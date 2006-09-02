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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, как вылечить похмелье без лекарств

Врачи рассказали, как вылечить похмелье без лекарствЭксперты поделились лучшими советами.

Выпить бокал-другой - с кем не бывает. Но частенько это заканчивается не очень хорошо. А иногда ну совсем не хорошо.

Отныне можно забыть про утренний ад с головной болью и тошнотой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Учёные рассказали о том, как можно веселиться с употреблением алкогольных напитков практически без последствий, назвав пять простых советов для эффективной борьбы с похмельем.

По словам профессионального диетолога Аманды Гамильтон, не существует таких препаратов, которые сразу же убрали все симптомы похмелья, так как утренний ад, при котором человек вынужден мириться с тошнотой и головной болью, является важным периодом детоксикации организма.

Однако, страдания можно облегчить, дав телу то, что ему необходимо.

По словам Гамильтон, перед сном после употребления изрядного количества алкоголя полезным будет выпить добавочную порцию воды, так как при распитии спиртного организм человека теряет в четыре раза больше жидкостей.

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Кроме того, важнейшим шагом в борьбе с похмельем является ранний завтрак, пусть и через силу. Аманда добавила, что чашка утреннего кофе и физические упражнения позволят телу вновь найти свой ритм, как и достаточное количество отдыха, который необходим для полного восстановления организма.
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 Теги: похмелье, лечение

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Сегодня, 15:57 » Автор: Ирина Шевченко
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