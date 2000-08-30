Раздел: Медицина
Медики назвали овощ, улучшающий работу сердца
Ешьте свеклу и будьте здоровы.
Чего бы такого съесть, вкусного и полезного? Какой бы продукт купить, чтобы он содержал побольше нужных нашему организму веществ? Когда мы задаем себе эти вопросы, то, как правило, обращаем внимание на всяческие экзотические продукты, которые привозят с других частей света, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Но пора вспомнить, что у нас под боком растут растения, которые по праву можно назвать кладезем нужных нам веществ, и употребление которых в пищу принесет нашему организму огромную пользу. Поговорим о таком обычном для нас продукте, вкусной и полезной свекле.
Чем ценна свекла?
Свекла - продукт, содержащий много полезных и нужных нашему организму веществ.
Витамины
В этом растении находится много разнообразных витаминов, в дозах, которые вполне соответствуют потребностям нашего организма. Обнаружены:
Витамин А - Витамин С - Витамин В1 - Витамин Е - Фолиевая кислота (В9) - Витамин РР - Витамин U - Минеральные вещества
В составе свеклы обнаружены такие ценные для нас вещества как:
калий - магний - йод - натрий - цинк - медь - марганец - кобальт - фосфор - фтор - кальций - железо - рубидий - цезий
Кроме того в состав свеклы входит много клетчатки, пектинов и органических кислот. Все это делает это растение ценным продуктом, обладающим целебными свойствами.
Свекла целебная
В качестве лекарственного средства это растение использовали еще во времена древней Греции. Упоминание о ее полезных свойствах есть в трудах Гиппократа, Цицерона, Плутарха.
Употребление свеклы оказывает положительный эффект на многие органы и системы организма. Так она улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает содержание холестерина в крови. Свеклу также используют для понижения артериального давления.
В составе свеклы имеется достаточно много железа и меди. Это делает ее продуктом, способным повысить уровень гемоглобина крови. Соответственно употребление этого корнеплода рекомендуют при анемии.
Большое количество витаминов и минеральных солей в составе свеклы оказывают общеукрепляющее действие и стимулируют работу иммунной системы.
Свекла является источником антиоксидантов – это значит, что она препятствует чрезмерному окислению в организме. Вещества, входящие в состав буряка нормализуют жировой обмен.
В свекле обнаружено ценное органическое вещество – бетаин. Оно способствует образованию холина. А холин очень важен для нормальной работы печени, именно он препятствует жировому перерождению этого органа.
В буряке находится достаточно большое количество йода. А это значит, что употребляя в пищу этот продукт, мы предоставляет щитовидной железе нужное количество этого элемента. Соответственно, буряк способствует нормализации эндокринных процессов организма.
Клетчатка и пектины, входящие в состав этого растения, проходя по кишечнику, стимулируют его работу и адсорбируют токсины. Поэтому можно говорить об антиканцерогенных свойствах свеклы. Кроме того этот продуктулучшает пищеварение и способствует нормализации состава микрофлоры кишечника.
Корнеплод, приготовленный любым способом, оказывает слабительное действие, поэтому его рекомендуют чаще включать в рацион тем, кто склонен к запорам. Известны и мочегонные свойства этого корнеплода. Это означает, что его полезно есть тем, кто склонен к отекам.
Осторожно, противопоказания!
Любое лекарство в определенных случаях может нанести вред. И даже если вместо лекарства вы используете полезный продукт питания, иногда его употребление может быть нежелательно. У свеклы тоже есть противопоказания. Ограничить ее количество в меню или вообще исключить ее из рациона нужно:
Людям, страдающим болезнями почек и мочевого пузыря
Тем, у кого имеется гастрит с повышенной кислотностью
При обострении язвы желудка или двенадцатиперстной кишки
Читайте также: Медики назвали эффективный овощ для укрепления костей
Свекла – ценный во всех отношениях продукт, который несложно найти на прилавках магазинов. К тому же его легко готовить и вкусно есть. Ешьте свеклу и будьте здоровы!
