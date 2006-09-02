Раздел: Медицина
Ученые рассказали, каким женщинам нельзя худеть
В ряде случаев похудение имеет противопоказания.
Учёные, представляющие калифорнийский Центр исследования здоровья рассказали, что похудение значительно повышает риск смерти для пожилых женщин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Данный факт был установлен в ходе исследования с участием более 1,3 тысячи пожилых дам. В течение 20 лет специалисты собирали и анализировали физиологические данные и медицинские записи участников эксперимента. Как выяснилось, женщины в возрасте, теряющие в весе девять и больше кг, на 74% увеличивают шансы преждевременной смерти.
Подобные риски сохраняются на следующие пять лет, поэтому сильная потеря веса для пожилых женщин чревата смертельными последствиями. Эксперты подтвердили, что риск преждевременной кончины возрастает при любой потере веса, будь то результатами тренировок или продолжительной болезни.
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Кроме того, потеря веса в преклонном возрасте также зачастую приводит к увеличению ломкости костей.
Учёные, представляющие калифорнийский Центр исследования здоровья рассказали, что похудение значительно повышает риск смерти для пожилых женщин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Данный факт был установлен в ходе исследования с участием более 1,3 тысячи пожилых дам. В течение 20 лет специалисты собирали и анализировали физиологические данные и медицинские записи участников эксперимента. Как выяснилось, женщины в возрасте, теряющие в весе девять и больше кг, на 74% увеличивают шансы преждевременной смерти.
Подобные риски сохраняются на следующие пять лет, поэтому сильная потеря веса для пожилых женщин чревата смертельными последствиями. Эксперты подтвердили, что риск преждевременной кончины возрастает при любой потере веса, будь то результатами тренировок или продолжительной болезни.
Читайте также: Медики рассказали, как уменьшить потоотделение
Кроме того, потеря веса в преклонном возрасте также зачастую приводит к увеличению ломкости костей.
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