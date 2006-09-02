Раздел: Медицина
Названы популярные продукты, "убивающие" сердце
Пять самых опасных продуктов для сердца и сосудов.
Сейчас сердечно-сосудистые заболевания очень распространены.
Проблема серьезная, и заботиться о своем здоровье нужно заранее, чтобы последствия не были плачевными, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Кроме того, что нужно следить за своим питанием для профилактики и есть больше овощей и свежей зелени, в определенных продуктах нужно себе заранее отказать. Существует 5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов, употребление которых может серьезно отобразиться на вашем здоровье.
Многочисленные исследования врачей были направлены на установление 5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов. Конечно, вопрос очень индивидуален и требует консультации с врачом. Но на данный момент список топ-5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов выглядит так:
В первую категорию попадают продукты питания, в состав которых входят транс-жиры. В первую очередь, это выпечка, сладости, некоторые жирные сыры.
Следующая, не менее опасная категория – покупные мясные изделия. А именно – колбасы, паштеты, бекон и т.д
Также, для безопасности сердца и сосудов не рекомендуется употребление красной и черной икры.
Следующую позицию занимает алкоголь, а именно – шампанское или другие шипучие вина.
Последняя категория – пиво. Не рекомендуется употреблять больше 0,5 литра мужчинам и 0,33 литра женщинам. Конечно, о ежедневном употреблении, даже в допустимых дозах, речь идти не может.
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Что лучше добавить в свой рацион?
Отказав себе в опасных для сердца и сосудов продуктах, нужно дать организму взамен что-то полезное. В первую очередь – свежие овощи и фрукты, орехи, нежирные продукты, содержащие белок. Следи за своим питанием, веди активный образ жизни, и никакие заболевания тебе не страшны.
Сейчас сердечно-сосудистые заболевания очень распространены.
Проблема серьезная, и заботиться о своем здоровье нужно заранее, чтобы последствия не были плачевными, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Кроме того, что нужно следить за своим питанием для профилактики и есть больше овощей и свежей зелени, в определенных продуктах нужно себе заранее отказать. Существует 5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов, употребление которых может серьезно отобразиться на вашем здоровье.
Многочисленные исследования врачей были направлены на установление 5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов. Конечно, вопрос очень индивидуален и требует консультации с врачом. Но на данный момент список топ-5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов выглядит так:
В первую категорию попадают продукты питания, в состав которых входят транс-жиры. В первую очередь, это выпечка, сладости, некоторые жирные сыры.
Следующая, не менее опасная категория – покупные мясные изделия. А именно – колбасы, паштеты, бекон и т.д
Также, для безопасности сердца и сосудов не рекомендуется употребление красной и черной икры.
Следующую позицию занимает алкоголь, а именно – шампанское или другие шипучие вина.
Последняя категория – пиво. Не рекомендуется употреблять больше 0,5 литра мужчинам и 0,33 литра женщинам. Конечно, о ежедневном употреблении, даже в допустимых дозах, речь идти не может.
Читайте также: Медики назвали популярные продукты, "убивающие" мозг
Что лучше добавить в свой рацион?
Отказав себе в опасных для сердца и сосудов продуктах, нужно дать организму взамен что-то полезное. В первую очередь – свежие овощи и фрукты, орехи, нежирные продукты, содержащие белок. Следи за своим питанием, веди активный образ жизни, и никакие заболевания тебе не страшны.
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