Чего бы такого съесть, вкусного и полезного? Какой бы продукт купить, чтобы он содержал побольше нужных нашему организму веществ? Когда мы задаем себе эти вопросы, то, как правило, обращаем внимание на всяческие экзотические продукты, которые привозят с других частей света, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Но пора вспомнить, что у нас под боком растут растения, которые по праву можно назвать кладезем нужных нам веществ, и употребление которых в пищу принесет нашему организму огромную пользу. Поговорим о таком обычном для нас продукте, вкусной и полезной свекле.
Чем ценна свекла?
Свекла - продукт, содержащий много полезных и нужных нашему организму веществ.
Витамины
В этом растении находится много разнообразных витаминов, в дозах, которые вполне соответствуют потребностям нашего организма. Обнаружены:
Витамин А - Витамин С - Витамин В1 - Витамин Е - Фолиевая кислота (В9) - Витамин РР - Витамин U - Минеральные вещества
В составе свеклы обнаружены такие ценные для нас вещества как:
калий - магний - йод - натрий - цинк - медь - марганец - кобальт - фосфор - фтор - кальций - железо - рубидий - цезий
Кроме того в состав свеклы входит много клетчатки, пектинов и органических кислот. Все это делает это растение ценным продуктом, обладающим целебными свойствами.
Свекла целебная
В качестве лекарственного средства это растение использовали еще во времена древней Греции. Упоминание о ее полезных свойствах есть в трудах Гиппократа, Цицерона, Плутарха.
Употребление свеклы оказывает положительный эффект на многие органы и системы организма. Так она улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает содержание холестерина в крови. Свеклу также используют для понижения артериального давления.
В составе свеклы имеется достаточно много железа и меди. Это делает ее продуктом, способным повысить уровень гемоглобина крови. Соответственно употребление этого корнеплода рекомендуют при анемии.
Большое количество витаминов и минеральных солей в составе свеклы оказывают общеукрепляющее действие и стимулируют работу иммунной системы.
Свекла является источником антиоксидантов – это значит, что она препятствует чрезмерному окислению в организме. Вещества, входящие в состав буряка нормализуют жировой обмен.
В свекле обнаружено ценное органическое вещество – бетаин. Оно способствует образованию холина. А холин очень важен для нормальной работы печени, именно он препятствует жировому перерождению этого органа.
В буряке находится достаточно большое количество йода. А это значит, что употребляя в пищу этот продукт, мы предоставляет щитовидной железе нужное количество этого элемента. Соответственно, буряк способствует нормализации эндокринных процессов организма.
Клетчатка и пектины, входящие в состав этого растения, проходя по кишечнику, стимулируют его работу и адсорбируют токсины. Поэтому можно говорить об антиканцерогенных свойствах свеклы. Кроме того этот продуктулучшает пищеварение и способствует нормализации состава микрофлоры кишечника.
Корнеплод, приготовленный любым способом, оказывает слабительное действие, поэтому его рекомендуют чаще включать в рацион тем, кто склонен к запорам. Известны и мочегонные свойства этого корнеплода. Это означает, что его полезно есть тем, кто склонен к отекам.
Осторожно, противопоказания!
Любое лекарство в определенных случаях может нанести вред. И даже если вместо лекарства вы используете полезный продукт питания, иногда его употребление может быть нежелательно. У свеклы тоже есть противопоказания. Ограничить ее количество в меню или вообще исключить ее из рациона нужно:
Людям, страдающим болезнями почек и мочевого пузыря
Тем, у кого имеется гастрит с повышенной кислотностью
При обострении язвы желудка или двенадцатиперстной кишки
Читайте также: Медики назвали эффективный овощ для укрепления костей
Свекла – ценный во всех отношениях продукт, который несложно найти на прилавках магазинов. К тому же его легко готовить и вкусно есть. Ешьте свеклу и будьте здоровы!
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