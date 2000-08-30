Раздел: Медицина
Медики подсказали, как лучше всего укрепить позвоночник
Сидячий образ жизни сказывается не только на нашей талии, но и на здоровье.
Заниматься спортом - это в наше время не удовольствие, а необходимость.
Неправильное питание, вредные привычки, сидячая работа, стресс, отсутствие физической активности - так выглядит жизнь среднестатистического современного человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на marieclaire.
А вы же не хотите быть этим среднестатистическим человеком? Пришло время браться за себя! Но начинать лучше с маленьких шагов. И простых упражнений.
Упражнение №1
Для чего: позвоночника, плеч, ягодиц и ног (плюс - это неплохое кардио)
Как делать: станьте в обычную планку, затем с прыжком разведите ноги и вернитесь в начальную позицию. Старайтесь не опускать таз и держать спину ровно. Повторяйте упражнение на протяжении 60 секунд, а начните с одного подхода.
Упражнение №2
Для чего: груди, плеч и позвоночника
Как делать: вновь станьте в планку. Ваше тело должно представлять собой одну сплошную ровную линию. Начните отжиматься. Если вам сложно - выполняйте упражнение с коленок. Его также стоит повторять 60 секунд.
Читайте также: Медики подсказали, как лучше всего очистить организм
Упражнение №3
Для чего: трицепсов и позвоночника
Как делать: сядьте на пол, отведите руки назад и согните, а ноги выставьте вперед и согните в коленях. Опираясь на верхние и нижние конечности поднимайте туловище так, чтобы образовывался угол в 90 градусов. Затем опускайтесь. Повторяйте эти простые движения 60 секунд, потом делайте передышку, потом еще 60 секунд.
Заниматься спортом - это в наше время не удовольствие, а необходимость.
Неправильное питание, вредные привычки, сидячая работа, стресс, отсутствие физической активности - так выглядит жизнь среднестатистического современного человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на marieclaire.
А вы же не хотите быть этим среднестатистическим человеком? Пришло время браться за себя! Но начинать лучше с маленьких шагов. И простых упражнений.
Упражнение №1
Для чего: позвоночника, плеч, ягодиц и ног (плюс - это неплохое кардио)
Как делать: станьте в обычную планку, затем с прыжком разведите ноги и вернитесь в начальную позицию. Старайтесь не опускать таз и держать спину ровно. Повторяйте упражнение на протяжении 60 секунд, а начните с одного подхода.
Упражнение №2
Для чего: груди, плеч и позвоночника
Как делать: вновь станьте в планку. Ваше тело должно представлять собой одну сплошную ровную линию. Начните отжиматься. Если вам сложно - выполняйте упражнение с коленок. Его также стоит повторять 60 секунд.
Читайте также: Медики подсказали, как лучше всего очистить организм
Упражнение №3
Для чего: трицепсов и позвоночника
Как делать: сядьте на пол, отведите руки назад и согните, а ноги выставьте вперед и согните в коленях. Опираясь на верхние и нижние конечности поднимайте туловище так, чтобы образовывался угол в 90 градусов. Затем опускайтесь. Повторяйте эти простые движения 60 секунд, потом делайте передышку, потом еще 60 секунд.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1415
0
Также советуем посмотреть
- Чисто российское убийство
- В Сети высмеяли «школьницу» Захарову
- С этой страной дело иметь нельзя
- Целое стадо коров и пастух в придачу «эмигрировали» в Беларусь
- Сеть насмешил Путин с голубями на голове
- Разведка назвала причину выбросов вредных веществ на Титане
- Україна скочується у прірву енергетичної залежності
- В зоне ООС ранения получили двое украинских военных
- Меморандуму Тимошенко аплодували б в Москві
- Россияне с иронией отреагировали на новость о своих банковских долгах
- Кремль разрешил провести «выборы» нового главаря «ДНР», - СМИ
- Як поєднати стратегію і Конституцію
- В «ДНР» продолжают искать виновных в смерти Захарченко
- В США на камеру попал марширующий призрак
- Экономика: жаркое лето сулит дождливую осень
- От выбросов на Титане пострадали пограничники
- Пропагандистка Путина насмешила рассказом о многоразовых тампонах
- Что нам предлагает Порошенко
- В оккупированных городах Донбасса прошли проукраинские акции
- В Одесской области начались украинско-румынские учения Riverine
- В США медведь стал «узником» мусорного бака
- Путинская стратегия в Украине осталась неизменной
- Мужчина с огромным огурцом в руках стал героем фотожаб
- В «ДНР» готовится «переворот» с целью избрания нового главаря, - СМИ
- Украинские судьи: запрос на скромность
- Сенцов написал письмо активисту Автомайдана
- Карикатурист оригинально высмеял культ Путина
- Украина передала информацию о выбросах в Крыму в ООН
- Возможна ли интеграция Донбасса
- В ОБСЕ не видели тела Захарченко
Оставьте свой комментарий