделяется жидкость, это серьезный повод обратиться к врачу.
Отек в области подмышек или ключицы
Самый распространенный симптом рака молочных желез - опухоль. При этом образование не всегда локализуется в самой груди. Ткани молочных желез могут частично располагаться в подмышках и около ключиц, поэтому при ежемесячном прощупывании груди стоит обратить внимание и на эти зоны.
Изменение текстуры кожи
Впадины, складки и «мурашки» просто так на коже не образуются. Это одни из распространенных признаков рака груди. Если вы чувствуете, что кожа на ощупь стала не такой гладкой, как прежде, - незамедлительно сообщите об этом вашему врачу.
Втянутый сосок
Втянутость соска может быть естественной анатомической особенностью. Но если так было не всегда, и сосок увеличился или уменьшился в размере лишь недавно, - скорее отправляйтесь на прием к гинекологу или маммологу.
Читайте также: Названы необычные симптомы рака молочной железы
Постоянные боли
Одним из признаков рака груди является постоянная тянущая или стреляющая боль в молочных железах или в области подмышек. Конечно, боль и дискомфорт могут быть вызваны и другими причинами - приближающимися месячными или механическим сдавливанием груди. Но в данном случае лучше лишний раз проверить, чем упустить нечто важное.
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