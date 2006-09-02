Раздел: Медицина
Медики напомнили о симптомах кист яичников
Женщины должны помнить о таких симптомах.
Многие женщины не понаслышке знают, что такое киста яичников. Это доброкачественное патологическое образование тесно связано с менструальным циклом, поэтому чаще всего наблюдается у женщин молодого и среднего возраста.
Внимание: кисты в период менопаузы являются серьезной причиной для беспокойства. По мнению гинекологов, это может указывать на высокую вероятность развития рака. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
В большинстве случаев эта патология не доставляет особого дискомфорта - сама по себе она безвредна. Бывает и так, что за несколько месяцев киста исчезает без лечения.
Как правило, наличие таких образований на яичниках не препятствует процессу зачатия. Однако, если речь идет о больших размерах или наличии других осложнений, то кисты действительно могут приводить к бесплодию. Кроме того, у некоторых женщин они могут сопровождаться серьезными симптомами.
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Чтобы защитить свое здоровье, нужно регулярно посещать гинеколога и знать симптомы, которые могут сигнализировать о потенциально серьезной проблеме.
Большинство таких новообразований не сопровождаются выраженной симптоматикой и проходят самостоятельно. Однако большая киста яичника может проявиться следующими признаками:
нарушения менструального цикла;
тянущая боль в правом или левом нижнем углах живота (усиливающаяся при месячных);
вздутие живота и чувство тяжести в нем;
неприятные ощущения во время полового акта;
частое мочеиспускание;
набор веса (в некоторых случаях).
Когда нужно обратиться к врачу?
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас наблюдаются следующие симптомы:
внезапная и сильная абдоминальная или тазовая боль;
высокая температура или рвота;
симптомы шока (холодная, липкая кожа, учащенное дыхание, обморок или общая слабость).
Сильная боль, вызванная кистой яичника, может указывать на то, что она разорвалась либо повредила яичник или фаллопиевую трубу.
Лечить или не лечить?
Если кисты не растут или не вызывают симптомов, то медикаментозное лечение может и не понадобиться. Врачу, возможно, потребуется регулярное наблюдение за растущей доброкачественной опухолью, поскольку существует риск малигнизации (т.е. перерождения в онкологию).
Внимание: разрыв кисты требует неотложной медицинской помощи!
Важно помнить, что при наличии новообразований любые тепловые процедуры (в том числе чрезмерное пребывание на солнце) противопоказаны. Кроме того, даже если киста вас совершенно не беспокоит, нужно регулярно наблюдать за ней: делать УЗИ и сдавать онкомаркеры (кровь из вены).
Гинеколог может предложить удалить кисту, даже если она не является канцерогенной и не вызывает проблем. В таких случаях женщине лучше прислушаться к мнению специалиста!
Многие женщины не понаслышке знают, что такое киста яичников. Это доброкачественное патологическое образование тесно связано с менструальным циклом, поэтому чаще всего наблюдается у женщин молодого и среднего возраста.
Внимание: кисты в период менопаузы являются серьезной причиной для беспокойства. По мнению гинекологов, это может указывать на высокую вероятность развития рака. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
В большинстве случаев эта патология не доставляет особого дискомфорта - сама по себе она безвредна. Бывает и так, что за несколько месяцев киста исчезает без лечения.
Как правило, наличие таких образований на яичниках не препятствует процессу зачатия. Однако, если речь идет о больших размерах или наличии других осложнений, то кисты действительно могут приводить к бесплодию. Кроме того, у некоторых женщин они могут сопровождаться серьезными симптомами.
Читайте также: Медики напомнили о симптомах нарушения работы щитовидки
Чтобы защитить свое здоровье, нужно регулярно посещать гинеколога и знать симптомы, которые могут сигнализировать о потенциально серьезной проблеме.
Большинство таких новообразований не сопровождаются выраженной симптоматикой и проходят самостоятельно. Однако большая киста яичника может проявиться следующими признаками:
нарушения менструального цикла;
тянущая боль в правом или левом нижнем углах живота (усиливающаяся при месячных);
вздутие живота и чувство тяжести в нем;
неприятные ощущения во время полового акта;
частое мочеиспускание;
набор веса (в некоторых случаях).
Когда нужно обратиться к врачу?
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас наблюдаются следующие симптомы:
внезапная и сильная абдоминальная или тазовая боль;
высокая температура или рвота;
симптомы шока (холодная, липкая кожа, учащенное дыхание, обморок или общая слабость).
Сильная боль, вызванная кистой яичника, может указывать на то, что она разорвалась либо повредила яичник или фаллопиевую трубу.
Лечить или не лечить?
Если кисты не растут или не вызывают симптомов, то медикаментозное лечение может и не понадобиться. Врачу, возможно, потребуется регулярное наблюдение за растущей доброкачественной опухолью, поскольку существует риск малигнизации (т.е. перерождения в онкологию).
Внимание: разрыв кисты требует неотложной медицинской помощи!
Важно помнить, что при наличии новообразований любые тепловые процедуры (в том числе чрезмерное пребывание на солнце) противопоказаны. Кроме того, даже если киста вас совершенно не беспокоит, нужно регулярно наблюдать за ней: делать УЗИ и сдавать онкомаркеры (кровь из вены).
Гинеколог может предложить удалить кисту, даже если она не является канцерогенной и не вызывает проблем. В таких случаях женщине лучше прислушаться к мнению специалиста!
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