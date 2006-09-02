Раздел: Медицина
Медики рассказали о популярных мифах о родах
Многие мифы очень вредны для самой женщины.
Часто женщины между собой делятся негативным опытом о родах, что формирует определенное отношение к процессу – мысли о нестерпимой боли, отчаянный крик и страх. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Но роды далеко не так проходят, окружение может сделать их более легкими и счастливыми для роженицы.
Миф 1. Мужа не стоит брать с собой на роды, он такого насмотрится
Во время партнерских родов муж будет знать, через что пришлось пройти женщине, новорожденный младенец может полежать у отца на груди. Но важно, чтобы мужчина был готов к этому психологически – не стоит его "тянуть", если он боится.
Мужчина может заранее хорошо подготовиться к событию – изучить информацию, посмотреть необходимые видео, это поможет знать, что необходимо беременной жене. Также в трудную минуту для женщины очень важна поддержка мужа.
Читайте также: Мужчина на родах: врачи назвали все плюсы и минусы
Беременные, которые полны страхов, передают свое состояние и ребенку во время родов. Поэтому не стоит слушать негатив от подруг – у каждой это свой отдельный опыт.
Миф 2. Роды – больно и очень долго
"20 часов я рожала своего малыша", – слышите вы от подруги. Но на самом деле все начинается со схваток, которые сначала не слишком болезненные и частые – можно ходить и даже попробовать уснуть.
Миф 3. Без разрывов не обойдется
Разрывы или эпизиотомия – необязательные условия родов. Если правильно "тужиться", слушать команды врача, то вполне можно обойтись без этого. Заранее стоит отработать технику дыхания во время потуг.
Часто женщины между собой делятся негативным опытом о родах, что формирует определенное отношение к процессу – мысли о нестерпимой боли, отчаянный крик и страх. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Но роды далеко не так проходят, окружение может сделать их более легкими и счастливыми для роженицы.
Миф 1. Мужа не стоит брать с собой на роды, он такого насмотрится
Во время партнерских родов муж будет знать, через что пришлось пройти женщине, новорожденный младенец может полежать у отца на груди. Но важно, чтобы мужчина был готов к этому психологически – не стоит его "тянуть", если он боится.
Мужчина может заранее хорошо подготовиться к событию – изучить информацию, посмотреть необходимые видео, это поможет знать, что необходимо беременной жене. Также в трудную минуту для женщины очень важна поддержка мужа.
Читайте также: Мужчина на родах: врачи назвали все плюсы и минусы
Беременные, которые полны страхов, передают свое состояние и ребенку во время родов. Поэтому не стоит слушать негатив от подруг – у каждой это свой отдельный опыт.
Миф 2. Роды – больно и очень долго
"20 часов я рожала своего малыша", – слышите вы от подруги. Но на самом деле все начинается со схваток, которые сначала не слишком болезненные и частые – можно ходить и даже попробовать уснуть.
Миф 3. Без разрывов не обойдется
Разрывы или эпизиотомия – необязательные условия родов. Если правильно "тужиться", слушать команды врача, то вполне можно обойтись без этого. Заранее стоит отработать технику дыхания во время потуг.
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