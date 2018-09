Диетологи назвали самые полезные продукты для проблемной кожи

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Современный косметический рынок предлагает большое количество продуктов по уходу за кожей, однако тайна ее здоровья кроется преимущественно в продуктах питания.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apteka.ua Многие продукты, полезные для здоровья кожи, содержат:омега-3 жирные кислоты;омега-6 жирные кислоты;витамин Е;антиоксиданты.Результаты некоторых исследований свидетельствуют, что и эти, и другие питательные вещества и соединения в определенных продуктах могут принести пользу коже. Кроме того, умеренная гидратация важна как для здоровья кожи, так и для организма в целом.В то время как продукты для наружного применения могут помочь в лечении таких состояний, как акне, сбалансированный рацион способствует питанию кожи и поддержанию ее здоровья.Некоторые люди с проблемами кожи избегают употребления жирных продуктов. Однако важно отметить, что не все жиры одинаковы.Употребление жирной рыбы, такой как сельдь, сардины и лосось, может принести пользу, так как она является источником омега-3 жирных кислот.Результаты исследования, проведенного в 2016 г. в Великобритании, представляют «неоспоримые доказательства» того, что применение жирных кислот омега-3 помогает снизить риск развития немеланомного рака кожи, особенно у лиц с повышенным риском.Авторы исследования выявили, что эти кислоты снижают повреждение от ультрафиолетового (УФ) излучения и уровень маркеров воспаления и иммуносупрессии в коже. Поэтому диета с высоким содержанием омега-3 кислот может помочь уменьшить выраженность воспалительных симптомов и сделать кожу менее чувствительной к ультрафиолетовым лучам.Употребление жирной рыбы обеспечивает организм витамином Е. Он проявляет мощные антиоксидантные свойства и защищает кожу от воспаления и влияния свободных радикалов.Орехи могут обеспечить такую же пользу, как жирная рыба, что делает их отличным дополнением к рациону, особенно для веганов и вегетарианцев.Согласно данным исследования, опубликованным в журнале «Journal of Food Science and Technology» в 2012 г., грецкие орехи являются одними из самых богатых источников как омега-3, так и омега-6 ненасыщенных жирных кислот.По данным исследования, его авторы пришли к выводу, что 95–99% населения потребляют меньше омега-3 жирных кислот, чем необходимо для поддержания хорошего здоровья.Баланс между омега-3 и омега-6 имеет важное значение. Типичная «западная» диета содержит чрезмерное количество омега-6 жиров, которые могут вызывать воспаление и ухудшать течение воспалительных дерматологических заболеваний, таких как экзема или псориаз.Миндаль богат ненасыщенными жирными кислотами, также он является хорошим источником витамина Е.Многие орехи содержат много антиоксидантов и ненасыщенных жирных кислот, которые могут способствовать хорошему состоянию кожи.Как и орехи, семена подсолнечника богаты жирными маслами, употребление которых оказывает протекторное действие на кожу.Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (U.S. Department of Agriculture) семена подсолнечника также содержат значительное количество цинка и витамина Е. Оба эти вещества проявляют защитные свойства для клеток кожи.Семена льна богаты омега-3 жирными кислотами, среди которых преимущественно альфа-линоленовая кислота (ALA).Добавление в коктейль или салат измельченных льняных семян может стать простым способом увеличить содержание омега-3 жиров в рационе и сохранить здоровье кожи.Данные некоторых исследований свидетельствуют, что женщины - участники эксперимента с чувствительной кожей, которые принимали добавку льняного масла в течение 12 нед, отметили:снижение чувствительности кожи;уменьшение шероховатости;снижение шелушения;повышение увлажненности;более гладкую кожу.Соевые бобы содержат соединения, называемые изофлавонами, которые могут играть важную роль в защите кожи, особенно для женщин. Данные некоторых исследований свидетельствуют о том, что у участниц исследования среднего возраста, которые потребляли больше конкретных изофлавонов, выявленных в сое, отмечали появление меньшего количества мелких морщин и более высокую эластичность кожи.Эксперты пришли к выводу, что эти изофлавоны могут оказывать более значительное влияние на организм женщины в период менопаузы, когда снижение уровня эстрогена ведет к снижению эластичности кожи.Авокадо богаты жирами и витамином Е, которые могут помочь в поддержании здоровья кожи.Жиры в авокадо являются достаточно важными компонентами, которые следует потреблять, поскольку организм не может их производить.Авокадо также содержит такие соединения, как лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить кожу от УФ-излучения и действия радиации.Среди кулинарных масел оливковое может быть самым здоровым выбором для питания кожи.Данные некоторых исследований подтверждают широко распространенное мнение о том, что диета, богатая оливковым маслом, снижает эффект фотостарения на коже лица.Исследователи связывают этот эффект с мононенасыщенными жирными кислотами, содержащимися в масле, а также с другими соединениями, такими как сквален, которые, по мнению авторов, могут защитить от сухости и повреждения от свободных радикалов.Зеленый чай - это здоровый напиток для повышения тонуса, он содержит определенные соединения, которые могут принести пользу коже.Согласно результатам некоторых исследований зеленый чай особенно богат антиоксидантами, называемыми катехинами, которые усиливают приток крови к коже. Усиление кровотока гарантирует, что клетки кожи регулярно получают свежий кислород и питательные вещества, помогающие сохранить ее здоровый вид.Исследователи установили, что у участников, которые регулярно пили зеленый чай в течение 12 нед, улучшилось состояние кожи по нескольким показателям, среди которых повышение эластичности, увлажненности, снижение сухости и шелушения.Антиоксиданты в зеленом чае также могут защитить кожу от вредного УФ-излучения.Высококачественный шоколад с высоким содержанием какао также может помочь защитить кожу.Результаты исследования, опубликованные в журнале «Nutrients» в 2014 г., свидетельствуют, что какао богато антиоксидантами и минералами, которые оказывают противовоспалительное действие на кожу. В ходе эксперимента изучалось употребление шоколада в профилактике и лечении проблем с кожей, включая акне и псориаз.Вода поддерживает функционирование каждой системы в организме, она приносит пользу коже по-разному. Например, сохранение гидратации защищает клетки кожи от повреждений, в том числе вызванных факторами окружающей среды. Кроме того, достаточный уровень гидратации позволяет клеткам кожи поглощать питательные вещества и выделять токсины.Употребление достаточного количества жидкости может быть самым простым способом поддержать здоровье кожи.Вещества, называемые каротиноидами, приносят много пользы для здоровья, включая защиту кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами и чрезмерным воздействием солнца.Яркие зеленые, желтые, оранжевые или красные фрукты и овощи часто являются источниками этих защитных компонентов.Потребление большего количества таких продуктов может помочь увеличить количество каротиноидов в рационе:морковь;сладкая картошка;сладкий перец;шпинат;листовая капуста.