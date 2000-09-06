Раздел: Медицина
Медики рассказали, какой скрытый симптом указывает на депрессию
От симптома "невыполнимой задачи" страдает множество людей.
Обычно, признаками депрессии являются подавленность, апатия, враждебность, потеря аппетита и др. Но есть еще один важный симптом, который часто игнорируют.
Психологи отмечают, что речь идет о ситуации, когда человек не может делать вещи, которые делал много раз, они становятся "невыполнимыми", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Например, может внезапно стать сложно застелить утром кровать, проверить электронную почту, сходить за продуктами, постирать белье. Если не обращать на это внимания, через некоторое время человек вообще совсем окажется неспособным даже приготовить себе еду.
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Как оказалось, от симптома "невыполнимой задачи" страдает множество людей по всему миру, но они редко кому об этом рассказывают. Поскольку посторонние люди с удивлением относятся к такого рода проблемам, предлагая "просто пойти и сделать то, что нужно".
Обычно, признаками депрессии являются подавленность, апатия, враждебность, потеря аппетита и др. Но есть еще один важный симптом, который часто игнорируют.
Психологи отмечают, что речь идет о ситуации, когда человек не может делать вещи, которые делал много раз, они становятся "невыполнимыми", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Например, может внезапно стать сложно застелить утром кровать, проверить электронную почту, сходить за продуктами, постирать белье. Если не обращать на это внимания, через некоторое время человек вообще совсем окажется неспособным даже приготовить себе еду.
Читайте также: Медики рассказали, как шоколад влияет на депрессию
Как оказалось, от симптома "невыполнимой задачи" страдает множество людей по всему миру, но они редко кому об этом рассказывают. Поскольку посторонние люди с удивлением относятся к такого рода проблемам, предлагая "просто пойти и сделать то, что нужно".
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