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Диетологи назвали самые полезные продукты для проблемной кожи

Диетологи назвали самые полезные продукты для проблемной кожиСбалансированный рацион способствует питанию кожи и поддержанию ее здоровья.

Современный косметический рынок предлагает большое количество продуктов по уходу за кожей, однако тайна ее здоровья кроется преимущественно в продуктах питания.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apteka.ua.

Многие продукты, полезные для здоровья кожи, содержат:

омега-3 жирные кислоты;
омега-6 жирные кислоты;
витамин Е;
антиоксиданты.

Результаты некоторых исследований свидетельствуют, что и эти, и другие питательные вещества и соединения в определенных продуктах могут принести пользу коже. Кроме того, умеренная гидратация важна как для здоровья кожи, так и для организма в целом.

В то время как продукты для наружного применения могут помочь в лечении таких состояний, как акне, сбалансированный рацион способствует питанию кожи и поддержанию ее здоровья.

1. Жирная рыба

Некоторые люди с проблемами кожи избегают употребления жирных продуктов. Однако важно отметить, что не все жиры одинаковы.

Употребление жирной рыбы, такой как сельдь, сардины и лосось, может принести пользу, так как она является источником омега-3 жирных кислот.

Результаты исследования, проведенного в 2016 г. в Великобритании, представляют «неоспоримые доказательства» того, что применение жирных кислот омега-3 помогает снизить риск развития немеланомного рака кожи, особенно у лиц с повышенным риском.

Авторы исследования выявили, что эти кислоты снижают повреждение от ультрафиолетового (УФ) излучения и уровень маркеров воспаления и иммуносупрессии в коже. Поэтому диета с высоким содержанием омега-3 кислот может помочь уменьшить выраженность воспалительных симптомов и сделать кожу менее чувствительной к ультрафиолетовым лучам.

Употребление жирной рыбы обеспечивает организм витамином Е. Он проявляет мощные антиоксидантные свойства и защищает кожу от воспаления и влияния свободных радикалов.

2. Грецкие орехи

Орехи могут обеспечить такую же пользу, как жирная рыба, что делает их отличным дополнением к рациону, особенно для веганов и вегетарианцев.

Согласно данным исследования, опубликованным в журнале «Journal of Food Science and Technology» в 2012 г., грецкие орехи являются одними из самых богатых источников как омега-3, так и омега-6 ненасыщенных жирных кислот.

По данным исследования, его авторы пришли к выводу, что 95–99% населения потребляют меньше омега-3 жирных кислот, чем необходимо для поддержания хорошего здоровья.

Баланс между омега-3 и омега-6 имеет важное значение. Типичная «западная» диета содержит чрезмерное количество омега-6 жиров, которые могут вызывать воспаление и ухудшать течение воспалительных дерматологических заболеваний, таких как экзема или псориаз.

3. Миндаль

Миндаль богат ненасыщенными жирными кислотами, также он является хорошим источником витамина Е.

Многие орехи содержат много антиоксидантов и ненасыщенных жирных кислот, которые могут способствовать хорошему состоянию кожи.

4. Семена подсолнечника

Как и орехи, семена подсолнечника богаты жирными маслами, употребление которых оказывает протекторное действие на кожу.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (U.S. Department of Agriculture) семена подсолнечника также содержат значительное количество цинка и витамина Е. Оба эти вещества проявляют защитные свойства для клеток кожи.

5. Семена льна

Семена льна богаты омега-3 жирными кислотами, среди которых преимущественно альфа-линоленовая кислота (ALA).

Добавление в коктейль или салат измельченных льняных семян может стать простым способом увеличить содержание омега-3 жиров в рационе и сохранить здоровье кожи.

Данные некоторых исследований свидетельствуют, что женщины - участники эксперимента с чувствительной кожей, которые принимали добавку льняного масла в течение 12 нед, отметили:

снижение чувствительности кожи;
уменьшение шероховатости;
снижение шелушения;
повышение увлажненности;
более гладкую кожу.

6. Соя

Соевые бобы содержат соединения, называемые изофлавонами, которые могут играть важную роль в защите кожи, особенно для женщин. Данные некоторых исследований свидетельствуют о том, что у участниц исследования среднего возраста, которые потребляли больше конкретных изофлавонов, выявленных в сое, отмечали появление меньшего количества мелких морщин и более высокую эластичность кожи.

Эксперты пришли к выводу, что эти изофлавоны могут оказывать более значительное влияние на организм женщины в период менопаузы, когда снижение уровня эстрогена ведет к снижению эластичности кожи.

7. Авокадо

Авокадо богаты жирами и витамином Е, которые могут помочь в поддержании здоровья кожи.

Жиры в авокадо являются достаточно важными компонентами, которые следует потреблять, поскольку организм не может их производить.

Авокадо также содержит такие соединения, как лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить кожу от УФ-излучения и действия радиации.

8. Оливковое масло

Среди кулинарных масел оливковое может быть самым здоровым выбором для питания кожи.

Данные некоторых исследований подтверждают широко распространенное мнение о том, что диета, богатая оливковым маслом, снижает эффект фотостарения на коже лица.

Исследователи связывают этот эффект с мононенасыщенными жирными кислотами, содержащимися в масле, а также с другими соединениями, такими как сквален, которые, по мнению авторов, могут защитить от сухости и повреждения от свободных радикалов.

9. Зеленый чай

Зеленый чай - это здоровый напиток для повышения тонуса, он содержит определенные соединения, которые могут принести пользу коже.

Согласно результатам некоторых исследований зеленый чай особенно богат антиоксидантами, называемыми катехинами, которые усиливают приток крови к коже. Усиление кровотока гарантирует, что клетки кожи регулярно получают свежий кислород и питательные вещества, помогающие сохранить ее здоровый вид.

Исследователи установили, что у участников, которые регулярно пили зеленый чай в течение 12 нед, улучшилось состояние кожи по нескольким показателям, среди которых повышение эластичности, увлажненности, снижение сухости и шелушения.

Антиоксиданты в зеленом чае также могут защитить кожу от вредного УФ-излучения.

10. Темный шоколад

Высококачественный шоколад с высоким содержанием какао также может помочь защитить кожу.

Результаты исследования, опубликованные в журнале «Nutrients» в 2014 г., свидетельствуют, что какао богато антиоксидантами и минералами, которые оказывают противовоспалительное действие на кожу. В ходе эксперимента изучалось употребление шоколада в профилактике и лечении проблем с кожей, включая акне и псориаз.

11. Вода

Вода поддерживает функционирование каждой системы в организме, она приносит пользу коже по-разному. Например, сохранение гидратации защищает клетки кожи от повреждений, в том числе вызванных факторами окружающей среды. Кроме того, достаточный уровень гидратации позволяет клеткам кожи поглощать питательные вещества и выделять токсины.

Употребление достаточного количества жидкости может быть самым простым способом поддержать здоровье кожи.

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12. Каротин и бета-каротин

Вещества, называемые каротиноидами, приносят много пользы для здоровья, включая защиту кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами и чрезмерным воздействием солнца.

Яркие зеленые, желтые, оранжевые или красные фрукты и овощи часто являются источниками этих защитных компонентов.

Потребление большего количества таких продуктов может помочь увеличить количество каротиноидов в рационе:

морковь;
сладкая картошка;
сладкий перец;
шпинат;
листовая капуста.
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 Теги: проблемная кожа, продукты

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Сегодня, 15:03 » Автор: Ирина Шевченко
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