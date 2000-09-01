Раздел: Медицина
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Эти 4 продукта старят людей раньше времени.
Старение человеческого организма во многом ускоряет гликирование белков - процесс, при котором глюкоза вступает в реакцию с белками, нарушая их функцию.
Общеизвестно, что всё, что мы едим, так или иначе сказывается на здоровье и внешности. Одни продукты делают нас более молодыми и здоровыми, другие, увы, наоборот, старят раньше времени и "отбирают" здоровье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
На скорость старения организма влияют главным образом три процесса: гликирование, воспаление и окисление. Причем речь идет не только о чисто внешнем старении - появлении морщин, например, но и о внутренних процессах, которые способствуют преждевременному изнашиванию внутренних органов.
И это, пожалуй, куда важнее, чем то, как вы выглядите.
Итак, вот основные продукты, "помогающие" нам стареть раньше времени.
1. Пшеница
Мало кто знает, что она содержит один уникальный тип углеводов - амилопектин-А. Он повышает уровень глюкозы в крови даже больше, чем сахар. Следовательно, все продукты, изготовленные из пшеничной муки, способствуют гораздо более высокому повышению уровня сахара, чем любые другие источники углеводов. И это, как следствие, ускоряет старение организма.
2. Кукуруза
Здесь имеются в виду не только сама, собственно, кукуруза, но и кукурузные сироп, крупа, масло, хлопья. Продукты на основе кукурузы тоже существенно повышают уровень сахара в крови. Виновница здесь фруктоза, которая влияет на процессы старения во много раз сильнее, чем глюкоза. Еще одно негативное качество кукурузы - наличие большого количества Омега-6 жирных кислот, способных вызывать дисбаланс в организме.
3. Сахар
Снова говорить о вреде сахара, наверное, уже лишнее. Он не только способствует ожирению и вероятности возникновения диабета, но и способен состарить вас раньше времени. Сахар можно заменить естественными низкокалорийными подсластителями, например, стевией. Если же вы просто не можете жить без сладостей, содержащих сахар, тогда употребляйте горький шоколад - меньшее из всех "сладких зол".
4. Растительные масла
Читайте также: Медики нашли способ предотвратить преждевременное старение
Да, их получают из натуральных продуктов, и они не содержат холестерина, но если посмотреть, какой термической обработке и при каких температурах они подвергаются в процессе изготовления, миф о пользе развеется, как дым. Полезные изначально полиненасыщенные жиры под воздействием окисления не только теряют свои полезные свойства, но и становятся просто опасными, приводя к серьезным воспалительным и окислительным процессам. Полезными растительными маслами можно считать только оливковое, кокосовое и масло авокадо.
Старение человеческого организма во многом ускоряет гликирование белков - процесс, при котором глюкоза вступает в реакцию с белками, нарушая их функцию.
Общеизвестно, что всё, что мы едим, так или иначе сказывается на здоровье и внешности. Одни продукты делают нас более молодыми и здоровыми, другие, увы, наоборот, старят раньше времени и "отбирают" здоровье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
На скорость старения организма влияют главным образом три процесса: гликирование, воспаление и окисление. Причем речь идет не только о чисто внешнем старении - появлении морщин, например, но и о внутренних процессах, которые способствуют преждевременному изнашиванию внутренних органов.
И это, пожалуй, куда важнее, чем то, как вы выглядите.
Итак, вот основные продукты, "помогающие" нам стареть раньше времени.
1. Пшеница
Мало кто знает, что она содержит один уникальный тип углеводов - амилопектин-А. Он повышает уровень глюкозы в крови даже больше, чем сахар. Следовательно, все продукты, изготовленные из пшеничной муки, способствуют гораздо более высокому повышению уровня сахара, чем любые другие источники углеводов. И это, как следствие, ускоряет старение организма.
2. Кукуруза
Здесь имеются в виду не только сама, собственно, кукуруза, но и кукурузные сироп, крупа, масло, хлопья. Продукты на основе кукурузы тоже существенно повышают уровень сахара в крови. Виновница здесь фруктоза, которая влияет на процессы старения во много раз сильнее, чем глюкоза. Еще одно негативное качество кукурузы - наличие большого количества Омега-6 жирных кислот, способных вызывать дисбаланс в организме.
3. Сахар
Снова говорить о вреде сахара, наверное, уже лишнее. Он не только способствует ожирению и вероятности возникновения диабета, но и способен состарить вас раньше времени. Сахар можно заменить естественными низкокалорийными подсластителями, например, стевией. Если же вы просто не можете жить без сладостей, содержащих сахар, тогда употребляйте горький шоколад - меньшее из всех "сладких зол".
4. Растительные масла
Читайте также: Медики нашли способ предотвратить преждевременное старение
Да, их получают из натуральных продуктов, и они не содержат холестерина, но если посмотреть, какой термической обработке и при каких температурах они подвергаются в процессе изготовления, миф о пользе развеется, как дым. Полезные изначально полиненасыщенные жиры под воздействием окисления не только теряют свои полезные свойства, но и становятся просто опасными, приводя к серьезным воспалительным и окислительным процессам. Полезными растительными маслами можно считать только оливковое, кокосовое и масло авокадо.
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