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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, какой алкогольный напиток полезен для сердца

Врачи рассказали, какой алкогольный напиток полезен для сердцаОднако, у любимого многими напитка есть и неприятные побочные эффекты.

Международная группа экспертов в ходе исследований пришла к выводу, что умеренное употребление пива благотворно влияет на работу сердца, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.

По словам специалистов, эффект от «пивной диеты» подобен аналогичным результат при употреблении малого количества вина. Как отмечают исследователи, рекомендованная норма – два бокала напитка для мужчин и один – для женщин.

По мнению ученых, в содержащиеся в этом виде алкоголя антиоксиданты способны укрепить сердечно-сосудистую систему. Полезны для человеческого организма и фосфор, йод, магний и калий, также содержащиеся в пиве.

Также в хмеле, являющемся основой напитка, содержится вещество ксантогумол, помогающее организму бороться с лишним весом и препятствующее таким грозным заболеваниям, как гипертония и диабет.

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Впрочем, как отмечают исследователи, у любимого многими напитка есть и неприятные побочные эффекты. Так, фитоэстрогены, содержащиеся в хмельном напитке, действуют на организм подобно гормонам. Поэтому злоупотребляющие пивом мужчины могут обзавестись вполне женской грудью и бедрами. Женщины же станут более мужественными, приобретя усики и низкий голос.
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 Теги: пиво, польза для здоровья

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Сегодня, 14:33 » Автор: Ирина Шевченко
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