Раздел: Медицина
Медики рассказали о простом способе защиты от инсультов
Главную роль в заболеваниях сердца играют тромбоциты.
Проведя ряд исследований, медики доказали, что главную роль в заболеваниях сердечно-сосудистой системы играют тромбоциты. Агрегация (процесс склеивания) этих кровяных пластинок приводит к смертельно опасным тромбозам и закупорке сосудов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на jauns.lv.
Исследование показало, что белок плазмы крови аполипопротеин A-IV (ApoA-IV) способен подавлять активность тромбоцитов. Концентрация этого вещества в организме увеличивается после приема в пищу продуктов с повышенным содержанием ненасыщенных жиров, например, оливкового масла.
ApoA-IV препятствует соединению тромбоцитов друг с другом и облегчает кровоток. Наибольшую активность это вещество проявляет по ночам и наименее - утром. Это объясняет, почему подавляющее число смертей, спровоцированных проблемами с сердцем, приходится на утреннее время.
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Ученые уверены, что их открытие поможет в разработке более эффективных способов лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Проведя ряд исследований, медики доказали, что главную роль в заболеваниях сердечно-сосудистой системы играют тромбоциты. Агрегация (процесс склеивания) этих кровяных пластинок приводит к смертельно опасным тромбозам и закупорке сосудов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на jauns.lv.
Исследование показало, что белок плазмы крови аполипопротеин A-IV (ApoA-IV) способен подавлять активность тромбоцитов. Концентрация этого вещества в организме увеличивается после приема в пищу продуктов с повышенным содержанием ненасыщенных жиров, например, оливкового масла.
ApoA-IV препятствует соединению тромбоцитов друг с другом и облегчает кровоток. Наибольшую активность это вещество проявляет по ночам и наименее - утром. Это объясняет, почему подавляющее число смертей, спровоцированных проблемами с сердцем, приходится на утреннее время.
Читайте также: Как в коконе: ученые рассказали о простом способе борьбы с бессонницей
Ученые уверены, что их открытие поможет в разработке более эффективных способов лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
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