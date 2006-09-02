Эти привычные вещи могут быть опасны для здоровья

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В продуктах из сырого молока могут быть смертельно опасные бактерии

Эксперты составили уникальный перечень веществ, которые могут вызывать привыкание и смерть головного мозга человека.

А вот лишний вес совершенно не вредит здоровью. Лишний вес или ожирение, согласно книге кардиолога Карда Лэви, неопасны. А вот сидение на диете может реально свести в могилу, пишет The Daily Mail.