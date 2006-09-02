» » Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть сыр
Раздел: Медицина  
0

Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть сыр

Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть сырЭтот продукт очень полезен для сердца.

Ученые из Университетского колледжа Дублина в Ирландии призвали не бояться употреблять в пищу жирные продукты, и в частности, такой как сыр.

Жирный сыр полезен для сердца как никакой другой молочный продукт, - таково мнение исследователей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.

Употребление жирного сыра снижает уровень «плохого» холестерина существеннее, чем другие молочные продукты, констатировали специалисты из Дублина. По их словам, таким свойством сыр обладает благодаря особой структуре, а также содержащимся в нем нутриентам –кальцию и казеину (вид белка).

В частности, их эксперимент продемонстрировал, что, употребляя по 120 граммов жирного сыра ежедневно на протяжении шести недель, участники смогли добиться значительного улучшения в показателях своего холестеринового профиля, - чего, например, не произошло с добровольцами, которые ели маложирный сыр.

Специалисты предложили свою версию того, почему содержащийся в сыре жир не увеличивает холестериновый налет на сосудах, а, напротив, сокращает его. Согласно их данным, в сыре вокруг каждой капли жирной кислоты существует оболочка, и эта особенность влияет на уровень холестерина.

Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть шоколад

«В целом потребление жирных молочных продуктов снижает риск смерти от инсульта на 42%», - констатировали авторы работы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сыр, польза для здоровья

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:59 » Автор: Ирина Шевченко
     15
     0

Похожие новости по теме

Врачи объяснили, почему необходимо регулярно есть шоколад Врачи объяснили, почему необходимо регулярно есть шоколад

Медики назвали полезные свойства лакомства.

Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть йогурт Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть йогурт

Ежедневное употребление йогурта снижает риск возникновения сердечного приступа.

Диетологи объяснили, почему надо есть и пить жирные молочные продукты Диетологи объяснили, почему надо есть и пить жирные молочные продукты

Обезжиренные продукты менее полезны.

Этот продукт особенно полезен для здоровья печени Этот продукт особенно полезен для здоровья печени

Почему всем нужно есть твердый сыр жирных сортов.

Врачи объяснили, почему сыр полезен для зубов Врачи объяснили, почему сыр полезен для зубов

Медики рассказали о пользе сыра для здоровья зубов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх