Раздел: Медицина
Эти привычные вещи могут быть опасны для здоровья
В вещах, окружающих человека, ученые нашли опасные соединения
Гарвардская медицинская школа исследовала влияние полифторалкильных веществ на вес человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Как отмечает Live Science, оказалось, что эти синтетические вещества опасны. Между тем, они используются в производстве множества вещей, включая посуду с антипригарным покрытием, водоотталкивающие ткани, жиронепроницаемую пищевую упаковку, средства личной гигиены и чистящие средства.
Соединения могут накапливаться в теле, оставаясь там длительное время. Различные исследования уже связывали полифторалкильные вещества с низкой массой новорожденных, болезнями щитовидной железы и с проблемами репродуктивной системы. Также вещества связывали с набором веса после отмены диеты и сниженной скоростью обмена веществ.
Недавно же было проведено наблюдение за 950 добровольцами с лишним весом и повышенным сахаром. Исследование длилось примерно 15 лет. Около половины добровольцев сидело на диете и тренировалось. У всех замерялся уровень полифторалкильных веществ в крови. Оказалось, чем выше уровень, тем больше человек набирал. Однако работало это только с теми, кто на диете не сидел и на тренировки не ходил.
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Видимо, полифторалкильные вещества относятся к обезогенам - соединениям, которые приводят к набору веса, но только при наличии других факторов риска.
Гарвардская медицинская школа исследовала влияние полифторалкильных веществ на вес человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Как отмечает Live Science, оказалось, что эти синтетические вещества опасны. Между тем, они используются в производстве множества вещей, включая посуду с антипригарным покрытием, водоотталкивающие ткани, жиронепроницаемую пищевую упаковку, средства личной гигиены и чистящие средства.
Соединения могут накапливаться в теле, оставаясь там длительное время. Различные исследования уже связывали полифторалкильные вещества с низкой массой новорожденных, болезнями щитовидной железы и с проблемами репродуктивной системы. Также вещества связывали с набором веса после отмены диеты и сниженной скоростью обмена веществ.
Недавно же было проведено наблюдение за 950 добровольцами с лишним весом и повышенным сахаром. Исследование длилось примерно 15 лет. Около половины добровольцев сидело на диете и тренировалось. У всех замерялся уровень полифторалкильных веществ в крови. Оказалось, чем выше уровень, тем больше человек набирал. Однако работало это только с теми, кто на диете не сидел и на тренировки не ходил.
Читайте также: Эти продукты могут быть смертельно опасны для здоровья
Видимо, полифторалкильные вещества относятся к обезогенам - соединениям, которые приводят к набору веса, но только при наличии других факторов риска.
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