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Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение

Названы продукты, провоцирующие преждевременное старениеЭти 4 продукта старят людей раньше времени.

Старение человеческого организма во многом ускоряет гликирование белков - процесс, при котором глюкоза вступает в реакцию с белками, нарушая их функцию.

Общеизвестно, что всё, что мы едим, так или иначе сказывается на здоровье и внешности. Одни продукты делают нас более молодыми и здоровыми, другие, увы, наоборот, старят раньше времени и "отбирают" здоровье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.

На скорость старения организма влияют главным образом три процесса: гликирование, воспаление и окисление. Причем речь идет не только о чисто внешнем старении - появлении морщин, например, но и о внутренних процессах, которые способствуют преждевременному изнашиванию внутренних органов.

И это, пожалуй, куда важнее, чем то, как вы выглядите.

Итак, вот основные продукты, "помогающие" нам стареть раньше времени.

1. Пшеница

Мало кто знает, что она содержит один уникальный тип углеводов - амилопектин-А. Он повышает уровень глюкозы в крови даже больше, чем сахар. Следовательно, все продукты, изготовленные из пшеничной муки, способствуют гораздо более высокому повышению уровня сахара, чем любые другие источники углеводов. И это, как следствие, ускоряет старение организма.

2. Кукуруза

Здесь имеются в виду не только сама, собственно, кукуруза, но и кукурузные сироп, крупа, масло, хлопья. Продукты на основе кукурузы тоже существенно повышают уровень сахара в крови. Виновница здесь фруктоза, которая влияет на процессы старения во много раз сильнее, чем глюкоза. Еще одно негативное качество кукурузы - наличие большого количества Омега-6 жирных кислот, способных вызывать дисбаланс в организме.

3. Сахар

Снова говорить о вреде сахара, наверное, уже лишнее. Он не только способствует ожирению и вероятности возникновения диабета, но и способен состарить вас раньше времени. Сахар можно заменить естественными низкокалорийными подсластителями, например, стевией. Если же вы просто не можете жить без сладостей, содержащих сахар, тогда употребляйте горький шоколад - меньшее из всех "сладких зол".

4. Растительные масла

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Да, их получают из натуральных продуктов, и они не содержат холестерина, но если посмотреть, какой термической обработке и при каких температурах они подвергаются в процессе изготовления, миф о пользе развеется, как дым. Полезные изначально полиненасыщенные жиры под воздействием окисления не только теряют свои полезные свойства, но и становятся просто опасными, приводя к серьезным воспалительным и окислительным процессам. Полезными растительными маслами можно считать только оливковое, кокосовое и масло авокадо.
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 Теги: продукты, преждевременное старение

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Сегодня, 16:18 » Автор: Ирина Шевченко
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