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Медики назвали овощ, улучшающий работу сердца

Медики назвали овощ, улучшающий работу сердцаЕшьте свеклу и будьте здоровы.

Чего бы такого съесть, вкусного и полезного? Какой бы продукт купить, чтобы он содержал побольше нужных нашему организму веществ? Когда мы задаем себе эти вопросы, то, как правило, обращаем внимание на всяческие экзотические продукты, которые привозят с других частей света, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.

Но пора вспомнить, что у нас под боком растут растения, которые по праву можно назвать кладезем нужных нам веществ, и употребление которых в пищу принесет нашему организму огромную пользу. Поговорим о таком обычном для нас продукте, вкусной и полезной свекле.

Чем ценна свекла?
Свекла - продукт, содержащий много полезных и нужных нашему организму веществ.

Витамины
В этом растении находится много разнообразных витаминов, в дозах, которые вполне соответствуют потребностям нашего организма. Обнаружены:

Витамин А - Витамин С - Витамин В1 - Витамин Е - Фолиевая кислота (В9) - Витамин РР - Витамин U - Минеральные вещества

В составе свеклы обнаружены такие ценные для нас вещества как:

калий - магний - йод - натрий - цинк - медь - марганец - кобальт - фосфор - фтор - кальций - железо - рубидий - цезий

Кроме того в состав свеклы входит много клетчатки, пектинов и органических кислот. Все это делает это растение ценным продуктом, обладающим целебными свойствами.

Свекла целебная
В качестве лекарственного средства это растение использовали еще во времена древней Греции. Упоминание о ее полезных свойствах есть в трудах Гиппократа, Цицерона, Плутарха.

Употребление свеклы оказывает положительный эффект на многие органы и системы организма. Так она улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает содержание холестерина в крови. Свеклу также используют для понижения артериального давления.

В составе свеклы имеется достаточно много железа и меди. Это делает ее продуктом, способным повысить уровень гемоглобина крови. Соответственно употребление этого корнеплода рекомендуют при анемии.

Большое количество витаминов и минеральных солей в составе свеклы оказывают общеукрепляющее действие и стимулируют работу иммунной системы.

Свекла является источником антиоксидантов – это значит, что она препятствует чрезмерному окислению в организме. Вещества, входящие в состав буряка нормализуют жировой обмен.

В свекле обнаружено ценное органическое вещество – бетаин. Оно способствует образованию холина. А холин очень важен для нормальной работы печени, именно он препятствует жировому перерождению этого органа.

В буряке находится достаточно большое количество йода. А это значит, что употребляя в пищу этот продукт, мы предоставляет щитовидной железе нужное количество этого элемента. Соответственно, буряк способствует нормализации эндокринных процессов организма.

Клетчатка и пектины, входящие в состав этого растения, проходя по кишечнику, стимулируют его работу и адсорбируют токсины. Поэтому можно говорить об антиканцерогенных свойствах свеклы. Кроме того этот продуктулучшает пищеварение и способствует нормализации состава микрофлоры кишечника.

Корнеплод, приготовленный любым способом, оказывает слабительное действие, поэтому его рекомендуют чаще включать в рацион тем, кто склонен к запорам. Известны и мочегонные свойства этого корнеплода. Это означает, что его полезно есть тем, кто склонен к отекам.

Осторожно, противопоказания!

Любое лекарство в определенных случаях может нанести вред. И даже если вместо лекарства вы используете полезный продукт питания, иногда его употребление может быть нежелательно. У свеклы тоже есть противопоказания. Ограничить ее количество в меню или вообще исключить ее из рациона нужно:

Людям, страдающим болезнями почек и мочевого пузыря

Тем, у кого имеется гастрит с повышенной кислотностью

При обострении язвы желудка или двенадцатиперстной кишки

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Свекла – ценный во всех отношениях продукт, который несложно найти на прилавках магазинов. К тому же его легко готовить и вкусно есть. Ешьте свеклу и будьте здоровы!
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 Теги: свекла, польза для здоровья

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Сегодня, 13:21 » Автор: Ирина Шевченко
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