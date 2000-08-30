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Назван один из самых полезных овощей для женского здоровья

Назван один из самых полезных овощей для женского здоровьяНазваны полезные свойства тыквы.

Тыква - один из древнейших и любимейших овощей на нашей кухне. В пищу пригодны плоды в вареном или запеченном виде, семена тыквы издавна известны своими целебными свойствами, в украинской кулинарной традиции существуют даже рецепты блюд из запеченного цветка тыквы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лиза.

В сказке о Золушке добрая фея превращает в карету именно тыкву - знаешь, почему именно ее использовал в тексте Шарль Перро? Да потому, что еще в 17 веке этот овощ гарантированно нашелся бы на кухне в любом, даже самом небогатом доме.

Как известно, «все есть лекарство и все есть яд» - это древнее изречение касается и тыквы. Она может принести организму и пользу, и вред - особенно важно знать о правилах ее употребления женщинам.

Польза тыквы: оранжевое лекарство

Находить полезное применение тыкве люди начали давным-давно. Ведь по содержанию питательных и целебных веществ плод превосходит многие огородные культуры. В тыквенной мякоти содержатся важнейшие микроэлементы – калий, кальций, магний, фосфор. Есть в ней и витамины В1, В2, В12, РР. Но особенно богата тыква провитамином А – бета-каротином. Это соединение защищает организм от вредного воздействия окружающей среды, а клетки – от ракового перерождения.

Кроме того, в мякоти тыквы много пектинов – пищевых волокон, мягко очищающих кишечник. Еще тыква полезна при сердечных недугах, заболеваниях почек и печени, бессоннице, геморрое, атеросклерозе, простудных заболеваниях, подагре, нервных расстройствах, проблемах со зрением. А в Индии этот плод используют для лечения туберкулеза.

В чем польза тыквы для женщин
Для женщин особенно полезной будет сырая тыква,в том числе тыквенный сок, а также запеченная тыква и ее семена. С помощью блюд из тыквы можно похудеть, снизить холестерин и вывести соединения тяжелых металлов из организма. Полезна тыква и для лечения гинекологических заболеваний. Мякоть спелого овоща помогает при бесплодии, эрозии шейки матки, женских воспалениях, вагините.

Полезна тыква и беременным – благодаря высокому содержанию кальция, магния, железа она поможет предотвратить анемию. А при менопаузе блюда из тыквы помогут снизить неприятные симптомы этого периода и снимут нервное напряжение. Важно! Зрелая и полезная тыква должна быть плотной, мясистой, тяжелой и упругой, без трещин и вмятин. Важен и сорт овоща. Ярко-оранжевые плоды больше подходят для приготовления супов. А для каш и выпечки лучше взять розовые и желтые тыквы.

Кому нельзя есть тыкву

Исключить из рациона тыкву следует при таких заболеваниях:

Сахарный диабет
Заболевания пищеварения в острой форме
Гастрит
Язва двенадцатиперстной кишки
Нарушения кислотно-щелочного баланса в организме

Нельзя злоупотреблять сырыми тыквенными семечками при беременности: это может быть чревато преждевременными родами.

Сок тыквы принесет вред при нарушениях пищеварения: он может вызвать тошноту, вздутие и диарею. Запеченная тыква обладает мягким слабительным эффектом и может вызвать диарею.

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Во всех остальных случаях тыква принесет несомненную пользу женскому здоровью.
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 Теги: тыква, польза для здоровья

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Сегодня, 15:06 » Автор: Ирина Шевченко
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