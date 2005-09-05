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Раздел: Медицина  
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Медики предупредили об опасности сушилок для рук

Медики предупредили об опасности сушилок для рукСушилки создают аэрозоль, который загрязняет помещение.

Международная группа исследователей пришла к выводу, что сушилки для рук распространяют опасные для здоровья бактерии, пишет Хроника.инфо.

Ученые проследили, как патогены распространяются в трех больницах - в Британии (Лидс), Италии (Удине) и во Франции (Париж). Специалисты замеряли уровни загрязнения бактериями в туалетах на протяжении 12 недель. Образцы брались из воздуха, с пола и потолка.

Исследователей в первую очередь интересовало, как в помещении распространяются такие штаммы, как золотистый стафилококк, энтерококки и энтеробактерии, например, кишечная палочка. Результаты опыта показали, что во всех трех медучреждениях бактерии распространялись активнее, если в туалете была установлена сушилка.

"Сушилки создают аэрозоль, который загрязняет помещение, включая само устройство, раковины, пол и другие поверхности в зависимости от расположения прибора. Касаясь их, люди рискуют заразиться бактериями или вирусами", - отметил профессор отделения медицинской микробиологии Университета Лидса Марк Уилкокс.

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По словам ученых, бумажные полотенца гораздо гигиеничнее - замеры в Париже и Лидсе показали, что помещения, где использовалась сушилка, в пять раз больше загрязнены, чем туалеты, где пользовались полотенцами.
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 Теги: Медики, сушилка для рук

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Сегодня, 18:26 » Автор: Едгар Букмирза
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