Раздел: Медицина
Назван один из самых полезных фруктов для сердечно-сосудистой системы
Врач рассказала, кому необходимо есть сливы.
Известный врач-диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook, чем полезны для здоровья сливы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
"В состав слив входят витамин C, витамины группы В, провитамин А, сахар, пищевые волокна, органические кислоты, азотистые, дубильные, пектиновые вещества, макро- и микроэлементы. Они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок", – пишет эксперт.
Светлана Фус утверждает, что люди, которые едят много овощей и фруктов с антоцианами, имеют лучшее здоровье, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы. К тому же, у них намного реже появляются злокачественные новообразования.
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"Интересно, что по содержанию витамина Е слива является одним из лидеров среди фруктов. Эти плоды сохраняют свои полезные свойства даже после переработки. Сейчас она вкусная, полезная и свежая. Пользуйтесь этим", – советует врач.
Известный врач-диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook, чем полезны для здоровья сливы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
"В состав слив входят витамин C, витамины группы В, провитамин А, сахар, пищевые волокна, органические кислоты, азотистые, дубильные, пектиновые вещества, макро- и микроэлементы. Они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок", – пишет эксперт.
Светлана Фус утверждает, что люди, которые едят много овощей и фруктов с антоцианами, имеют лучшее здоровье, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы. К тому же, у них намного реже появляются злокачественные новообразования.
Читайте также: Назван один из самых полезных фруктов для печени
"Интересно, что по содержанию витамина Е слива является одним из лидеров среди фруктов. Эти плоды сохраняют свои полезные свойства даже после переработки. Сейчас она вкусная, полезная и свежая. Пользуйтесь этим", – советует врач.
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