Названа необычная причина развития диабета

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К такому выводу пришли ученые по результатам исследований. В связи с этим ученые призывают людей с нарушениями сна внимательно следить за состоянием здоровья, ведь они находятся в группе повышенного риска развития сердечно-сосудистых недугов и смерти, передает Zee News.