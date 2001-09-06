Датские ученые научились предсказывать возникновение слабоумия

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Сон, как и все остальное, хорош в меру.

Общая анестезия или, проще говоря - общий наркоз, в преклонном возрасте может обернуться болезнью Альцгеймера либо другим видом старческого «маразма». 1/5 часть пожилых людей на Земле страдают снижением интеллекта, расстройствами памяти, внимания. Такие симптомы характерны для деменции (маразма). Причин у деменции есть