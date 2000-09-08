Раздел: Медицина
Врачи объяснили, как общаться с депрессивными людьми
Названы фразы, которые не следует произносить в разговоре с ними.
Поддержка тех, у кого депрессия является довольно сложной задачей. Иногда возникает соблазн уйти от такого человека подальше вместо того, чтобы рисковать сказать ему то, что лишь ухудшит ситуацию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Не делайте этого: ваш друг или родственник, у которого депрессия, нуждается в вас как никогда раньше.
Вы просто должны иметь в виду, что некоторые из этих фраз, которые обычно говорят с самыми благими намерениями, могут иметь совершенно другое значение для того, кто страдает от депрессии. Последнее, в чем нуждается человек в депрессии, это сомнение в его эмоциональном состоянии.
Итак, вот список фраз, которые вы никогда не должны говорить тем, кто страдает от депрессии:
«Почему ты не можешь просто быть счастливой?»
Депрессия заставляет нас видеть мир в искаженном виде, через призму негатива и печали. Говорить о счастье человеку, находящемуся в таком состоянии это совершенно бесполезная задача.
Здесь нет быстрого решения, и если вы будете форсировать положительные изменения, это может лишь усилить чувство разочарования и саморазрушения.
«Просто постарайся преодолеть это»
У людей, которые находятся в состоянии депрессии, часто наблюдается снижение физической или психической энергии.
Часто мы с самыми лучшими намерениями говорим тому, у кого депрессия, чтобы он встал с кровати и как-то улучшил свое положение, например, вышел погулять, поехал путешествовать или попытался получать удовольствие от жизни.
Хотя это абсолютно правильные вещи, для тех, кто страдает депрессией, это может стать фактором, который лишь увеличит их состояние отчаяния. Человек в депрессии и сам хочет преодолеть это состояние, проблема заключается в том, что он не знает, как это сделать.
Его настроение, мысли и поведение находятся вне его контроля, особенно в случает тяжелой депрессии.
«У тебя все не так уж плохо, есть другие, кому еще хуже»
Никто не хочет, чтобы его сравнивали с голодающими детьми в Африке, жителями зон военных конфликтов или с больными в терминальной стадии. Почему вы заставляете человека с депрессией думать об этом? Вы действительно думаете, что так он почувствует себя лучше?
У тех, кто страдает от депрессии, часто возникают мысли, которые превращаются в психотические и бредовые. Когда вы настаиваете на сравнениях с жизнью других людей, депрессия лишь становится глубже.
Несмотря на то, что вы лишь желаете добра, вы никогда не сможете помочь человеку, говоря эту фразу.
«Завтра тебе станет лучше»
Депрессия это не то состояние, которое может пройти за ночь. Это ложное ожидание обескураживает еще больше тех, кто страдает от депрессии. Только те, кто уже испытал депрессию, действительно знают, как глубока боль, страдание и безысходность.
При правильном медицинского подходе можно будет преодолеть это депрессивное состояние, но не торопитесь. Говоря такого рода вещи вы просто заставляете человека с этой проблемой чувствовать себя еще более неудобно и беспомощно.
«Сама виновата»
Мы постоянно судим и оцениваем других, что является серьезной ошибкой, потому что в своем суждении мы полностью полагаемся на свое личное мнение, и судим даже в отсутствие информации и при полном незнании предмета.
С давних времен человек склонен связывать депрессию с грехом.
Это состоянние является как бы наказанием для человека, который нарушил какой-либо закон «богов». Мы все еще можем встретить людей, которые, говоря о депрессии, намекают на вопросы, связанные с грехом и наказанием.
Такое отношение может иметь драматические последствия, так как состояние тех, кто у кого депрессия лишь ухудшается.
«Не будь таким негативным»
Трудно быть рядом с кем-то, у кого депрессия. Его низкая энергия и мрачное настроение может «перекинуться» и на вас, так что люди инстинктивно отворачиваются от такого человека. Иногда мы даже открыто выражаем беспокойство, которое вызывает человек в депрессии.
Да, мы знаем, что настроение не заразно, и что состояние его духа врядли перекинется на вас. Тем не менее, сказать такую фразу тому, кто страдает от депрессии заставит его чувствовать себя еще более одиноким и усилит негативные эмоции.
Читайте также: Медики рассказали, почему нужно регулярно есть сало
Лучший способ, чтобы помочь такому человеку, это оказать полную поддержку и сделать все от нас зависящее, чтобы найти адекватные способы решения этой проблемы.
Поддержка тех, у кого депрессия является довольно сложной задачей. Иногда возникает соблазн уйти от такого человека подальше вместо того, чтобы рисковать сказать ему то, что лишь ухудшит ситуацию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Не делайте этого: ваш друг или родственник, у которого депрессия, нуждается в вас как никогда раньше.
