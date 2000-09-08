Раздел: Медицина
Эти простые советы помогут избежать вздутия живота
Существует несколько главных причин вздутия.
Многие люди полагают, что единственной причиной, по которой бывает вздутие живота, является накопление жира, вызванное неправильным питанием или отсутствием физической активности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Вместе с тем существуют и другие факторы, влияющие на возникновение подобного рода проблемы.
Например, чрезмерное потребление соли способствует тому, что жидкость накапливается в тканях организма, вызывая воспалительную реакцию.
Подобная реакция происходит и вследствие пищевой непереносимости, которую вызывают расстройство пищеварения и проблемы в желудочно-кишечном тракте.
В результате мы выглядим полнее, чем на самом деле, и ощущаем дискомфорт из-за чувства тяжести в желудке.
Потому важно знать, как по возможности избегать этого неприятного и болененного явления.
Профилактика
Ешьте часто, но небольшими порциями. Не наедайтесь до отвала и не пропускайте приемы пищи. Отдавайте предпочтение умеренным порциям основного блюда и распределяйте ваше меню на пять приемов пищи в течение дня.
Не употребляйте газированные напитки. Лучше готовьте домашние натуральные фруктовые соки, лимонады и чай.
Помните, чтобы избежать обезвоживания, вы должны выпивать два литра воды в день.
Не пейте во время еды.
Не употребляйте продукты, содержащие крахмал, и белковые продукты.
Воздержитесь от чрезмерного употребления бобовых, жирной пищи, фруктов и овощей в сыром виде.
Ограничьте употребление продуктов с высоким содержанием балластных веществ, особенно клетчатки.
«Сядьте» на 2 дна на монодиету. Например, ешьте весь день только яблоки, весь следующий день – только картофельное пюре или кефир. После этого соблюдайте правильный режим питания.
Тщательно пережевывайте пищу. Если вы едите слишком быстро и плохо пережевываете пищу, это может привести к несварению из-за того, что в желудок попадает излишнее количество воздуха.
Когда мы прожевываем пищу слишком быстро, то глотаем с ней воздух, и из-за этого рискуем получить вздутие живота.
Чтобы решить эту проблему, отведите, по крайней мере, 20 минут на каждый основной прием пищи в день. Важно иметь достаточно времени, чтобы медленно есть и хорошо прожевывать пищу.
Не отвлекайтесь во время еды, чтобы не проглотить пищу большим куском, недостаточно хорошо его разжевав.
Как избежать вздутия при задержке жидкости
Не употребляйте обработанных солью мясных продуктов, бульонных кубиков, подсоленных чипсов и т.д.
Употребляйте продукты с низким содержанием соли.
Не варите овощи в подсоленной воде.
Не пересаливайте пищу.
Замените очищенную соль на морскую или гималайскую. Вы также можете попробовать заменить ее специями, такими как орегано, перец и тимьян.
Не забудьте проверять этикетки продуктов, чтобы подсчитать, сколько соли вы получаете с ними ежедневно.
Как избежать вздутия при дисбактериозе
Употребляйте кисломолочные продукты: йогурт (без наполнителей), кефир и др.
Как избежать вздутия перед менструацией
Употребляйте продукты, богатые витаминами В6 и Е, магнием и незаменимыми жирными кислотам.
Откажитесь от кофе, сахара и соли.
Не менее двух раз в день пейте зеленый чай без сахара.
Как избежать вздутия живота от молочных продуктов
Для того, чтобы предотвратить вздутие живота при употреблении в пищу молочных продуктов, лучше заменить их на более полезные альтернативы, например растительное молоко.
Читайте также: Врачи объяснили, как общаться с депрессивными людьми
А чтобы обеспечить организм необходимым количеством кальция, вы можете добавить в свой рацион овощи, богатые этим минералом.
Многие люди полагают, что единственной причиной, по которой бывает вздутие живота, является накопление жира, вызванное неправильным питанием или отсутствием физической активности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Вместе с тем существуют и другие факторы, влияющие на возникновение подобного рода проблемы.
Например, чрезмерное потребление соли способствует тому, что жидкость накапливается в тканях организма, вызывая воспалительную реакцию.
Подобная реакция происходит и вследствие пищевой непереносимости, которую вызывают расстройство пищеварения и проблемы в желудочно-кишечном тракте.
В результате мы выглядим полнее, чем на самом деле, и ощущаем дискомфорт из-за чувства тяжести в желудке.
Потому важно знать, как по возможности избегать этого неприятного и болененного явления.
Профилактика
Ешьте часто, но небольшими порциями. Не наедайтесь до отвала и не пропускайте приемы пищи. Отдавайте предпочтение умеренным порциям основного блюда и распределяйте ваше меню на пять приемов пищи в течение дня.
Не употребляйте газированные напитки. Лучше готовьте домашние натуральные фруктовые соки, лимонады и чай.
Помните, чтобы избежать обезвоживания, вы должны выпивать два литра воды в день.
Не пейте во время еды.
Не употребляйте продукты, содержащие крахмал, и белковые продукты.
Воздержитесь от чрезмерного употребления бобовых, жирной пищи, фруктов и овощей в сыром виде.
Ограничьте употребление продуктов с высоким содержанием балластных веществ, особенно клетчатки.
«Сядьте» на 2 дна на монодиету. Например, ешьте весь день только яблоки, весь следующий день – только картофельное пюре или кефир. После этого соблюдайте правильный режим питания.
Тщательно пережевывайте пищу. Если вы едите слишком быстро и плохо пережевываете пищу, это может привести к несварению из-за того, что в желудок попадает излишнее количество воздуха.
Когда мы прожевываем пищу слишком быстро, то глотаем с ней воздух, и из-за этого рискуем получить вздутие живота.
Чтобы решить эту проблему, отведите, по крайней мере, 20 минут на каждый основной прием пищи в день. Важно иметь достаточно времени, чтобы медленно есть и хорошо прожевывать пищу.
Не отвлекайтесь во время еды, чтобы не проглотить пищу большим куском, недостаточно хорошо его разжевав.
Как избежать вздутия при задержке жидкости
Не употребляйте обработанных солью мясных продуктов, бульонных кубиков, подсоленных чипсов и т.д.
Употребляйте продукты с низким содержанием соли.
Не варите овощи в подсоленной воде.
Не пересаливайте пищу.
Замените очищенную соль на морскую или гималайскую. Вы также можете попробовать заменить ее специями, такими как орегано, перец и тимьян.
Не забудьте проверять этикетки продуктов, чтобы подсчитать, сколько соли вы получаете с ними ежедневно.
Как избежать вздутия при дисбактериозе
Употребляйте кисломолочные продукты: йогурт (без наполнителей), кефир и др.
Как избежать вздутия перед менструацией
Употребляйте продукты, богатые витаминами В6 и Е, магнием и незаменимыми жирными кислотам.
Откажитесь от кофе, сахара и соли.
Не менее двух раз в день пейте зеленый чай без сахара.
Как избежать вздутия живота от молочных продуктов
Для того, чтобы предотвратить вздутие живота при употреблении в пищу молочных продуктов, лучше заменить их на более полезные альтернативы, например растительное молоко.
Читайте также: Врачи объяснили, как общаться с депрессивными людьми
А чтобы обеспечить организм необходимым количеством кальция, вы можете добавить в свой рацион овощи, богатые этим минералом.
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