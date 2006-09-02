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Назван один из самых полезных овощей для кишечника

Назван один из самых полезных овощей для кишечникаОвощ содержит множество витаминов, аминокислот, белков, углеводов.

Польза тыквы доказана многочисленными исследованиями, главный овощ осени полезен как для детей, так и для взрослых.

Однако не всем советуют включать тыкву в свой рацион, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.

Полезные свойства тыквы
Несмотря на то, что тыква состоит на 90% из воды, он содержит множество витаминов, аминокислот, белков, углеводов. В частности, в овоще содержится такие витамины как А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкий витамин Т

Тыква обогащенный такими минералами как: фтор, магний, медь, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод. К тому же, тыква может храниться при комнатной температуре и не теряет полезных свойств.

В тыкве содержится и 1 грамм белка на 100 граммов тыквы, таким образом, количество белка в нем больше, чем в перепелиных яиц. Тыква содержит в 5 раз больше каротина, чем морковь. Каротин в организме превращается в витамин А, действует как антиоксидант. Каротин полезен для здоровья глаз и как средство для заживления ран, ожогов и язв.

Тыква помогает ускорить процессы усвоения пищи и нормализовать метаболизм. Из-за содержания витамина T тыква препятствует накоплению организмом жировых клеток, поэтому диетологи рекомендуют употреблять тыкву для урегулирования веса.

Тыква обладает послабляющим эффектом, хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. Его рекомендуют для выведения из организма холестерина, токсинов, шлаков.

-За высокого содержания калия употребление этого овоща улучшает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риск гипертонии.

Диетологи советуют употреблять тыкву при туберкулезе, атеросклерозе, запоре, диабете, подагре, желчнокаменной болезни. Мякоть тыквы рекомендуют беременным и детям. Во время беременности врачи советуют употреблять как природный противорвотное средство. Отвар из тыквы с добавлением меда помогает при нервных расстройствах и бессоннице.

Полезно употреблять и свежевыжатый сок во время простуды и гриппа, поскольку этот напиток поможет укрепить иммунитет.

Тыквенные семечки используют для лечения болезней печени, как антигельминтное средство. -За большого содержания цинка тыква может справиться с угревой сыпью на лице и теле, жирностью волос и перхотью.

Диетологи рекомендуют употреблять тыквенное масло для улучшения работы печени, предстательной железы, желчного пузыря, она способствует нормализации перистальтики кишечника. Регулярное употребление тыквенного масла поможет сохранить крепкий иммунитет до старости.

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Вред тыквы
Овощ не рекомендуется принимать при тяжелой форме сахарного диабета. Сырой сок тыквы противопоказано пить при гастрите с пониженной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Не стоит употреблять тыкву, если у человека аллергия на овощ или индивидуальная непереносимость.
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 Теги: тыква, польза для здоровья

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Сегодня, 17:48 » Автор: Ирина Шевченко
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