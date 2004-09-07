Этот продукт особенно полезен для здоровья мужчин

Диета отца может повлиять на здоровье его будущих детей



Нехватка белка в рационе мужчины, который планирует стать отцом, может негативно отразиться на качестве сперматозоидов. А это прямо повлияет на долговременное здоровья его будущего потомства. Об этом утверждают ученые из Университета Ноттингема, пишет



Исследователи кормили самцов мышей продуктами питания с низким количеством белка. В результате у них впоследствии рождались детеныши, имеющие лишний вес, а также симптомы диабета второго типа. Кроме того, у этих мышат наблюдалась сниженная экспрессия или выраженность генов, которые регулируют метаболизм жира.



Исследование показало, что сперматозоиды и переносимая ими жидкость самцов мышей на диете с низким количеством белка долгосрочно и негативно влияют на метаболическое здоровье потомства.



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Отметим, что наука не раз проводила исследования, которые показывали, что сперматозоиды мужчин с лишним весом, курящих или злоупотребляющих алкоголем либо имеющих диабет второго типа часто демонстрируют низкое качество по сравнению со сперматозоидами здоровых фертильных мужчин. Это еще одно доказательство того, насколько важным для будущего ребенка является здоровье его отца, а не только, например, хорошее самочувствие матери и ее отказ от вредных привычек. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Нехватка белка в рационе мужчины, который планирует стать отцом, может негативно отразиться на качестве сперматозоидов. А это прямо повлияет на долговременное здоровья его будущего потомства. Об этом утверждают ученые из Университета Ноттингема, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Исследователи кормили самцов мышей продуктами питания с низким количеством белка. В результате у них впоследствии рождались детеныши, имеющие лишний вес, а также симптомы диабета второго типа. Кроме того, у этих мышат наблюдалась сниженная экспрессия или выраженность генов, которые регулируют метаболизм жира.Исследование показало, что сперматозоиды и переносимая ими жидкость самцов мышей на диете с низким количеством белка долгосрочно и негативно влияют на метаболическое здоровье потомства.Отметим, что наука не раз проводила исследования, которые показывали, что сперматозоиды мужчин с лишним весом, курящих или злоупотребляющих алкоголем либо имеющих диабет второго типа часто демонстрируют низкое качество по сравнению со сперматозоидами здоровых фертильных мужчин. Это еще одно доказательство того, насколько важным для будущего ребенка является здоровье его отца, а не только, например, хорошее самочувствие матери и ее отказ от вредных привычек.



