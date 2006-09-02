Раздел: Медицина
Назван один из самых полезных овощей для кишечника
Овощ содержит множество витаминов, аминокислот, белков, углеводов.
Польза тыквы доказана многочисленными исследованиями, главный овощ осени полезен как для детей, так и для взрослых.
Однако не всем советуют включать тыкву в свой рацион, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Полезные свойства тыквы
Несмотря на то, что тыква состоит на 90% из воды, он содержит множество витаминов, аминокислот, белков, углеводов. В частности, в овоще содержится такие витамины как А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкий витамин Т
Тыква обогащенный такими минералами как: фтор, магний, медь, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод. К тому же, тыква может храниться при комнатной температуре и не теряет полезных свойств.
В тыкве содержится и 1 грамм белка на 100 граммов тыквы, таким образом, количество белка в нем больше, чем в перепелиных яиц. Тыква содержит в 5 раз больше каротина, чем морковь. Каротин в организме превращается в витамин А, действует как антиоксидант. Каротин полезен для здоровья глаз и как средство для заживления ран, ожогов и язв.
Тыква помогает ускорить процессы усвоения пищи и нормализовать метаболизм. Из-за содержания витамина T тыква препятствует накоплению организмом жировых клеток, поэтому диетологи рекомендуют употреблять тыкву для урегулирования веса.
Тыква обладает послабляющим эффектом, хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. Его рекомендуют для выведения из организма холестерина, токсинов, шлаков.
-За высокого содержания калия употребление этого овоща улучшает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риск гипертонии.
Диетологи советуют употреблять тыкву при туберкулезе, атеросклерозе, запоре, диабете, подагре, желчнокаменной болезни. Мякоть тыквы рекомендуют беременным и детям. Во время беременности врачи советуют употреблять как природный противорвотное средство. Отвар из тыквы с добавлением меда помогает при нервных расстройствах и бессоннице.
Полезно употреблять и свежевыжатый сок во время простуды и гриппа, поскольку этот напиток поможет укрепить иммунитет.
Тыквенные семечки используют для лечения болезней печени, как антигельминтное средство. -За большого содержания цинка тыква может справиться с угревой сыпью на лице и теле, жирностью волос и перхотью.
Диетологи рекомендуют употреблять тыквенное масло для улучшения работы печени, предстательной железы, желчного пузыря, она способствует нормализации перистальтики кишечника. Регулярное употребление тыквенного масла поможет сохранить крепкий иммунитет до старости.
Читайте также: Назван один из самых полезных овощей для сердца и сосудов
Вред тыквы
Овощ не рекомендуется принимать при тяжелой форме сахарного диабета. Сырой сок тыквы противопоказано пить при гастрите с пониженной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Не стоит употреблять тыкву, если у человека аллергия на овощ или индивидуальная непереносимость.
Польза тыквы доказана многочисленными исследованиями, главный овощ осени полезен как для детей, так и для взрослых.
Однако не всем советуют включать тыкву в свой рацион, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Полезные свойства тыквы
Несмотря на то, что тыква состоит на 90% из воды, он содержит множество витаминов, аминокислот, белков, углеводов. В частности, в овоще содержится такие витамины как А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкий витамин Т
Тыква обогащенный такими минералами как: фтор, магний, медь, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод. К тому же, тыква может храниться при комнатной температуре и не теряет полезных свойств.
В тыкве содержится и 1 грамм белка на 100 граммов тыквы, таким образом, количество белка в нем больше, чем в перепелиных яиц. Тыква содержит в 5 раз больше каротина, чем морковь. Каротин в организме превращается в витамин А, действует как антиоксидант. Каротин полезен для здоровья глаз и как средство для заживления ран, ожогов и язв.
Тыква помогает ускорить процессы усвоения пищи и нормализовать метаболизм. Из-за содержания витамина T тыква препятствует накоплению организмом жировых клеток, поэтому диетологи рекомендуют употреблять тыкву для урегулирования веса.
Тыква обладает послабляющим эффектом, хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. Его рекомендуют для выведения из организма холестерина, токсинов, шлаков.
-За высокого содержания калия употребление этого овоща улучшает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риск гипертонии.
Диетологи советуют употреблять тыкву при туберкулезе, атеросклерозе, запоре, диабете, подагре, желчнокаменной болезни. Мякоть тыквы рекомендуют беременным и детям. Во время беременности врачи советуют употреблять как природный противорвотное средство. Отвар из тыквы с добавлением меда помогает при нервных расстройствах и бессоннице.
Полезно употреблять и свежевыжатый сок во время простуды и гриппа, поскольку этот напиток поможет укрепить иммунитет.
Тыквенные семечки используют для лечения болезней печени, как антигельминтное средство. -За большого содержания цинка тыква может справиться с угревой сыпью на лице и теле, жирностью волос и перхотью.
Диетологи рекомендуют употреблять тыквенное масло для улучшения работы печени, предстательной железы, желчного пузыря, она способствует нормализации перистальтики кишечника. Регулярное употребление тыквенного масла поможет сохранить крепкий иммунитет до старости.
Читайте также: Назван один из самых полезных овощей для сердца и сосудов
Вред тыквы
Овощ не рекомендуется принимать при тяжелой форме сахарного диабета. Сырой сок тыквы противопоказано пить при гастрите с пониженной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Не стоит употреблять тыкву, если у человека аллергия на овощ или индивидуальная непереносимость.
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