Медики подсказали, как лучше всего укрепить позвоночник

Сидячий образ жизни сказывается не только на нашей талии, но и на здоровье.



Заниматься спортом - это в наше время не удовольствие, а необходимость.



Неправильное питание, вредные привычки, сидячая работа, стресс, отсутствие физической активности - так выглядит жизнь среднестатистического современного человека, пишет



А вы же не хотите быть этим среднестатистическим человеком? Пришло время браться за себя! Но начинать лучше с маленьких шагов. И простых упражнений.



Упражнение №1



Для чего: позвоночника, плеч, ягодиц и ног (плюс - это неплохое кардио)



Как делать: станьте в обычную планку, затем с прыжком разведите ноги и вернитесь в начальную позицию. Старайтесь не опускать таз и держать спину ровно. Повторяйте упражнение на протяжении 60 секунд, а начните с одного подхода.



Упражнение №2



Для чего: груди, плеч и позвоночника



Как делать: вновь станьте в планку. Ваше тело должно представлять собой одну сплошную ровную линию. Начните отжиматься. Если вам сложно - выполняйте упражнение с коленок. Его также стоит повторять 60 секунд.



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Упражнение №3





Для чего: трицепсов и позвоночника



Как делать: сядьте на пол, отведите руки назад и согните, а ноги выставьте вперед и согните в коленях. Опираясь на верхние и нижние конечности поднимайте туловище так, чтобы образовывался угол в 90 градусов. Затем опускайтесь. Повторяйте эти простые движения 60 секунд, потом делайте передышку, потом еще 60 секунд. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Заниматься спортом - это в наше время не удовольствие, а необходимость.Неправильное питание, вредные привычки, сидячая работа, стресс, отсутствие физической активности - так выглядит жизнь среднестатистического современного человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на marieclaire А вы же не хотите быть этим среднестатистическим человеком? Пришло время браться за себя! Но начинать лучше с маленьких шагов. И простых упражнений.Для чего: позвоночника, плеч, ягодиц и ног (плюс - это неплохое кардио)Как делать: станьте в обычную планку, затем с прыжком разведите ноги и вернитесь в начальную позицию. Старайтесь не опускать таз и держать спину ровно. Повторяйте упражнение на протяжении 60 секунд, а начните с одного подхода.Для чего: груди, плеч и позвоночникаКак делать: вновь станьте в планку. Ваше тело должно представлять собой одну сплошную ровную линию. Начните отжиматься. Если вам сложно - выполняйте упражнение с коленок. Его также стоит повторять 60 секунд.Для чего: трицепсов и позвоночникаКак делать: сядьте на пол, отведите руки назад и согните, а ноги выставьте вперед и согните в коленях. Опираясь на верхние и нижние конечности поднимайте туловище так, чтобы образовывался угол в 90 градусов. Затем опускайтесь. Повторяйте эти простые движения 60 секунд, потом делайте передышку, потом еще 60 секунд.



