» » Медики рассказали, что будет, если есть шампиньоны каждый день
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, что будет, если есть шампиньоны каждый день

Медики рассказали, что будет, если есть шампиньоны каждый деньЕжедневное потребление шампиньонов снижает риски развития сахарного диабета

По словам ученых, ежедневное употребление шампиньонов снижает риски развития сахарного диабета второго типа. Об этом заявили ученые из Университета штата Пенсильвания, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Они провели исследование на грызунах, во время которого наблюдали за двумя группами животных с нормальным весом.

У мышей из одной группы были бактерии в кишечнике, а в другой – не было. Все грызуны ежедневно получали грибы в дозе, соответствующей 85 граммам продукта для человека.

Оказалось, что употребление грибов повышало концентрацию бактерий рода Prevotella – микроорганизмов, производящих элементы, которые играют важную роль в управлении производства глюкозы в организме.

Читайте также: Ученые рассказали, что будет, если есть орехи каждый день

Контроль над этими бактериями позволяет снизить риск развития диабета второго типа и других метаболических заболеваний. Теперь ученые планируют повторить свой эксперимент на мышах с лишним весом, а в будущем провести такое же исследование с участием людей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: шампиньоны, грибы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:39 » Автор: Татьяна Ларина
     448
     0

Похожие новости по теме

Медики объяснили, какие грибы необходимо есть регулярно Медики объяснили, какие грибы необходимо есть регулярно

Чем полезны для здоровья шампиньоны.

Назван эффективный продукт для профилактики сахарного диабета Назван эффективный продукт для профилактики сахарного диабета

Ученые рассказали, чем полезны шампиньоны.

Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть йогурт Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть йогурт

Ежедневное употребление йогурта снижает риск возникновения сердечного приступа.

Эти фрукты могут предотвратить возникновение диабета Эти фрукты могут предотвратить возникновение диабета

Ежедневное употребление свежих фруктов всё-таки снижает риск диабета на 12%, как выяснили исследователи.

Кофе может спасти от диабета - исследование Кофе может спасти от диабета - исследование

Кофе может снизить шансы возникновения диабета второго типа. Потребление кофе позволяет снизить риск развития сахарного диабета второго типа. С таким заявлением выступили американские ученые из Гарвардского университета, пишет издание Diabetologia.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх