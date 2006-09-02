Раздел: Медицина
Медики рассказали о вреде леденцов от кашля
Большинство леденцов в лучшем случае не принесут организму ни вреда, ни пользы.
Кашель – один из самых неприятных симптомов многих заболеваний. Поэтому едва почувствовав первые спазмы, мы стремимся облегчить свое состояние всеми доступными методами.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Чаще всего мы просто покупаем в аптеке леденцы от кашля. «Они продаются без рецепта, а, значит, совсем безобидны» - думаем мы. Однако это далеко не так.
Никакого лечения
Дело в том, что эти сладкие лекарства чаще всего только облегчают симптом болезни – кашель. Само же заболевание, будь то простуда или бронхит, леденцы, конечно, не лечат. Устранив на какое-то время неприятные спазмы, мы снова и снова откладываем поход к врачу. Ведь нам стало легче, к чему идти на прием? А между тем болезнь прогрессирует. Поэтому следует помнить о том, что леденцы от кашля могут использоваться только в комплексе с соответствующей терапией, назначенной врачом.
К тому же, например, мокрый кашель является ничем иным, как защитной реакцией организма. В ответ на вирусную атаку слизистая начинает выделять мокроту, тем самым избавляясь от опасных микроорганизмов. Однако некоторые леденцы просто блокируют кашель, загоняя болезнь обратно. Вирусы продолжают размножаться, что чревато всевозможными осложнениями. Поэтому если вы решили приобрести леденцы от кашля, выбирайте те из них, в состав которых входят отхаркивающие компоненты.
Опасные компоненты
Прежде чем раскошелиться на чудо-леденцы, внимательно изучите этикетку. В состав многих леденцов от кашля входит немалое количество сахара, который категорически противопоказан тем, кто страдает диабетом.
Некоторые производители добавляют в леденцы и лекарственные препараты: жаропонижающие, обезболивающие, антибиотики. Понятно, что такие леденцы точно не стоит употреблять беременным и кормящим женщинам, а также детям, младше 3-х лет.
Кроме того некоторые леденцы содержат различные синтетические добавки: красители, консерванты, ароматизаторы. Подобные ингредиенты не лучшим образом скажутся на здоровье аллергиков и больных, имеющих нарушения в работе органов желудочно-кишечного тракта. У первых употребление леденцов может привести к сыпи, зуду, одышке, у вторых - к тошноте, отрыжке, изжоге, диарее и другим неприятным симптомам.
Читайте также: Медики рассказали всю правду о вреде сахара
Да и людям, не имеющим в анамнезе ни одного хронического заболевания, подобная химия кроме вреда ничего не принесет. Во время болезни организм и без того страдает от излишней интоксикации и дополнительная нагрузка ему совсем ни к чему.
Кашель – один из самых неприятных симптомов многих заболеваний. Поэтому едва почувствовав первые спазмы, мы стремимся облегчить свое состояние всеми доступными методами.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Чаще всего мы просто покупаем в аптеке леденцы от кашля. «Они продаются без рецепта, а, значит, совсем безобидны» - думаем мы. Однако это далеко не так.
Никакого лечения
Дело в том, что эти сладкие лекарства чаще всего только облегчают симптом болезни – кашель. Само же заболевание, будь то простуда или бронхит, леденцы, конечно, не лечат. Устранив на какое-то время неприятные спазмы, мы снова и снова откладываем поход к врачу. Ведь нам стало легче, к чему идти на прием? А между тем болезнь прогрессирует. Поэтому следует помнить о том, что леденцы от кашля могут использоваться только в комплексе с соответствующей терапией, назначенной врачом.
К тому же, например, мокрый кашель является ничем иным, как защитной реакцией организма. В ответ на вирусную атаку слизистая начинает выделять мокроту, тем самым избавляясь от опасных микроорганизмов. Однако некоторые леденцы просто блокируют кашель, загоняя болезнь обратно. Вирусы продолжают размножаться, что чревато всевозможными осложнениями. Поэтому если вы решили приобрести леденцы от кашля, выбирайте те из них, в состав которых входят отхаркивающие компоненты.
Опасные компоненты
Прежде чем раскошелиться на чудо-леденцы, внимательно изучите этикетку. В состав многих леденцов от кашля входит немалое количество сахара, который категорически противопоказан тем, кто страдает диабетом.
Некоторые производители добавляют в леденцы и лекарственные препараты: жаропонижающие, обезболивающие, антибиотики. Понятно, что такие леденцы точно не стоит употреблять беременным и кормящим женщинам, а также детям, младше 3-х лет.
Кроме того некоторые леденцы содержат различные синтетические добавки: красители, консерванты, ароматизаторы. Подобные ингредиенты не лучшим образом скажутся на здоровье аллергиков и больных, имеющих нарушения в работе органов желудочно-кишечного тракта. У первых употребление леденцов может привести к сыпи, зуду, одышке, у вторых - к тошноте, отрыжке, изжоге, диарее и другим неприятным симптомам.
Читайте также: Медики рассказали всю правду о вреде сахара
Да и людям, не имеющим в анамнезе ни одного хронического заболевания, подобная химия кроме вреда ничего не принесет. Во время болезни организм и без того страдает от излишней интоксикации и дополнительная нагрузка ему совсем ни к чему.
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