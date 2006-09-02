» » Медики рассказали о популярных мифах о родах
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали о популярных мифах о родах

Медики рассказали о популярных мифах о родахМногие мифы очень вредны для самой женщины.

Часто женщины между собой делятся негативным опытом о родах, что формирует определенное отношение к процессу – мысли о нестерпимой боли, отчаянный крик и страх. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Но роды далеко не так проходят, окружение может сделать их более легкими и счастливыми для роженицы.

Миф 1. Мужа не стоит брать с собой на роды, он такого насмотрится
Во время партнерских родов муж будет знать, через что пришлось пройти женщине, новорожденный младенец может полежать у отца на груди. Но важно, чтобы мужчина был готов к этому психологически – не стоит его "тянуть", если он боится.

Мужчина может заранее хорошо подготовиться к событию – изучить информацию, посмотреть необходимые видео, это поможет знать, что необходимо беременной жене. Также в трудную минуту для женщины очень важна поддержка мужа.

Читайте также: Мужчина на родах: врачи назвали все плюсы и минусы

Беременные, которые полны страхов, передают свое состояние и ребенку во время родов. Поэтому не стоит слушать негатив от подруг – у каждой это свой отдельный опыт.

Миф 2. Роды – больно и очень долго
"20 часов я рожала своего малыша", – слышите вы от подруги. Но на самом деле все начинается со схваток, которые сначала не слишком болезненные и частые – можно ходить и даже попробовать уснуть.

Миф 3. Без разрывов не обойдется
Разрывы или эпизиотомия – необязательные условия родов. Если правильно "тужиться", слушать команды врача, то вполне можно обойтись без этого. Заранее стоит отработать технику дыхания во время потуг.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Медики, роды, мифы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:38 » Автор: Едгар Букмирза
     118
     0

Похожие новости по теме

Мужчина на родах: врачи назвали все плюсы и минусы Мужчина на родах: врачи назвали все плюсы и минусы

Медики обозначили все преимущества и недостатки партнерских родов.

Медики рассказали, как бессонница влияет на роды Медики рассказали, как бессонница влияет на роды

Теперь вы будете больше следить за своим здоровьем и за здоровьем будущего ребенка.

Партнерские роды: «за» и «против» Партнерские роды: «за» и «против»

В последнее время «партнерские» роды стали обыденностью, но так ли это хорошо, помогли разобраться эксперты.

Что делать во время беременности, чтобы роды были легкими Что делать во время беременности, чтобы роды были легкими

Медики рассказали, как женщина может обеспечить себе легкие роды.

Роды в домашних условиях: плюсы и минусы Роды в домашних условиях: плюсы и минусы

Будущие мамы все чаще предпочитают рожать дома, но в этом есть риск для здоровья ребенка.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх