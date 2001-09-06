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Раздел: Медицина  
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Датские ученые научились предсказывать возникновение слабоумия

Датские ученые научились предсказывать возникновение слабоумия Развитие деменции можно спрогнозировать заранее.

Единственным способом борьбы с деменцией является хорошая профилактика и строгое соблюдение пациентом всех рекомендаций медиков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Датские учёные благодаря проведённому исследованию научились обнаруживать и снижать риск деменции у пациентов. Теперь они уверены, что смогут сократить количество больных.

Деменцией в медицине называется старческое слабоумие, являющееся основной причиной потери дееспособности в старшем возрасте. На данный момент единственным способом борьбы с деменцией является хорошая профилактика и строгое соблюдение пациентом всех рекомендаций медиков. Конкретное лекарство по сей день не найдено.

Однако бригаде датских учёных удалось научиться выявлять пациентов с высоким риском развития деменции. Для начала была приведена подробная статистика в канадском журнале, где согласно ей, развитие деменции зависит от пола, от образа жизни и от варианта гена APOE.

Для носителей генотипа е44 вероятность развития старческого слабоумия увеличивается с возрастом. Самый низкий риск развития деменции у носителей генотипа е22 - около 2% для людей в возрасте от 60 до 69 лет.

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Примерно 70% от всей деменции составляет болезнь Альцгеймера, которой в большей степени подвержены представители женского пола. Чтобы собрать все данные, были проведены анализы около 105 тысяч копенгагенских жителей с деменцией. Также учёные подсчитали, что 60-летних людей риск развития деменции составляет 7%, у 70-летних - 13%, у 80-летних - 21%.
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 Теги: Дания, деменция

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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