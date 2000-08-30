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Раздел: Медицина  
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Медики подсказали, как лучше всего укрепить позвоночник

Медики подсказали, как лучше всего укрепить позвоночникСидячий образ жизни сказывается не только на нашей талии, но и на здоровье.

Заниматься спортом - это в наше время не удовольствие, а необходимость.

Неправильное питание, вредные привычки, сидячая работа, стресс, отсутствие физической активности - так выглядит жизнь среднестатистического современного человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на marieclaire.

А вы же не хотите быть этим среднестатистическим человеком? Пришло время браться за себя! Но начинать лучше с маленьких шагов. И простых упражнений.

Упражнение №1

Для чего: позвоночника, плеч, ягодиц и ног (плюс - это неплохое кардио)

Как делать: станьте в обычную планку, затем с прыжком разведите ноги и вернитесь в начальную позицию. Старайтесь не опускать таз и держать спину ровно. Повторяйте упражнение на протяжении 60 секунд, а начните с одного подхода.

Упражнение №2
Для чего: груди, плеч и позвоночника

Как делать: вновь станьте в планку. Ваше тело должно представлять собой одну сплошную ровную линию. Начните отжиматься. Если вам сложно - выполняйте упражнение с коленок. Его также стоит повторять 60 секунд.

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Упражнение №3


Для чего: трицепсов и позвоночника

Как делать: сядьте на пол, отведите руки назад и согните, а ноги выставьте вперед и согните в коленях. Опираясь на верхние и нижние конечности поднимайте туловище так, чтобы образовывался угол в 90 градусов. Затем опускайтесь. Повторяйте эти простые движения 60 секунд, потом делайте передышку, потом еще 60 секунд.
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 Теги: укрепление позвоночника, упражнения

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Сегодня, 16:36 » Автор: Ирина Шевченко
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