Раздел: Медицина
Названа необычная причина развития диабета
Диабет может возникать из-за недостатка отдыха.
Группе научных сотрудников Высшей школы медицины Тохо в Японии в процессе медицинского эксперимента удалось выяснить, что лишение сна провоцирует развитие диабета у мышей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Ученые разделили подопытных грызунов на две группы, где одна не спала по шесть часов каждую ночь, а второй разрешили спать по желанию. Обе группы кормили жирной едой и сладкой водой, имитируя выбор пищевых продуктов, связанных с образом жизни людей. Во время как сна, так и бодрствования у животных имелась ограниченная возможность для пробежек по колесу в клетке.
Специалисты измеряли степень глюкозы и содержание липидов в печени после испытательного срока. Уровень глюкозы в крови был выше в той группе, где мыши спали только шесть часов. Уровень жиров и выработка глюкозы в печени становились больше в группе «малочисленного» сна после одного пробуждения. Также ученые выяснили, что недостаток отдыха изменил экспрессию ферментов, регулирующих обмен веществ в организме в группе лишения сна.
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Другой эксперимент ученых продемонстрировал негативное влияние сахарозаменителей на развитие ожирения и диабета. Исследователи призывают людей пить как можно меньше сладких газированных напитков, где очень много содержится таких ингредиентов.
Группе научных сотрудников Высшей школы медицины Тохо в Японии в процессе медицинского эксперимента удалось выяснить, что лишение сна провоцирует развитие диабета у мышей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Ученые разделили подопытных грызунов на две группы, где одна не спала по шесть часов каждую ночь, а второй разрешили спать по желанию. Обе группы кормили жирной едой и сладкой водой, имитируя выбор пищевых продуктов, связанных с образом жизни людей. Во время как сна, так и бодрствования у животных имелась ограниченная возможность для пробежек по колесу в клетке.
Специалисты измеряли степень глюкозы и содержание липидов в печени после испытательного срока. Уровень глюкозы в крови был выше в той группе, где мыши спали только шесть часов. Уровень жиров и выработка глюкозы в печени становились больше в группе «малочисленного» сна после одного пробуждения. Также ученые выяснили, что недостаток отдыха изменил экспрессию ферментов, регулирующих обмен веществ в организме в группе лишения сна.
Читайте также: Датские ученые научились предсказывать возникновение слабоумия
Другой эксперимент ученых продемонстрировал негативное влияние сахарозаменителей на развитие ожирения и диабета. Исследователи призывают людей пить как можно меньше сладких газированных напитков, где очень много содержится таких ингредиентов.
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