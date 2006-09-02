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Раздел: Медицина  
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Названы утренние привычки, мешающие похудеть

Названы утренние привычки, мешающие похудетьБутерброды максимально отдаляет от фигуры мечты

Подозреваем, что ты даже не представляешь, что некоторые обычные утренние привычки могут испортить твою фигуру. Рассказываем, какие! Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Cosmopolitan

Пропуск зарядки

Мы ни в коем случае не призываем тебя начинать утро с марафонского забега или силовых упражнений в духе Майка Тайсона. Но небольшая разминка точно не повредит. Заранее составь программу упражнений – на YouTube всегда можно найти быстрые и эффективные варианты с учетом того, какую именно часть тела ты хотела бы скорректировать. С утра просто включи видео и быстренько повтори упражнения. Обещаем, ты почувствуешь прилив сил и нисколько не пожалеешь о том, что не доспала 5 минут. Твой организм проснется и будет работать быстрее, а значит, и переваривать все съеденное за день.

Двойной латте

Спешим расстроить тех, кто привык начинать утро с чашки ароматного свежесваренного кофе с молочной пенкой. Это тяжелый напиток: чтобы переварить его, твоему организму придется очень сильно постараться. А значит, он будет занят этим, а не едой, которую он получит позже. И к чему это приведет? Правильно, к лишним килограммам!

Негативное мышление

Мы слышали, что есть такие удивительные люди, которые любят утро и просыпаются бодрыми и веселыми. Хочешь-не хочешь, но тебе придется пополнить их ряды. Для этого нужно научиться концентрироваться и выделять правильные вещи. В любом плохом дне всегда есть что-то хорошее. Если ты будешь начинать день с позитивных мыслей, уровень стресса значительно снизится и тебе больше не захочется заедать свою тревогу пончиками и другими гадостями.

Пакетированный сок

Если ты прочитала пункт про двойной латте и, не долго думая, решила заменить его соком, то мы тут как тут, чтобы предупредить тебя: не надо. У пакетированных соков с соками настоящими только одно пересечение – название. А так, это просто порошок сомнительного происхождения, разведенный в воде (тоже, кстати, сомнительного происхождения). Так что если решила пить сок, то лучше купи соковыжималку, чтобы быть уверенной в его качестве. Или если это невозможно (шумит она, как ракета при взлете, домашним может и не понравиться), выбирай соки прямого отжима в стеклянных бутылках.

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Бутерброды

А вот это то, что максимально отдаляет тебя от фигуры мечты. Особенно если хлеб для сэндвичей ты выбираешь белый и свежий. Вместо энергического заряда ты даешь своему организму порцию пустых калорий, которые откладываются в талии и бедрах. Начинай утро с каш, разнообразив их ягодами и фруктами.
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 Теги: утро, привычки

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Сегодня, 10:32 » Автор: Татьяна Ларина
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