Вы просто должны иметь в виду, что некоторые из этих фраз, которые обычно говорят с самыми благими намерениями, могут иметь совершенно другое значение для того, кто страдает от депрессии. Последнее, в чем нуждается человек в депрессии, это сомнение в его эмоциональном состоянии.
Итак, вот список фраз, которые вы никогда не должны говорить тем, кто страдает от депрессии:
«Почему ты не можешь просто быть счастливой?»
Депрессия заставляет нас видеть мир в искаженном виде, через призму негатива и печали. Говорить о счастье человеку, находящемуся в таком состоянии это совершенно бесполезная задача.
Здесь нет быстрого решения, и если вы будете форсировать положительные изменения, это может лишь усилить чувство разочарования и саморазрушения.
«Просто постарайся преодолеть это»
У людей, которые находятся в состоянии депрессии, часто наблюдается снижение физической или психической энергии.
Часто мы с самыми лучшими намерениями говорим тому, у кого депрессия, чтобы он встал с кровати и как-то улучшил свое положение, например, вышел погулять, поехал путешествовать или попытался получать удовольствие от жизни.
Хотя это абсолютно правильные вещи, для тех, кто страдает депрессией, это может стать фактором, который лишь увеличит их состояние отчаяния. Человек в депрессии и сам хочет преодолеть это состояние, проблема заключается в том, что он не знает, как это сделать.
Его настроение, мысли и поведение находятся вне его контроля, особенно в случает тяжелой депрессии.
«У тебя все не так уж плохо, есть другие, кому еще хуже»
Никто не хочет, чтобы его сравнивали с голодающими детьми в Африке, жителями зон военных конфликтов или с больными в терминальной стадии. Почему вы заставляете человека с депрессией думать об этом? Вы действительно думаете, что так он почувствует себя лучше?
У тех, кто страдает от депрессии, часто возникают мысли, которые превращаются в психотические и бредовые. Когда вы настаиваете на сравнениях с жизнью других людей, депрессия лишь становится глубже.
Несмотря на то, что вы лишь желаете добра, вы никогда не сможете помочь человеку, говоря эту фразу.
«Завтра тебе станет лучше»
Депрессия это не то состояние, которое может пройти за ночь. Это ложное ожидание обескураживает еще больше тех, кто страдает от депрессии. Только те, кто уже испытал депрессию, действительно знают, как глубока боль, страдание и безысходность.
При правильном медицинского подходе можно будет преодолеть это депрессивное состояние, но не торопитесь. Говоря такого рода вещи вы просто заставляете человека с этой проблемой чувствовать себя еще более неудобно и беспомощно.
«Сама виновата»
Мы постоянно судим и оцениваем других, что является серьезной ошибкой, потому что в своем суждении мы полностью полагаемся на свое личное мнение, и судим даже в отсутствие информации и при полном незнании предмета.
С давних времен человек склонен связывать депрессию с грехом.
Это состоянние является как бы наказанием для человека, который нарушил какой-либо закон «богов». Мы все еще можем встретить людей, которые, говоря о депрессии, намекают на вопросы, связанные с грехом и наказанием.
Такое отношение может иметь драматические последствия, так как состояние тех, кто у кого депрессия лишь ухудшается.
«Не будь таким негативным»
Трудно быть рядом с кем-то, у кого депрессия. Его низкая энергия и мрачное настроение может «перекинуться» и на вас, так что люди инстинктивно отворачиваются от такого человека. Иногда мы даже открыто выражаем беспокойство, которое вызывает человек в депрессии.
Да, мы знаем, что настроение не заразно, и что состояние его духа врядли перекинется на вас. Тем не менее, сказать такую фразу тому, кто страдает от депрессии заставит его чувствовать себя еще более одиноким и усилит негативные эмоции.
Читайте также: Медики рассказали, почему нужно регулярно есть сало
Лучший способ, чтобы помочь такому человеку, это оказать полную поддержку и сделать все от нас зависящее, чтобы найти адекватные способы решения этой проблемы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
106
0
Также советуем посмотреть
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
- Как Кремль манипулирует своими сателлитами
- Жителей Мельбурна озадачили «кровавые НЛО»
- 37 украинских пограничников пострадали от химических выбросов в Крыму
- Что сказала Тереза Мэй по делу Скрипалей
- Пушилин назначен новым главарем «ДНР»
- В личном составе боевиков «ДНР» выросло количество небоевых потерь
- Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
- В Донецке делят «наследство» Захарченко
Оставьте свой комментарий