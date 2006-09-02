Раздел: Медицина
Названа еще одна опасность недосыпа
О недостатке сна и заболеваниях ученые говорят уже давно.
Отсутствие полноценного сна может усилить риски возникновения диабета второго типа и заболевания печени, заявили японские ученые. Они исследовали взаимосвязь недостатка полноценного отдыха и реакции организма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на American Journal of Physiology.
Во время опыта мышей разделили на две группы. В первой грызунам не давали спать на протяжении шести часов ночью, во второй – у мышей был нормальный сон. При этом все грызунов хорошо кормили.
Ученые констатировали, что у первой группы мышей во время эксперимента значительно вырос уровень глюкозы в крови, что повлияло на инсулин (гормон). В свою очередь увеличило риски развития диабета второго типа.
Кроме того, биологи отметили, что грызуны начали активно питаться и мало контролировали количество рациона. В итоге у них начало наблюдаться нарушение обмена веществ. В итоге возник риск ожирения и заболевания печени.
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Так, например, ранее британские ученые из Уорикского университета в Ковентри выявили прямую связь между нехваткой сна в детстве и лишними килограммами во взрослом возрасте. Они утверждают, что недосып ведет к ожирению.
Отсутствие полноценного сна может усилить риски возникновения диабета второго типа и заболевания печени, заявили японские ученые. Они исследовали взаимосвязь недостатка полноценного отдыха и реакции организма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на American Journal of Physiology.
Во время опыта мышей разделили на две группы. В первой грызунам не давали спать на протяжении шести часов ночью, во второй – у мышей был нормальный сон. При этом все грызунов хорошо кормили.
Ученые констатировали, что у первой группы мышей во время эксперимента значительно вырос уровень глюкозы в крови, что повлияло на инсулин (гормон). В свою очередь увеличило риски развития диабета второго типа.
Кроме того, биологи отметили, что грызуны начали активно питаться и мало контролировали количество рациона. В итоге у них начало наблюдаться нарушение обмена веществ. В итоге возник риск ожирения и заболевания печени.
Читайте также: Названа новая смертельная опасность алкоголя
Так, например, ранее британские ученые из Уорикского университета в Ковентри выявили прямую связь между нехваткой сна в детстве и лишними килограммами во взрослом возрасте. Они утверждают, что недосып ведет к ожирению.
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