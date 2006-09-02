Раздел: Медицина
Диетолог объяснила, можно ли совмещать огурцы с помидорами
Диетолог опровергла миф о несовместимости помидоров с огурцами
На просторах Интернета написано немало материалов о том, что огурцы с помидорами нельзя сочетать, как и есть дыни с чем-то другим. Об этом говорится в сообщении диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Существует информация, что от таких соединений можно даже умереть. Так в чем же кроется такая предосторожность?
Все потому, что огурцы содержат фермент аскорбиназа, который при нарезании продукта активируется и вступает в реакцию с витамином С, который есть в помидорах, дезактивируя часть аскорбиновой кислоты. Но это происходит недолго, поскольку после попадания в желудок фермент аскорбиназа разлагается до аминокислот. Именно поэтому нет угрозы для витамина C.
К тому же, аскорбиновая кислота содержится не только в помидорах, но и других овощах или фруктах. Однако витамин C не бывает один, а идет в паре с биофлавоноидами – пигментами, которые защищают витамин от разрушения и способствуют витаминной активности.
Аскорбиназы в огурцах очень мало, поэтому его действие блокируется при добавлении натуральной кислоты, например, лимонного сока или бальзамического уксуса.
Предостережением не соединять огурцы с помидорами является то, что последние содержат много клетчатки. Но разница в ее содержании незначительна, таким образом она не способна "блокировать" процесс переваривания.
Читайте также: Свежие огурцы настоящий кладезь микроэлементов
Оксана Скиталинская отметила, что этот аргумент о разном содержании клетчатки используется и по отношению к дыням. Поэтому диетолог советует употреблять как помидоры с огурцами одновременно, так и сочетать дыни с другими продуктами.
На просторах Интернета написано немало материалов о том, что огурцы с помидорами нельзя сочетать, как и есть дыни с чем-то другим. Об этом говорится в сообщении диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Существует информация, что от таких соединений можно даже умереть. Так в чем же кроется такая предосторожность?
Все потому, что огурцы содержат фермент аскорбиназа, который при нарезании продукта активируется и вступает в реакцию с витамином С, который есть в помидорах, дезактивируя часть аскорбиновой кислоты. Но это происходит недолго, поскольку после попадания в желудок фермент аскорбиназа разлагается до аминокислот. Именно поэтому нет угрозы для витамина C.
К тому же, аскорбиновая кислота содержится не только в помидорах, но и других овощах или фруктах. Однако витамин C не бывает один, а идет в паре с биофлавоноидами – пигментами, которые защищают витамин от разрушения и способствуют витаминной активности.
Аскорбиназы в огурцах очень мало, поэтому его действие блокируется при добавлении натуральной кислоты, например, лимонного сока или бальзамического уксуса.
Предостережением не соединять огурцы с помидорами является то, что последние содержат много клетчатки. Но разница в ее содержании незначительна, таким образом она не способна "блокировать" процесс переваривания.
Читайте также: Свежие огурцы настоящий кладезь микроэлементов
Оксана Скиталинская отметила, что этот аргумент о разном содержании клетчатки используется и по отношению к дыням. Поэтому диетолог советует употреблять как помидоры с огурцами одновременно, так и сочетать дыни с другими продуктами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1349
0
Также советуем посмотреть
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
- Как Кремль манипулирует своими сателлитами
- Жителей Мельбурна озадачили «кровавые НЛО»
- 37 украинских пограничников пострадали от химических выбросов в Крыму
- Что сказала Тереза Мэй по делу Скрипалей
- Пушилин назначен новым главарем «ДНР»
- В личном составе боевиков «ДНР» выросло количество небоевых потерь
- Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
- В Донецке делят «наследство» Захарченко
- Путин хочет, чтобы перед ним падали ниц
- СЦКК заявила о беспрецедентном количестве тяжелой техники боевиков
- Уроки польского для Украины
- В МИД знатно оконфузились с «херсонским» арбузом-рекордсменом
- Необходимо убрать коммунизм из экономики
- «Мироточит»: Поклонская насмешила нелепым фото
- ОБСЕ фиксирует российские танки и гаубицы на Донбассе
Оставьте свой комментарий