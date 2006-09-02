Раздел: Медицина
Медики подсказали, как научится жить без сладкого
Как научиться жить без сахара
Каждый сладкоежка не понаслышке знает, как тяжело удержаться от покупки очередной шоколадки или пройти мимо кондитерской, откуда доносится аромат свежеиспеченных круассанов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Однако у такой зависимости есть неприятные последствия. Эксперты рассказали, как жить в гармонии с собой, без всякой тяги к сладостям.
Конечно, отказаться от сахара совсем - равносильно подписать себе приговор. Без него никак. Глюкоза - основной энергетик для клеток, она необходима, как воздух и вода. Без нее мы впадаем в депрессию, плачем без причины, чувствуем себя вялыми, жизнь становится не в радость.
Но вместо того, чтобы получать глюкозу из полезных продуктов, таких как овощи, фрукты, зерновые, мы, словно маньяки, налегаем на выпечку, сладкое, газировку. Выбираем то, что дарит моментальное наслаждение и удовольствие. В итоге нас ждут лишний вес, потеря энергии, тусклая кожа с неприятными высыпаниями. Картина не вселяет оптимизма.
Ищем причину
Тяга к сладкому имеет массу причин, как психологических, так и физиологических.
Подмена понятий
Особенно сильно хочется сладкого, когда мы испытываем стресс: переживаем кризис в отношениях, не ладится работа. Влияют на тягу к сладостям и физические нагрузки: их слишком много или, наоборот, недостаточно. Сладости компенсируют скуку, неудовлетворенность, эмоциональное выгорание.
Форма воды
Сильная жажда сродни чувству голода. Аналогичная ситуация и со сладостями. Захотелось конфету - выпейте стакан воды. Должно помочь. Но знайте меру - переизбыток жидкости может привести к обратному эффекту, вызвав тягу к сладкому.
Напоминание о прошлом
Если вы знаете, что ароматы вызывают воспоминания из прошлого, то должны понять этот пункт. Иногда продукты ассоциируются с чем-то приятным из детства, юности, какого-то очень значимого периода в жизни. И тогда удержаться крайне трудно. В качестве альтернативы можно найти более здоровый вариант любимого блюда.
Сезонное настроение
Замечали, что весной мы быстрее перестраиваем рацион на более легкую версию? В ход идут листовые салаты, много овощей и зелени, фрукты. Общий эмоциональный подъем дает свои плоды. Про сладости вовсе забываем. Зато с началом осени все возвращается на круги своя: депрессия, сонливость, упадок сил и непреодолимая тяга к конфетам и булкам.
Гормональные колебания
Необычные пищевые пристрастия наблюдаются у многих женщин в особые дни - во время менструации, беременности или менопаузы. Во всем виноват неустойчивый уровень мужских и женских половых гормонов - тестостерона и эстрогена.
Ищем решение
Откуда же черпать сахар? Все очень просто. Натуральный сахар есть в овощах, фруктах и зерновых. Он намного легче и полезнее рафинированного, дает необходимый запас энергии на долгое время, сочетается с другими питательными веществами, витаминами и минералами, полезными кислотами и клетчаткой.
Главная трудность для тех, кто отважился отказаться от сладкого, - научиться различать сладость в здоровой еде. И тут хорошо бы постараться «очистить» свою вкусовую палитру. Сначала рецепторы не будут воспринимать природную глюкозу, но постепенно, когда организм избавится от лишнего, вы почувствуете другой вкус продуктов. И не исключено, что они вам покажутся слаще самой любимой конфеты.
Представляем семерку лучших продуктов, которая избавит от тяги к вредным кондитерским изделиям:
Инжир
Инжир вкусный и в сыром виде, но высушенный - гораздо слаще. Быстро и надолго дарит приятное чувство насыщения. Но есть одна опасность - высушенный инжир достаточно калориен: в 100 г содержится 214 ккал. Если вы отказались от сладкого ради фигуры, то соблюдайте умеренность.
Клубника
Считается, что это летняя ягода. Но сегодня клубнику можно купить даже в разгар зимы. Она одинаково хороша и в свежем, и в замороженном виде. В ней много веществ, помогающих сжигать жиры, она богата антиоксидантами: витамином С и эллаговой кислотой, которые препятствуют старению кожи.
