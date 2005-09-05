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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали о простом способе защиты от инсультов

Медики рассказали о простом способе защиты от инсультовГлавную роль в заболеваниях сердца играют тромбоциты.

Проведя ряд исследований, медики доказали, что главную роль в заболеваниях сердечно-сосудистой системы играют тромбоциты. Агрегация (процесс склеивания) этих кровяных пластинок приводит к смертельно опасным тромбозам и закупорке сосудов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на jauns.lv.

Исследование показало, что белок плазмы крови аполипопротеин A-IV (ApoA-IV) способен подавлять активность тромбоцитов. Концентрация этого вещества в организме увеличивается после приема в пищу продуктов с повышенным содержанием ненасыщенных жиров, например, оливкового масла.

ApoA-IV препятствует соединению тромбоцитов друг с другом и облегчает кровоток. Наибольшую активность это вещество проявляет по ночам и наименее - утром. Это объясняет, почему подавляющее число смертей, спровоцированных проблемами с сердцем, приходится на утреннее время.

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Ученые уверены, что их открытие поможет в разработке более эффективных способов лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
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 Теги: Медики, инсульт, защита

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Сегодня, 19:36 » Автор: Едгар Букмирза
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