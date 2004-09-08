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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как уменьшить потоотделение

Медики рассказали, как уменьшить потоотделение На этот процесс влияет несколько главных факторов.

Ученые объяснили, избавиться от усиленного потоотделения можно разными способами. Прежде всего требуется сократить употребление кофе, чая, воды и алкоголя. Эти напитки активизируют работу потовых желез, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

При беге или тренировках в спортивном зале вполне естественна потеря жидкости из организма, поэтому не стоит беспокоиться, что футболка становится мокрой. Существует заболевание гипергидроз. Так по-научному называется усиленное потоотделение. Чтобы избавиться от этой проблемы можно пройти процедуру под названием ионтофорез.

Во время нее небольшой ток воздействует на кожу человека. Неплохо помогают при гипергидрозе инъекции ботокса. Самым радикальным средством является удаление потовых желез. В этом случае изменения станут необратимыми.

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Ученые рекомендуют на обращать особого внимания на усиленное потоотделение. Если данная проблема сильно беспокоит, то имеет смысл обратиться к врачу.
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 Теги: гипергидроз, лечение

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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