Яблоки
Этот фрукт - кладезь витаминов, в том числе и антиоксидантов, и столь необходимой клетчатки. Благодаря огромному количеству витаминов группы В, яблоки способствуют снижению уровня стресса и значительно улучшают память. Это один из лучших и полезных перекусов в течение дня, а также идеальная пища для больных диабетом.
Банан
Самый популярный фрукт для перекусов, приготовления смузи и шейков. В банане много витаминов, минералов и клетчатки. Он - рекордсмен по содержанию калия, отвечающего за работу мышц, поддержания кислотно-щелочного и водного баланса, а также артериального давления. Один банан быстро утоляет аппетит, способствуя нормальному пищеварению. Однако в нем также содержится много калорий, поэтому не стоит злоупотреблять и есть его на ночь.
Тыква
Тыква - лучший из союзников в вопросах борьбы со старением. В ней много клетчатки, но очень мало калорий, что делает ее идеальным продуктом для тех, кто озабочен лишним весом.
Гранат
Крайне полезен для иммунной системы, сердца и сосудов. Вещества, содержащиеся в гранате, способствуют нормализации артериального давления, снижают риск инсультов и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гранат очень полезен для суставов и отлично защищает кожу от негативного влияния ультрафиолетового излучения.
Читайте также: Медики подсказали, как похудеть любителям сладкого
Морковь
В моркови много клетчатки, антиоксидантов и бета-каротина - вещества, полезного для здоровья и красоты. Лайфхак: если ежедневно перед отпуском к морю выпивать стакан морковного сока, загар ляжет ровно и будет дольше держаться. Для лучшего усвоения витаминов и полезных веществ обязательно добавьте в стакан с соком каплю сливок или растительного масла.
Каждый сладкоежка не понаслышке знает, как тяжело удержаться от покупки очередной шоколадки или пройти мимо кондитерской, откуда доносится аромат свежеиспеченных круассанов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Однако у такой зависимости есть неприятные последствия. Эксперты рассказали, как жить в гармонии с собой, без всякой тяги к сладостям.
Конечно, отказаться от сахара совсем - равносильно подписать себе приговор. Без него никак. Глюкоза - основной энергетик для клеток, она необходима, как воздух и вода. Без нее мы впадаем в депрессию, плачем без причины, чувствуем себя вялыми, жизнь становится не в радость.
Но вместо того, чтобы получать глюкозу из полезных продуктов, таких как овощи, фрукты, зерновые, мы, словно маньяки, налегаем на выпечку, сладкое, газировку. Выбираем то, что дарит моментальное наслаждение и удовольствие. В итоге нас ждут лишний вес, потеря энергии, тусклая кожа с неприятными высыпаниями. Картина не вселяет оптимизма.
Ищем причину
Тяга к сладкому имеет массу причин, как психологических, так и физиологических.
Подмена понятий
Особенно сильно хочется сладкого, когда мы испытываем стресс: переживаем кризис в отношениях, не ладится работа. Влияют на тягу к сладостям и физические нагрузки: их слишком много или, наоборот, недостаточно. Сладости компенсируют скуку, неудовлетворенность, эмоциональное выгорание.
Форма воды
Сильная жажда сродни чувству голода. Аналогичная ситуация и со сладостями. Захотелось конфету - выпейте стакан воды. Должно помочь. Но знайте меру - переизбыток жидкости может привести к обратному эффекту, вызвав тягу к сладкому.
Напоминание о прошлом
Если вы знаете, что ароматы вызывают воспоминания из прошлого, то должны понять этот пункт. Иногда продукты ассоциируются с чем-то приятным из детства, юности, какого-то очень значимого периода в жизни. И тогда удержаться крайне трудно. В качестве альтернативы можно найти более здоровый вариант любимого блюда.
Сезонное настроение
Замечали, что весной мы быстрее перестраиваем рацион на более легкую версию? В ход идут листовые салаты, много овощей и зелени, фрукты. Общий эмоциональный подъем дает свои плоды. Про сладости вовсе забываем. Зато с началом осени все возвращается на круги своя: депрессия, сонливость, упадок сил и непреодолимая тяга к конфетам и булкам.
