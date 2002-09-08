» » Стало известно, почему нельзя пропускать обед
Раздел: Медицина  
0

Стало известно, почему нельзя пропускать обед

Стало известно, почему нельзя пропускать обед Этот прием пищи важен для организма.

Многие жители мегаполиса отказываются от второго важного приема пищи. Причины бываю разными: кто-то не успевает, другие же боятся набрать лишние килограммы. Но отказ от обедней трапезы приносит огромный вред человеческому настроению и организму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Нездоровая потеря веса

Говоря, что вы отказываетесь от обеда, чтобы скинуть пару килограмм, нужно быть готовым, что желание сбудется, но немного не так, как планировалось. Дело в том, что пропуски приемов пищи действительно могут спровоцировать потерю веса при условии, что вы не будете восполнять «пробелы» во время ужина или перекусов. Вот только сжигаться при этом будет не подкожный жир, а потом и кровью заработанные в спортивном зале мышцы.

Ненормальный прирост веса

У непростой ситуации с потерей веса в бессистемной диете есть и обратная сторона, заключающаяся в том, что организму будет тяжело вернуться к «заводским настройкам». То есть, когда вы осознаете ошибку и начнете правильно и регулярно питаться, вам все равно придется еще набрать массу сверх того, что уже успело отложиться в жир.

Размытость сознания

Потеря работоспособности и рассеянность - обычные симптомы ближе к концу голодного дня или полуголодной недели в офисе. Это все сказывается нехватка сахаров, электролитов и натрия, которые организм из пищи перерабатывает в энергию для мозга. Еще одним неприятным побочным эффектом этого является снижение умственной и физической мотивации, не дающее сделать выбор в пользу здоровой еды для перекуса.

Хрупкость и бледность

Уже обозначенный проигрыш в потреблении полезных веществ в период нерегулярного питания, казалось бы, можно компенсировать приемом мультивитаминных комплексов, но нет. На деле из-за снижения поступления в организм белков и жиров многие витамины попросту не усваиваются должным образом, что ожидаемо приводит к ухудшению состояния некогда упругой кожи и светящихся волос.

Кое-что по-настоящему серьезное

По сравнению с последствиями по-настоящему затяжного голодания изо дня в день все вышеперечисленные симптомы ухудшения здоровья - это мелочь. Систематический пропуск основных приемов пищи, особенно с целью снижения веса, через какое-то время переходит в разряд привычки, приводящей к психическим расстройствам вплоть до анорексии.

Читайте также: Диетологи рассказали, как похудеть, ускорив метаболизм

А это уже совсем другой уровень дальнейшей реабилитации с целью восстановить здоровые отношения человека с едой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: обед, диетология

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     282
     0

Похожие новости по теме

Диетологи объяснили, почему нужно есть два раза в день Диетологи объяснили, почему нужно есть два раза в день

От плотного ужина лучше отказаться.

Ошибки, которые до сих пор допускают сидящие на диете Ошибки, которые до сих пор допускают сидящие на диете

Диетологи объяснили, почему многим не удается похудеть.

Эти привычки помогут избавиться от лишнего веса Эти привычки помогут избавиться от лишнего веса

Да, это не так просто: похудеть и скинуть лишний вес. Но наши подсказки помогут вам!

Диетологи рассказали о пользе дробного питания Диетологи рассказали о пользе дробного питания

Польза дробного питания давно доказана.

Советы правильного питания: чего нельзя делать после еды Советы правильного питания: чего нельзя делать после еды

Если Вы питаетесь правильно, только здоровой пищей и регулярно, это не значит, что Вы не можете нанести вред организму. После принятия пищи некоторые вещи лучше не делать. Для курильщиков известна очень популярная привычка – покурить после еды. Вместе с едой, таким образом, Вы усваиваете и никотин. В таком случае, оно

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх