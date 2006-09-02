Раздел: Медицина
Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть сыр
Этот продукт очень полезен для сердца.
Ученые из Университетского колледжа Дублина в Ирландии призвали не бояться употреблять в пищу жирные продукты, и в частности, такой как сыр.
Жирный сыр полезен для сердца как никакой другой молочный продукт, - таково мнение исследователей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
Употребление жирного сыра снижает уровень «плохого» холестерина существеннее, чем другие молочные продукты, констатировали специалисты из Дублина. По их словам, таким свойством сыр обладает благодаря особой структуре, а также содержащимся в нем нутриентам –кальцию и казеину (вид белка).
В частности, их эксперимент продемонстрировал, что, употребляя по 120 граммов жирного сыра ежедневно на протяжении шести недель, участники смогли добиться значительного улучшения в показателях своего холестеринового профиля, - чего, например, не произошло с добровольцами, которые ели маложирный сыр.
Специалисты предложили свою версию того, почему содержащийся в сыре жир не увеличивает холестериновый налет на сосудах, а, напротив, сокращает его. Согласно их данным, в сыре вокруг каждой капли жирной кислоты существует оболочка, и эта особенность влияет на уровень холестерина.
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«В целом потребление жирных молочных продуктов снижает риск смерти от инсульта на 42%», - констатировали авторы работы.
Ученые из Университетского колледжа Дублина в Ирландии призвали не бояться употреблять в пищу жирные продукты, и в частности, такой как сыр.
Жирный сыр полезен для сердца как никакой другой молочный продукт, - таково мнение исследователей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
Употребление жирного сыра снижает уровень «плохого» холестерина существеннее, чем другие молочные продукты, констатировали специалисты из Дублина. По их словам, таким свойством сыр обладает благодаря особой структуре, а также содержащимся в нем нутриентам –кальцию и казеину (вид белка).
В частности, их эксперимент продемонстрировал, что, употребляя по 120 граммов жирного сыра ежедневно на протяжении шести недель, участники смогли добиться значительного улучшения в показателях своего холестеринового профиля, - чего, например, не произошло с добровольцами, которые ели маложирный сыр.
Специалисты предложили свою версию того, почему содержащийся в сыре жир не увеличивает холестериновый налет на сосудах, а, напротив, сокращает его. Согласно их данным, в сыре вокруг каждой капли жирной кислоты существует оболочка, и эта особенность влияет на уровень холестерина.
Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть шоколад
«В целом потребление жирных молочных продуктов снижает риск смерти от инсульта на 42%», - констатировали авторы работы.
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