Гормональные колебания
Необычные пищевые пристрастия наблюдаются у многих женщин в особые дни - во время менструации, беременности или менопаузы. Во всем виноват неустойчивый уровень мужских и женских половых гормонов - тестостерона и эстрогена.
Ищем решение
Откуда же черпать сахар? Все очень просто. Натуральный сахар есть в овощах, фруктах и зерновых. Он намного легче и полезнее рафинированного, дает необходимый запас энергии на долгое время, сочетается с другими питательными веществами, витаминами и минералами, полезными кислотами и клетчаткой.
Главная трудность для тех, кто отважился отказаться от сладкого, - научиться различать сладость в здоровой еде. И тут хорошо бы постараться «очистить» свою вкусовую палитру. Сначала рецепторы не будут воспринимать природную глюкозу, но постепенно, когда организм избавится от лишнего, вы почувствуете другой вкус продуктов. И не исключено, что они вам покажутся слаще самой любимой конфеты.
Представляем семерку лучших продуктов, которая избавит от тяги к вредным кондитерским изделиям:
Инжир
Инжир вкусный и в сыром виде, но высушенный - гораздо слаще. Быстро и надолго дарит приятное чувство насыщения. Но есть одна опасность - высушенный инжир достаточно калориен: в 100 г содержится 214 ккал. Если вы отказались от сладкого ради фигуры, то соблюдайте умеренность.
Клубника
Считается, что это летняя ягода. Но сегодня клубнику можно купить даже в разгар зимы. Она одинаково хороша и в свежем, и в замороженном виде. В ней много веществ, помогающих сжигать жиры, она богата антиоксидантами: витамином С и эллаговой кислотой, которые препятствуют старению кожи.
Яблоки
Этот фрукт - кладезь витаминов, в том числе и антиоксидантов, и столь необходимой клетчатки. Благодаря огромному количеству витаминов группы В, яблоки способствуют снижению уровня стресса и значительно улучшают память. Это один из лучших и полезных перекусов в течение дня, а также идеальная пища для больных диабетом.
Банан
Самый популярный фрукт для перекусов, приготовления смузи и шейков. В банане много витаминов, минералов и клетчатки. Он - рекордсмен по содержанию калия, отвечающего за работу мышц, поддержания кислотно-щелочного и водного баланса, а также артериального давления. Один банан быстро утоляет аппетит, способствуя нормальному пищеварению. Однако в нем также содержится много калорий, поэтому не стоит злоупотреблять и есть его на ночь.
Тыква
Тыква - лучший из союзников в вопросах борьбы со старением. В ней много клетчатки, но очень мало калорий, что делает ее идеальным продуктом для тех, кто озабочен лишним весом.
Гранат
Крайне полезен для иммунной системы, сердца и сосудов. Вещества, содержащиеся в гранате, способствуют нормализации артериального давления, снижают риск инсультов и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гранат очень полезен для суставов и отлично защищает кожу от негативного влияния ультрафиолетового излучения.
Читайте также: Медики подсказали, как похудеть любителям сладкого
Морковь
В моркови много клетчатки, антиоксидантов и бета-каротина - вещества, полезного для здоровья и красоты. Лайфхак: если ежедневно перед отпуском к морю выпивать стакан морковного сока, загар ляжет ровно и будет дольше держаться. Для лучшего усвоения витаминов и полезных веществ обязательно добавьте в стакан с соком каплю сливок или растительного масла.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
969
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
- Как Кремль манипулирует своими сателлитами
- Жителей Мельбурна озадачили «кровавые НЛО»
- 37 украинских пограничников пострадали от химических выбросов в Крыму
- Что сказала Тереза Мэй по делу Скрипалей
- Пушилин назначен новым главарем «ДНР»
- В личном составе боевиков «ДНР» выросло количество небоевых потерь
- Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
- В Донецке делят «наследство» Захарченко
- Путин хочет, чтобы перед ним падали ниц
- СЦКК заявила о беспрецедентном количестве тяжелой техники боевиков
Оставьте свой комментарий