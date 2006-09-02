Раздел: Медицина
Врачи рассказали, какой алкогольный напиток полезен для сердца
Однако, у любимого многими напитка есть и неприятные побочные эффекты.
Международная группа экспертов в ходе исследований пришла к выводу, что умеренное употребление пива благотворно влияет на работу сердца, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
По словам специалистов, эффект от «пивной диеты» подобен аналогичным результат при употреблении малого количества вина. Как отмечают исследователи, рекомендованная норма – два бокала напитка для мужчин и один – для женщин.
По мнению ученых, в содержащиеся в этом виде алкоголя антиоксиданты способны укрепить сердечно-сосудистую систему. Полезны для человеческого организма и фосфор, йод, магний и калий, также содержащиеся в пиве.
Также в хмеле, являющемся основой напитка, содержится вещество ксантогумол, помогающее организму бороться с лишним весом и препятствующее таким грозным заболеваниям, как гипертония и диабет.
Читайте также: Назван алкогольный напиток, который полезен для здоровья
Впрочем, как отмечают исследователи, у любимого многими напитка есть и неприятные побочные эффекты. Так, фитоэстрогены, содержащиеся в хмельном напитке, действуют на организм подобно гормонам. Поэтому злоупотребляющие пивом мужчины могут обзавестись вполне женской грудью и бедрами. Женщины же станут более мужественными, приобретя усики и низкий голос.
Международная группа экспертов в ходе исследований пришла к выводу, что умеренное употребление пива благотворно влияет на работу сердца, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
По словам специалистов, эффект от «пивной диеты» подобен аналогичным результат при употреблении малого количества вина. Как отмечают исследователи, рекомендованная норма – два бокала напитка для мужчин и один – для женщин.
По мнению ученых, в содержащиеся в этом виде алкоголя антиоксиданты способны укрепить сердечно-сосудистую систему. Полезны для человеческого организма и фосфор, йод, магний и калий, также содержащиеся в пиве.
Также в хмеле, являющемся основой напитка, содержится вещество ксантогумол, помогающее организму бороться с лишним весом и препятствующее таким грозным заболеваниям, как гипертония и диабет.
Читайте также: Назван алкогольный напиток, который полезен для здоровья
Впрочем, как отмечают исследователи, у любимого многими напитка есть и неприятные побочные эффекты. Так, фитоэстрогены, содержащиеся в хмельном напитке, действуют на организм подобно гормонам. Поэтому злоупотребляющие пивом мужчины могут обзавестись вполне женской грудью и бедрами. Женщины же станут более мужественными, приобретя усики и низкий голос.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
488
0
Также советуем посмотреть
- Житель Авдеевки нашел в подвале гранаты
- Вблизи патруля ОБСЕ в районе Золотого прозвучали семь взрывов
- СБУ должно возбудить дело о связях Тимошенко с Россией
- Умора: в Сети сравнили танцы Захаровой и Мэй
- Решение суда в отношении журналиста «Схем» – это плевок в лицо
- В Украине сообщили об усилении армии новым мощным оружием
- В Шотландии на камеру попал призрак ребенка
- В «ЛДНР» решили провести «выборы»
- Кто и почему убил Захарченко
- Кислотохранилище завода Крымский титан продолжает испаряться
- Сеть озадачил странный фокус с шестью пальцами
- Бывает и так: собака стала помощником футбольного тренера
- Удар по Путину: как ослабить Кремль
- Британка пошутила о выигрыше в лотерею и получила миллион
- Жителей Крыма предупредили о кислотных дождях
- Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС
- Убийства гражданских для Кремля дело привычное
- И вновь по поводу убийства Захарченко
- Сеть насмешила собака, «примерившая» вставную челюсть хозяйки
- В оккупированном Луганске отмечается нехватка учителей
- Говорить обо всем этом всерьез невозможно
- Нынешнее лето ОБСЕ назвала самым спокойным с начала войны на Донбассе
- На Донбассе погиб украинский боец
- Очень "занятые" белки в потешных фотках
- Денисова просит ООН повлиять на РФ
- Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
- В ЕС говорят о нарушении свободы слова из-за действий ГПУ
- Веселый мопс покорил Instagram прикольными советами
- Совет Европы обеспокоен обысками телефона Седлецкой
- Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Оставьте свой комментарий