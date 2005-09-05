Раздел: Медицина
Названы продукты, которые опасно держать в пластиковых контейнерах
При хранении в пластиковой таре крайне быстро портятся молоко и молочные продукты.
Американские эксперты призывают не использовать пластиковую посуду для хранения пищи, сообщил журнал Maximum. Некоторые продукты, по их словам, совершенно не переносят контакта с компонентами пластика и, как минимум, теряют свой вкус, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Специалисты назвали продукты, которые не нужно держать в контейнерах из пластмассы. В частности, по их словам, в такие емкости очень опасно класть горячие кушанья. При высокой температуре химические вещества из пластика активнее перемещаются в содержимое контейнера. Если нет другой альтернативы, кроме как поместить еду в контейнер, делать это нужно строго после ее остывания.
Также, указывают эксперты, контейнеры не подходят для хранения свежих яиц и блюд из яиц. В них при этом быстро увеличивается содержание болезнетворных бактерий, в частности, кишечной палочки, сальмонеллы.
Кроме того, при хранении в пластиковой таре крайне быстро портятся молоко и молочные продукты.
Читайте также: Почему пить воду из пластиковых бутылок опасно для здоровья
Если вы носите с собой на работу обеды из дома, не держите в пластике котлет и отбивных - пластиковый контейнер портит их вкус и к тому же в них уменьшается количество полезных веществ. Практически то же самое относится к свежим салатам из овощам: в контейнерах эти продукты из-за взаимодействия с пластиком кислот начинают быстрее портиться.
Американские эксперты призывают не использовать пластиковую посуду для хранения пищи, сообщил журнал Maximum. Некоторые продукты, по их словам, совершенно не переносят контакта с компонентами пластика и, как минимум, теряют свой вкус, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Специалисты назвали продукты, которые не нужно держать в контейнерах из пластмассы. В частности, по их словам, в такие емкости очень опасно класть горячие кушанья. При высокой температуре химические вещества из пластика активнее перемещаются в содержимое контейнера. Если нет другой альтернативы, кроме как поместить еду в контейнер, делать это нужно строго после ее остывания.
Также, указывают эксперты, контейнеры не подходят для хранения свежих яиц и блюд из яиц. В них при этом быстро увеличивается содержание болезнетворных бактерий, в частности, кишечной палочки, сальмонеллы.
Кроме того, при хранении в пластиковой таре крайне быстро портятся молоко и молочные продукты.
Читайте также: Почему пить воду из пластиковых бутылок опасно для здоровья
Если вы носите с собой на работу обеды из дома, не держите в пластике котлет и отбивных - пластиковый контейнер портит их вкус и к тому же в них уменьшается количество полезных веществ. Практически то же самое относится к свежим салатам из овощам: в контейнерах эти продукты из-за взаимодействия с пластиком кислот начинают быстрее портиться.
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