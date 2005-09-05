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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, кому нельзя худеть

Врачи рассказали, кому нельзя худетьМедики запрещают думать о похудении женщинам во время беременности и в период грудного вскармливания.

Большинство популярных диет предполагают серьезные ограничения в рационе, вследствие чего организм лишается многих витаминов и микроэлементов и начинает испытывать сильный стресс. Существуют категории людей, для которых похудение несет опасность и может привести к различным проблемам со здоровьем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua

Даже при наличии лишнего веса категорически противопоказано садится на жесткие и низкокалорийные диеты детям и подросткам. Привести фигуру в порядок необходимо за счет перехода на правильное питание (в меню должны присутствовать правильные жиры, много белков и полезных углеводов: фрукты, овощи, крупы) и усиленной физической нагрузки.

Медики запрещают думать о похудении также женщинам во время беременности и в период грудного вскармливания. Недостаток витаминов, минералов и аминокислот негативно сказывается на здоровье матери и плода и может спровоцировать выкидыш или преждевременные роды. Не нужно отказываться от здорового и сбалансированного питания в период кормления ребенка, соблюдая жесткую диету, вы рискуете получить гормональный сбой и нарушение обмена веществ.

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Похудение противопоказано также людям, которые имеют сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой, почками, сердцем и различные заболевания пищеварительной системы: гастрит, язва, панкреатит, холецистит, синдром раздраженного кишечника.
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 Теги: похудение, фигура

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Сегодня, 16:50 » Автор: Татьяна Ларина
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