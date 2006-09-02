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Врачи подсказали, какой фрукт защитит от онкозаболеваний

Врачи подсказали, какой фрукт защитит от онкозаболеванийОбнаружено новое полезное свойство авокадо.

Авокадо - не только вкусный плод, но и серьезное профилактическое средство против рака полости рта. Антионкологический эффект от авокадо выявили и проанализировали специалисты из Университета Огайо (США).

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.

Американские ученые выделили экстракт из авокадо Хасса - наиболее доступного и часто встречающегося сорта этого фрукта (всего известно более 500 сортов разных авокадо!). Затем они взяли раковые клетки и подвергли их обработке этим экстрактом.

Результат позволил ученым утверждать, что рак не перенес продолжительного соседства с авокадо. Теоретически не исключено, что авокадо может оказаться антионкологическим средством более широкого профиля, нежели предназначенным только для борьбы с раком полости рта.

Рак полости рта - довольно распространенный случай онкологической болезни. Ежегодно им заболевают, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, около 350-400 тыс. человек. Четверть таких случаев оканчивается летальным исходом. Любопытно, что мужчины заболевают раком полости рта примерно вдвое чаще, чем женщины. По видимости, причина - в большей склонности к табаку, причем не курительного, а жевательного или нюхательного его видов.

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Напоминаем, что помимо авокадо серьезный профилактический анти-онкологический эффект имеет вообще употребление фруктов и овощей. Отметим также, что согласно научным данным, биологически активные вещества, способные эффективно сражаться с зарождением и развитием злокачественных опухолей, в наибольшем количестве содержатся в овощах и фруктах темного цвета.
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 Теги: авокадо, профилактика рака

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Сегодня, 12:42 » Автор: Ирина Шевченко
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