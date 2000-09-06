» » Медики рассказали, какой скрытый симптом указывает на депрессию
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, какой скрытый симптом указывает на депрессию

Медики рассказали, какой скрытый симптом указывает на депрессиюОт симптома "невыполнимой задачи" страдает множество людей.

Обычно, признаками депрессии являются подавленность, апатия, враждебность, потеря аппетита и др. Но есть еще один важный симптом, который часто игнорируют.

Психологи отмечают, что речь идет о ситуации, когда человек не может делать вещи, которые делал много раз, они становятся "невыполнимыми", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Например, может внезапно стать сложно застелить утром кровать, проверить электронную почту, сходить за продуктами, постирать белье. Если не обращать на это внимания, через некоторое время человек вообще совсем окажется неспособным даже приготовить себе еду.

Читайте также: Медики рассказали, как шоколад влияет на депрессию

Как оказалось, от симптома "невыполнимой задачи" страдает множество людей по всему миру, но они редко кому об этом рассказывают. Поскольку посторонние люди с удивлением относятся к такого рода проблемам, предлагая "просто пойти и сделать то, что нужно".

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Медики, депрессия, симптом

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:51 » Автор: Едгар Букмирза
     456
     0

Похожие новости по теме

Медики рассказали, в каком случае головная боль должна насторожить Медики рассказали, в каком случае головная боль должна насторожить

Головная боль может сигнализировать о серьезных заболеваниях.

Медики рассказали, на что может указывать привкус во рту Медики рассказали, на что может указывать привкус во рту

Причин разного привкуса во рту может быть много.

Медики рассказали, как шоколад влияет на депрессию Медики рассказали, как шоколад влияет на депрессию

Ученые обнаружили, что популярный миф о пользе шоколада при депрессии всего лишь миф.

Медики рассказали, что портит зрение больше, чем компьютер Медики рассказали, что портит зрение больше, чем компьютер

По статистике, не менее 285 миллионов человек в мире страдают от нарушения зрения, причем, в большинстве случаев проблемы можно было бы избежать.

Четыре симптома ранней стадии рака, - ученые Четыре симптома ранней стадии рака, - ученые

Ученые рассказали об основных четырех симптомах рака.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх