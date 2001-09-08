Раздел: Медицина
Диетологи рассказали, как похудеть, ускорив метаболизм
Эти способы заставляют организм быстрее сжигать калории.
Чтобы похудеть, всего-то и надо - ускорить метаболизм. Такой стереотип бытует среди тех, кто поставил перед собой цель избавиться от лишних килограммов. И отчасти тезис верен: чем активнее организм перерабатывает пищу в энергию, тем легче с поверхности тела испаряются лишние жировые отложения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
От чего зависит скорость обмена веществ?
Обмен веществ - биохимический процесс, направленный на поддержание количества питательных веществ в организме. Во время метаболизма в ткани органов поступают питательные минеральные вещества и кислород. Именно благодаря ему организм растет и развивается.
В течение обмена веществ сложные вещества преобразуются в более простые, что помогает организму их усваивать. Это играет большую роль в обеспечивании человека энергией, а также влияет даже на то, как человек будет переносить боль.
Скорость метаболизма зависит от множества причин. Главными являются:
- наследственность;
- заболевания;
- питание и потребляемые продукты;
- режим сна;
- нервная система, устойчивость психики;
- внешние негативные факторы;
- физическая активность.
- возраст.
По мере того как мы становимся старше, скорость метаболизма обычно замедляется, потому что процесс старения приводит к уменьшению мышечной массы и увеличению количества накопленного жира. Активность может помочь оптимизировать ваш метаболизм. Есть также ряд гормональных и неврологических изменений, что также скажется на уровнях хранимого жира. Но есть ли что-нибудь, что мы можем сделать, чтобы предотвратить замедление нашего метаболизма?
Как ускорить обмен веществ?
1. Физическая нагрузка
Чтобы ускорить свой метаболизм через физическую активность, подойдет даже кардионагрузка. Высокоинтенсивная нагрузка является самой полезной, так как после нее на 24 часа максимально ускоряется метаболизм.
2. Сон
Если вы слишком мало спали, ваш метаболизм замедляется, чтобы сохранить энергию, которая затем вызывает высвобождение гормона стресса - кортизола. Наличие последовательных высоких уровней кортизола увеличивает рост и долговечность жировых клеток, потому что ткань висцерального жира содержит большое количество рецепторов кортизола, которые реагируют на циркулирующий кортизол в крови. В результате это может отрицательно сказаться на нашем метаболизме.
3. Диета
Поскольку более высокие уровни жира могут негативно повлиять на наш метаболизм, важно иметь сбалансированную питательную диету. Поддержание здорового веса является оптимальным для здорового обмена веществ. Существует определенные витамины, недостаток которых часто приводит к замедлению обмена веществ.
4. Гормональный баланс
Метаболизм контролируется щитовидной железой в области шеи, которая, в свою очередь, управляется частью мозга, называемой гипоталамусом. Замедление обмена веществ является частью процесса старения, но есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы исправить этого
Подсказки для повышения метаболизма
- Избегайте странных диет - они обычно исключают определенные группы продуктов питания и чрезмерно сокращают количество калорий, что может поставить вас под угрозу дефицита питательных веществ.
- Сократите потребление алкоголя.
- Увеличьте количество белка - ваше тело переваривает белок медленнее, чем жир или углеводы, что заставляет вас чувствовать себя сытым дольше.
Читайте также: Эти простые советы помогут избежать вздутия живота
- Добавьте специи к своей пище, например, чили и кайенский перец.
- Избегайте транс-жиров - эти жиры связываются с жировыми клетками и клетками печени, что может замедлить обмен веществ и увеличить шанс воспаления в организме.
- Пейте зеленый чай - активный ингредиент катехин, который содержится в зеленом чае, может повысить ваш метаболизм.
Чтобы похудеть, всего-то и надо - ускорить метаболизм. Такой стереотип бытует среди тех, кто поставил перед собой цель избавиться от лишних килограммов. И отчасти тезис верен: чем активнее организм перерабатывает пищу в энергию, тем легче с поверхности тела испаряются лишние жировые отложения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
От чего зависит скорость обмена веществ?
Обмен веществ - биохимический процесс, направленный на поддержание количества питательных веществ в организме. Во время метаболизма в ткани органов поступают питательные минеральные вещества и кислород. Именно благодаря ему организм растет и развивается.
В течение обмена веществ сложные вещества преобразуются в более простые, что помогает организму их усваивать. Это играет большую роль в обеспечивании человека энергией, а также влияет даже на то, как человек будет переносить боль.
Скорость метаболизма зависит от множества причин. Главными являются:
- наследственность;
- заболевания;
- питание и потребляемые продукты;
- режим сна;
- нервная система, устойчивость психики;
- внешние негативные факторы;
- физическая активность.
- возраст.
По мере того как мы становимся старше, скорость метаболизма обычно замедляется, потому что процесс старения приводит к уменьшению мышечной массы и увеличению количества накопленного жира. Активность может помочь оптимизировать ваш метаболизм. Есть также ряд гормональных и неврологических изменений, что также скажется на уровнях хранимого жира. Но есть ли что-нибудь, что мы можем сделать, чтобы предотвратить замедление нашего метаболизма?
Как ускорить обмен веществ?
1. Физическая нагрузка
Чтобы ускорить свой метаболизм через физическую активность, подойдет даже кардионагрузка. Высокоинтенсивная нагрузка является самой полезной, так как после нее на 24 часа максимально ускоряется метаболизм.
2. Сон
Если вы слишком мало спали, ваш метаболизм замедляется, чтобы сохранить энергию, которая затем вызывает высвобождение гормона стресса - кортизола. Наличие последовательных высоких уровней кортизола увеличивает рост и долговечность жировых клеток, потому что ткань висцерального жира содержит большое количество рецепторов кортизола, которые реагируют на циркулирующий кортизол в крови. В результате это может отрицательно сказаться на нашем метаболизме.
3. Диета
Поскольку более высокие уровни жира могут негативно повлиять на наш метаболизм, важно иметь сбалансированную питательную диету. Поддержание здорового веса является оптимальным для здорового обмена веществ. Существует определенные витамины, недостаток которых часто приводит к замедлению обмена веществ.
4. Гормональный баланс
Метаболизм контролируется щитовидной железой в области шеи, которая, в свою очередь, управляется частью мозга, называемой гипоталамусом. Замедление обмена веществ является частью процесса старения, но есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы исправить этого
Подсказки для повышения метаболизма
- Избегайте странных диет - они обычно исключают определенные группы продуктов питания и чрезмерно сокращают количество калорий, что может поставить вас под угрозу дефицита питательных веществ.
- Сократите потребление алкоголя.
- Увеличьте количество белка - ваше тело переваривает белок медленнее, чем жир или углеводы, что заставляет вас чувствовать себя сытым дольше.
Читайте также: Эти простые советы помогут избежать вздутия живота
- Добавьте специи к своей пище, например, чили и кайенский перец.
- Избегайте транс-жиров - эти жиры связываются с жировыми клетками и клетками печени, что может замедлить обмен веществ и увеличить шанс воспаления в организме.
- Пейте зеленый чай - активный ингредиент катехин, который содержится в зеленом чае, может повысить ваш метаболизм.
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